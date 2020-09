"En el Hospital Municipal tenemos ocupadas 6 de 9 camas de terapia intensiva en el sector Covid"

Esas fueron las palabras de la Dra. Graciela González Prieto, Directora Adjunta del nosocomio local, quien agregó que "lo que estamos viendo son casos en aumento diariamente y también un porcentaje de positividad, por lo menos en nuestros estudios, del 50%, que es muy alto". "Hay que cuidarse mucho para que los días que vienen no se nos sigan complicando los números”, añadió a CAFEXMEDIO.

“Nosotros no somos ajenos a esta situación que ustedes y todos observamos en la ciudad. En nuestra unidad de atención hemos observado un incremento de las consultas en forma sostenida desde la semana pasada y con una cantidad de casos en seguimiento que también va en aumento y algunos otros que demandan internación que también es un porcentaje más elevado que lo habitual", sostuvo González Prieto.

La profesional local comentó que "en este momento, nosotros tenemos en la sala de clínica médica en el área Covid un 80 % de ocupación de camas y en la terapia intensiva, en el mismo sector, un 66%. Esos son 6 camas de 9 y los 6 pacientes demandan respirador".

"Esperamos que la situación se contenga y no siga en aumento. Nosotros estamos en una expectativa armada", expresó.

¿LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN INTERNADAS, O SEA, DE LOS 6 PACIENTES QUE ESTÁN EN TERAPIA CON RESPIRADOR SON PERSONAS MAYORES DE EDAD? ¿JUBILADOS?

“No tengo exactamente las edades ahora conmigo pero son todos mayores pero hay algunos que no son provenientes de geriátricos. Hay algunos de ellos que son personas más jóvenes, alrededor de 40 años. Digamos que no tenemos una discriminación respecto de las edades pero sí vemos que son pacientes relativamente jóvenes”.

¿CON ENFERMEDADES DE BASE?

“Con los factores de riesgo que ya conocemos, las enfermedades pulmonares, la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo de mucha importancia para esta enfermedad. La obesidad es un marcador”.

LA OBESIDAD AÚN ES MÁS COMPLICADA QUE LA DIABETES.

“La obesidad, sí, complica mucho porque uno a esos pacientes ventilarlos no es lo mismo que ventilar a una persona con otras condiciones y características físicas”.

¿CÓMO SIGUE ESTO? ¿QUÉ EVALUACIÓN HACE?

“Nosotros lo que esperamos es que respecto de la población la colaboración en el cuidado de las medidas que ha divulgado toda la autoridad sanitaria, la municipal, la provincial y la nacional respecto de los cuidados personales. Nosotros no nos queremos individualmente contagiar, entonces, para eso tenemos que respetar esas normas, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos o el uso de alcohol, si eso no es posible y el distanciamiento social en cualquier lugar donde uno esté".

González Prieto explicó que "sí uno está en su lugar de trabajo también debe tenerlo que respetar porque uno puede estar en un lugar pequeño con dos o tres personas que no tienen posibilidades de aireación entonces el uso del barbijo en esos lugares es imprescindible".

"Si se puede, ventilar los ambientes pero tratar de respetar estar normas que son sumamente importantes", remarcó.

"Lo de las reuniones sociales es muy difícil de controlar y uno sabe que todo el mundo tiene necesidades afectivas con respecto a esas situaciones pero en todas las actividades que uno desarrolle lo que tiene que cuidarse es personalmente para cuidar al resto de la gente. Si todos somos respetuosos de esas normas tal vez no tengamos un incremento que nos ponga en riesgo pero, bueno, es muy difícil de hacer entender esto porque todos tenemos necesidades y las comprendemos desde el sector sanitario pero tenemos que ser muy responsables y no descuidarnos a nosotros mismos para no descuidar a los demás y para que las cosas no se nos compliquen a todos”, expresó.

“Probablemente esto en los próximos días tenga algún aumento o se sostenga en estos valores que son muy altos para la ciudad, entonces, esperemos, si lo que uno intenta es saber si este es el pico o si va a venir, eso lo vamos a ver después retrospectivamente pero ahora por lo que estamos viendo son casos en aumento diariamente y también hay un porcentaje de positividad por lo menos en nuestros estudios del 50%, o sea que es muy alto. Hay que cuidarse mucho para que los días que vienen no se nos sigan complicando los números”, finalizó.