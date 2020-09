"Como Municipio no vamos a permitir nunca la usurpación de tierras"

Esas fueron las palabras del Asesor Municipal Gustavo Avellaneda, al referirse a la toma de terrenos en diferentes puntos de la ciudad. "Se van a utilizar las armas con las que contamos y, finalmente, con la justicia", remarcó a CAFEXMEDIO. "No vamos a reprimir ni nada por el estilo pero tenemos que informarle a esas personas que están cometiendo un delito", añadió.

“Ha habido un incremento de algunos focos de usurpaciones o intentos de usurpaciones tanto sobre terrenos públicos como privados. Creo que la cuarentena hizo que muchas familias se vean obligadas a convivir, familias de mucha cantidad de gente. También se ha incrementado incluso la problemática de violencia intrafamiliar, han salido a buscar terrenos aquellas personas que realmente ya no están cómodas viviendo en la forma que viven", sostuvo Avellaneda.

El asesor expresó que "no tenemos dentro del municipio denuncia de situaciones de calle, de gente previo a estas tomas y es de esperar porque la necesidad se tiene".

"Desgraciadamente, a nivel nacional, están mandando un mensaje en este sentido bastante fuerte avalando algunos hechos de estas características y entendemos que la gente escucha y considera que está en condiciones y con derecho para realizar este tipo de prácticas”, agregó.

¿POR QUÉ MENCIONA ESTO DE QUE A NIVEL NACIONAL DAN ESTA SENSACIÓN?

“Lo hemos escuchado con algunos dirigentes de organizaciones sociales que justifican y avalan un poco la obligatoriedad de darle tierra a la gente que no tiene y esto ha traído la cantidad de tierras que están siendo tomadas en el Gran Buenos Aires. Nosotros gracias a Dios no tenemos esa problemática en Bahía Blanca. Lo nuestro es bastante focalizado y lo estamos tratando de controlar con mucha contención hacia la gente y viendo desde el estado municipal avalando las gestiones que se están haciendo hace ya cuatro años”.

RECUERDO HABER SIDO MUY CRÍTICO CON LO QUE OCURRIÓ EN LOS TERRENOS QUE SE TOMARON CERCA DEL PREDIO DE VILLA MITRE, ALLÁ EN VILLA ROSARIO. NO SÉ CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESO.

“Ahí sí puedo hablar con total franqueza de que había una motorización detrás de esta gente había una organización social que lo avaló, eso hizo que fuera mucha gente, que fuera impactante la cantidad de gente que intervino en un principio. Lo único que se hizo se demarcaron algunos terrenos y no avanzó en nada".

Avellaneda expresó que "hace una semana tuvimos noticias por el delegado del sector que había una pila de ladrillos como pretendiendo empezar a construir y, como ya está judicializado y está interviniendo el Juzgado Federal, se le dio notificación al fiscal Ulpiano Martínez para que intervenga y va a hacer la intervención que corresponda en este caso porque no se puede avanzar por la medida ya fijada".

"Ese lugar tampoco tiene las condiciones para que pueda vivir nadie porque no tienen la infraestructura de luz ni de agua que permita que puedan estar allí intentando ocupar. Así que no ha avanzado. Vuelvo a repetir que no hay gente que esté viviendo en la calle. Hay gente que está viviendo incómoda y mal pero no es gente que esté viviendo en la calle", subrayó.

LE HE ESCUCHADO DECIR A VARIOS POLÍTICOS ESTO MISMO QUE USTED DICE Y DESPUÉS SE TERMINAN HACIENDO MOVILIZACIONES PARA QUE LE LLEVEN LUZ, AGUA Y ESAS PERSONAS QUEDAN CON LOS TERRENOS Y DESPUÉS NOS PREOCUPAMOS PORQUE LA GENTE EN REALIDAD SE INUNDA.

“Le puedo dar un listado de barrios que están ya consolidados que empezaron así pero eso es porque falta la acción del Estado. Nosotros como municipio no vamos a avalar nunca ni vamos a permitir el avance de una intrusión ilegal, se van a utilizar las armas con las que contamos y, finalmente, con la justicia".

Avellaneda explicó que "hoy hacemos una política proactiva con respecto a la toma y cuando hay toma, cuando hay gente que está marcando un terreno, no vamos a reprimir ni nada por el estilo sino que vamos a hablar porque es gente que tiene una necesidad pero la forma de satisfacer esa necesidad está cometiendo un delito cosa que no podemos avalarlo nosotros”.

“Nosotros no vamos con las manos vacías porque nosotros podemos mostrar gestión que se está haciendo a nivel municipal con los mecanismos que tenemos para generar suelo hábil y disponerlo legalmente. El tema está en que nos agarra un año muy complejo, que no se puede avanzar en muchos proyectos que tiene la Municipalidad en este sentido y, aparte, tenemos un signo político distinto tanto a nivel provincial como nacional y nos va a costar siempre un poco más esa toma de decisiones", mencionó.

¿CÓMO HAY QUE MANEJARSE CUANDO OCURRE ESTE TEMA CON UN TERRENO PRIVADO?

“El municipio lo que hace con un terreno privado, cuando se entera que un privado está siendo usurpado, tratamos de ubicar al privado para que haga la denuncia. El privado es el que tiene el derecho y la obligación, en principio, de denunciar lo que está pasando. La Municipalidad no va a denunciar nunca una usurpación de un terreno que es privado".

El asesor recordó que, "en el caso que hoy se llama Yaguar, nosotros intervinimos cuando hicieron el corte de ruta y ocuparon una tierra, esa tierra pertenece al Sindicato Unión Ferroviaria, avisamos a Unión Ferroviaria y Unión Ferroviaria intervino inmediatamente porque ellos tienen escritura".

"Nosotros somos los comisarios urbanos de la ciudad, es decir, la municipalidad tiene ese interés municipal, entonces, le avisa al dueño del terreno para que active una denuncia", dijo.

¿Y CUANDO SON TERRENOS QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO MÁS ALLÁ DE QUE PERTENEZCAN O NO AL ESTADO MUNICIPAL?

“El resguardo de los inmuebles de origen estatal ya sea provincial, nacional o municipal, tenemos la custodia nosotros, por una cuestión de que somos parte del estado en Bahía Blanca y ahí intervenimos directamente, es decir, primero tratando de disuadir la usurpación, limpiando los terrenos, poniendo carteles, como se está haciendo en otros lados o bien si la cosa avanza tenemos que hacer lo que pasó en Spurr, avanzamos y se hizo la denuncia en el juzgado federal”.

¿HAY ALGUNA ESTADÍSTICA ACTUALIZADA DE CUÁNTAS VIVIENDAS SE NECESITAN EN BAHÍA BLANCA HOY?

“No. Es una ciudad que crece a pasos agigantados, es una estadística seguramente de mecha corta porque al crecer tanto la ciudad, al crecer tanto los barrios marginales como están los alrededores de la ciudad debe ir in crescendo con respecto a las políticas estatales respecto de planes de vivienda. No hay en este momento políticas activas de vivienda salvo lo que uno escucha el Procrear, Hábitat ahora que va a proponer el gobierno nacional, pero nada que contenga a gente que carece de todos los medios para poder ingresar en un programa en el cual se requieran ingresos y demás", finalizó.