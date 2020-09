Cristina Castro desmintió que se haya confirmado que el cuerpo sea el de Facundo: "No se de donde sacaron esa noticia"

La mamá del joven desaparecido salió al cruce de las informaciones que publicaron medios capitalinos, en la cual se mencionaba que los restos hallados en Villarino Viejo pertenezcan a Facundo. En redes sociales, Cristina Castro lo desmintió y dijo que el resultado del ADN estará el día miércoles.

Esta tarde surgió la versión de que el laboratorio de genética de Córdoba del Equipo Argentino de Antropolgía Forense había confirmado que los restos óseos hallados en un sector de Villarino Viejo son de Facundo Astudillo Castro. Sin embargo, Cristina Castro, la madre del joven lurense por el momento descartó esta posibilidad y expresó por redes sociales que el resultado del ADN estará recién el día miércoles.

La Jueza Federal María Gabriela Marrón y uno de los abogados de la familia de Facundo, el doctor Leandro Aparicio, señalaron a Telefe Noticias que no existen reportes oficiales que acrediten la veracidad de esa información.

"No hay ninguna confirmación oficial, al parecer el miércoles van a estar los resultados. No tenemos otra cosa", Indicó Aparicio.

Según la versión de algunos medios que consultaron con los forenses, el ADN del cuerpo que la semana pasada fuera sometido a una autopsia "coincide 100%" con el de la mamá del joven lurense.

La propia Cristina publicó en redes sociales que recibió un llamado del Servicio de Antropología Forense para negar tal afirmación, y que la magistrada le indicó que la resolución de esa prueba pericial estará disponible en las próximas 48 horas.

"Hasta el día miércoles no esta el adn me lo confirmo la jueza marrón recién no se de donde sacaron esa noticia. Asimismo el servicio de antropologia forense me acaba de llamar", comentó en su cuenta personal de Facebook.

COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2

"Atento a la difusión de información efectuada por distintos medios de prensa en el día de la fecha, vinculada a la causa donde se investiga la presunta desaparición de Facundo Astudillo Castro, se informa que este Juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética practicada sobre los restos óseos hallados", Afirmó el escrito de la jueza federal María Gabriela Marrón.

Y agregó: "El Equipo Argentino de Antropología Forense hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 2 de septiembre del corriente año. Una vez obtenido el mismo, será informado en primer lugar a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo, y luego mediante comunicado oficial por parte de este tribunal". (CAFEXMEDIO y Telefe Bahia)