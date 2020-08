"Me preocupa el aumento de las internaciones en terapia inténsiva en las últimas dos semanas"

Esas fueron las palabras de Diego Maurizzi, infectólogo del Hospital Municipal, quien informó "el fin de semana tuvimos un porcentaje de ocupación del 70 % de camas de internación de clínica médica y del 50 % en terapia intensiva, siempre hablando de salas Covid".

“Ahora además de definir un paciente infectado por el hisopado también están aumentando el reporte de casos porque el caso de tener un familiar que convive en contacto estrecho con un caso positivo y, ese familiar empieza a desarrollar síntomas, ya lo reportamos como caso sin pedir el hisopado. Eso puede llevar a un aumento del reporte que es un poco lo que ha sucedido", indicó Maurizzi a CAFEXMEDIO.

El profesional local aclaró que, "de todas formas, a mí lo que me preocupa es que la internación en las salas de clínica médica y de terapia intensiva en Bahía Blanca han aumentado si nos fijamos en las últimas dos semanas".

"Indudablemente hay más casos no solamente por el cambio de definición sino que también hay más casos porque hay más casos mucho más de lo que había antes", añadió.

"Estamos en una época donde la gente ya lleva una cuarentena muy prolongada y la gente no entendió bien me parece cómo tiene que cuidarse y cuando uno ve lo que son los espacios públicos y las aglomeraciones que hay en los espacios públicos a uno le empieza a agarrar un poquito de temor por lo que pueda pasar en adelante por la cantidad de casos que puedan ocurrir”, sostuvo.

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA SUPERÓ EL 40% LA CANTIDAD DE CAMAS OCUPADAS EN BAHÍA BLANCA.

“Eso es preocupante. En realidad, las salas de clínica médica que hoy además están internando a los pacientes que tienen enfermedad moderada y eso significa pacientes que necesitan oxígeno el porcentaje de ocupación al menos del fin de semana fue del 70% lo cual eso es una alerta importante.”

¿EL 70%?

“El 70% en las salas de internación de clínica médica, en terapia intensiva fue del 50%, en las salas Covid. Estamos hablando de internación en las salas Covid”

PACIENTES CON COVID, ESTO SIGNIFICA.

“Sí, o por lo menos con sospecha o con diagnóstico de Covid y que necesiten oxígeno o diagnóstico de Covid, 70% en las camas que están destinadas a Covid”.

ESTO INDUDABLEMENTE PODRÍA IR EN AUMENTO. ¿SIGUE SIENDO LA RELACIÓN PERSONAL LA MÁS IMPORTANTE COMO CONTAGIO?

“Sí, con el agravante que ahora hemos tenido geriátricos que han tenido infección. Eso es un problema serio porque estamos hablando tal vez de geriátricos de 15 a 20 abuelos y realmente cunado uno hisopa a todo el geriátrico y tiene los resultados positivos son muchos pacientes que tienen que distribuirlos en las camas de Bahía Blanca y muchos de esos abuelos tal vez no necesitaban internación en un hospital pero, básicamente, están ocupando camas".

PORQUE ES LA POBLACIÓN DE RIESGO MÁS IMPORTANTE.

“Sí y es la que saturó el sistema en Europa, por ejemplo. En Europa la gran cantidad de muertos que tuvieron fue porque el 60% de los casos que se internaban en los hospitales venían de geriátricos. Es una alerta para estudiar ese tema en particular porque el problema es que también esos abuelos son atendidos por personal de salud que van de un hospital a otro y también al geriátrico".

Maurizzi expresó que "el problema ya se multiplica porque también estamos teniendo casos de personal de salud infectado".

ESTABA MIRANDO RECIÉN EN TELEVISIÓN UNAS PRUEBAS MUY CONTUNDENTES EN CUANTO A LA UTILIZACIÓN DE IBUPROFENO, INHALACIÓN POR IBUPROFENO, CREO QUE SE LLAMA ASÍ. ¿SE HA HECHO EN BAHÍA BLANCA ESTO?

“No, porque este es un protocolo que se está haciendo en Córdoba y en Jujuy y no han ofrecido el protocolo para hacerlo acá en Bahía Blanca. Es un protocolo de investigación, o sea, no es algo que ya esté aceptado. No he leído yo algún reporte científico de cuáles son los resultados de esa prueba”.

¿SI SE QUISIESE HACER EN BAHÍA BLANCA HAY POSIBILIDADES DE HACERLO?

“Hay que leer el protocolo, hay que presentarlo en los comités de docencia de investigación y Comité de Ética y se puede hacer, no habría problema”.

¿HAY ELEMENTOS COMO PARA HACERLO O ESO REQUIERE TENER MEDICACIÓN QUE NO EXISTE EN BAHIA BLANCA?

“Si el protocolo si uno acepta hacerlo y uno no dispone de la medicación está contemplado que eso lo provee el mismo sponsor del protocolo”.

