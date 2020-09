Héctor Gay: "La gran mayoría de la gente que fue a la usurpación de la Unión Ferroviaria no está en situación de calle"

El Jefe Comunal indicó a CFEXMEDIO que "a veces caen en la tentación fácil de algún oportunista que también los insta a decir que es fácil ocupar tierra, tomar terrenos, tomar por el atajo y no ir por la vía que corresponde". "Estamos en un tren de diálogo y de buscar alguna salida”, remarcó.

“Salimos muchos intendentes con la misma postura y la respuesta del gobernador fue que el tema le preocupa y que va a tratar de buscar una salida. Hubo una posición más clara todavía del Ministro de Seguridad de la provincia compartiendo lo que nosotros pensábamos y diciendo que esto es un delito y que la policía y la seguridad de la provincia va a actuar, de hecho lo está haciendo, sobre todo en el conurbano, para hacer cumplir la ley", sostuvo Gay.

El Intendente opinó que "es una postura muy distinta a la que tiene la Ministra de Seguridad nacional y es un tema que preocupa".

"Lo que ocurrió en Río Negro de algún modo fue el detonante de todo esto pero, para dar una idea, en La Plata y el Gran La Plata, hubo 40 tomas en las últimas semanas. Mar del Plata el fin de semana no podía contener la cuestión, el Conurbano ya casi ni hay registro", agregó.

"Nosotros ni siquiera estamos cuestionando sino para acompañar pero si todo el mundo hace la vista al costado nos deja absolutamente indefensos a todos los intendentes en esta situación. Me parece que el tema por suerte a partir de nuestra inquietud el lunes, junto con lo de Río Negro, tomó una dimensión y visibilidad nacional que está buena. El propio Sergio Massa se pronunció con un proyecto para sacar los planes sociales a las personas que usurpan", sostuvo.

Gay expresó que "queremos saber cuál es la postura porque si la Ministra de Seguridad infracciona a los que protestan por este tema, el presidente de la Cámara de Diputados dice les vamos a sacar las prestaciones sociales y el Ministro de Seguridad de la provincia dice yo a todo el que usurpe lo voy a meter preso, son posturas muy diferentes pero hubo una buena repercusión”.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN BAHÍA BLANCA HOY?

“Hoy la situación es que los últimos casos fueron contenidos e inclusive creo que hoy hay una reunión del responsable del área Tierras del municipio, el Dr. Avellaneda, con algunos de los que estuvieron el otro día en terrenos de la Unión Ferroviaria para tratar de buscar una salida. Un grupo importante entendió porque, más allá que son tierras privadas en las cuales la que tiene que responder es la justicia, hay mucha lentitud de la justicia".

El Jefe Comunal aseguró que "los tiempos de la gente no son los tiempos de la justicia y el rol del municipio en este caso es hacer la denuncia cuando son tierras públicas, algunas en la justicia de la provincia, otras en la federal, como por ejemplo fue el año pasado el caso de Spurr, porque eran terrenos ferroviarios y después los propios privados son los que tienen que hacer la denuncia como lo hizo la Unión Ferroviaria hace algunos días".

"Estamos en un tren de diálogo y de buscar alguna salida”, añadió.

USTED DIJO QUE LA JUSTICIA NO LO ACOMPAÑA.

“Es muy lenta. No hay una resolución de la justicia y si la justicia te va a dar una respuesta a los 4, 5 o 6 meses, evidentemente no sirve. Esta es la cuestión frente a una situación de hecho que se produce en determinado momento, se hace la denuncia y al que está haciendo un ilícito de algún modo hay que sacarlo de ese lugar, sin una orden judicial no se puede, ni lo vamos a hacer y si esta orden judicial llega dos meses después no sirve”.

¿LA SITUACIÓN EN BAHÍA BLANCA SE PUEDE DECIR QUE ESTÁ CONTROLADA HOY?

“Hay una situación real, concreta, que es la necesidad que tiene mucha gente de acceder a tierra. Hay algunos proyectos pero también por esto de la pandemia y demás. Nosotros, por ejemplo, tenemos 7 proyectos que ha presentado el Dr. Dulsan en provincia al amparo de la Ley de Hábitat para otorgar tierras que no han sido convalidados porque en provincia no están trabajando, porque el área específica tiene todo demorado por el Covid y entonces eso está durmiendo, esperando el momento en que se reanude la actividad".

Gay informó que "hay 7 programas completos con una cantidad importante de lotes y nosotros hemos ofrecido otra cantidad importante de lotes al Plan ProCreAr".

"Creo que esto se puede movilizar un poco más pero responde a un segmento, es decir, son tierras que se pueden adjudicar a aquel que tenga un beneficio que, digamos, sea beneficiario de un programa ProCreAr, de construcción y demás, que pueda ir adosado el terreno. Hay tierra para eso y se la hemos ofrecido y puesto a disposición de Nación", sostuvo.

"Aquel que tiene hoy una necesidad también dice estoy cansado de esperar, hay gente que se anotó en un registro de tierras hace años y que no tiene respuesta, porque tampoco hay tierras para todos y la tierra se ha encarecido. Después está el tema del oportunista. La gran mayoría de la gente que fue a usurpación de la Unión Ferroviaria no es gente en situación de calle, es gente que por ahí tiene una situación porque en la casa está amontonada, porque la pandemia ha desnudado esta cuestión de estar todos juntos y están incómodos y tiene una legítima aspiración a tener un lugar propio y una casa propia y no llega para los planes que hay de tierra", subrayó.

Gay dijo que "frente a eso, a veces caen en la tentación fácil de algún oportunista que también los insta a decir es fácil ocupar tierra, es fácil tomar terrenos, tomar por el atajo y no ir por la vía que corresponde, frente a un estado que en general no ha dado la respuesta con la rapidez necesaria está la otra postura que tampoco esa falta de tierras o de planes concretos o de avances en el ProCreAr o cualquier otra alternativa, tampoco puede ser la llave como para decir nos apropiamos de lo que no nos corresponde, sea nacional, provincial, municipal, privado, lo que fuere".

"No es ese el camino indudablemente y hay una ley que hay que respetar. Es un poco lo que dijo el Ministro de Seguridad y es lo que de algún modo también le decimos al gobernador todos los intendentes de Juntos por el Cambio esta semana. Vamos a trabajar juntos para dar una solución, eso es lo que esperamos pero queremos saber cuál es la postura oficial", finalizó.