¿EN BAHÍA BLANCA SIGUE SIENDO EL PLASMA EL ÚNICO TRATAMIENTO COORDINADO Y APROBADO?

“Sí. Por suerte tenemos buena disponibilidad de plasma y eso hay que agradecer a todos los convalecientes que han entendido la importancia de la donación y el otro tratamiento que demostró eficacia en el mundo es la dexametasona que también se lo estamos dando a los pacientes que requieren oxígeno”.

¿LOS DOS SON LOS TRATAMIENTOS QUE SE APLICAN EN BAHÍA BLANCA HOY? ¿CON QUÉ EFECTIVIDAD? ¿HAY ALGUNA ESTADÍSTICA?

“Lo del plasma se están juntando los datos. La sensación que nos da es que es bueno pero no tengo números. Con respecto a la dexametasona, ya se probó en un estudio muy importante de Inglaterra que disminuye la necesidad de asistencia respiratoria mecánica en un 30% y también la mortalidad la disminuye en un 15%".

¿EN BAHÍA BLANCA TANTO PLASMA COMO DEXAMETASONA HAY?

“Sí. La dexametasona la usamos desde hace muchos años y en otras patologías y el plasma gracias a la gran tarea del Hospital Penna la tenemos a disposición”.

¿CÓMO LE DECIMOS A LA GENTE QUE DEBE CUIDARSE? NUNCA ESTÁ DE MÁS RECORDARLO. ¿QUÉ ES LO QUE USTED ACONSEJA?

“Lo más importante es no tener reuniones sociales o familiares que sean más de dos personas. Si uno tiene que ir a visitar a su papá lo puede visitar siempre y cuando lo haga en un ambiente que sean dos personas, el papá y el hijo, que sea un lugar bien ventilado y que usen el tapaboca y que estén a más de dos metros y que esa reunión en lo posible no sea de una hora".

Maurizzi dijo que "es sería la reunión social que a mí me parece podríamos permitir pero si uno toma en cuenta de que la mayoría de los contagios se deben a reuniones familiares o con amigos tenemos que hacer hincapié en eso porque me parece que la gente no está entendiendo cuál es el mensaje".

"Y si bien en algunas ciudades están en fase 5, implica poder reunirse hasta 10 personas creo que eso no está permitido en Bahía Blanca y, segundo, en esas ciudades donde está permitida la fase 5 la reunión de 10 personas tiene que ser bajo estas condiciones que hablábamos recién y las personas tienen que estar con barbijo y si no están con barbijo ahí es donde se genera el riesgo", manifestó.

"Si uno analiza que la mayoría de los casos que ocurrieron en Jujuy se debe a que no entendieron qué significaba la fase 5 ahí es donde tenemos que trabajar. Primero que en Bahía Blanca no estamos en fase 5 y, segundo, si vamos a hacer una visita a algún familiar lo tenemos que hacer bajo esa condición que yo les comentaba inicialmente”, subrayó.

POR ESTOS DÍAS SE MENCIONA QUE HAY MUCHAS PERSONAS QUE POR NO IR AL MÉDICO ESTÁN PADECIENDO OTRAS ENFERMEDADES. ¿QUÉ SITUACIÓN SUGIERE USTED PARA IR AL MÉDICO? GENERALMENTE EL MÉDICO ESTÁ EN UN LUGAR CHICO.

“Primero, los consultorios dan turnos de una manera como para que la gente no se aglomere en la sala de espera y, segundo, si son consultorios chicos, tienen que estar ventilados con una ventana abierta y los dos tienen que tener barbijo y el médico siempre atiende con máscara facial. No hay ninguna contraindicación para que una persona no vaya a consultar con su médico".

El infectólogo sostuvo que "hay que alentarlo porque no podemos permitir que la gente se enferme de otro problema, de un problema crónico que no lo está resolviendo bien ahora por la pandemia".

"Hoy la pandemia no impide de que una persona vaya a consultar a su médico, obviamente que si tiene tos o fiebre no sería conveniente que consulte a su médico sino que tiene que ir a una guardia como para que le descarte el coronavirus, claramente”, agregó.

¿ESTOS NUEVOS CASOS O ESTAS APARICIONES DE REINFECCIÓN DE CORONAVIRUS CAMBIA UN POCO EL PARADIGMA EN CUANTO A LA RECUPERACIÓN DE LA ENFERMEDAD?

“Estamos aprendiendo. Lo que sí sabíamos es que los anticuerpos a través del SARS 1, que fue el coronavirus del 2002, duraban de 3 a 6 y 8 meses. Lo que está ocurriendo ahora es que la personas que se han reinfectado han pasado tres meses o más y los cuadros son mucho más leves que el cuadro inicial. Sí hubo un virus que ha tenido alguna mutación como es el coronavirus, con cada reinfección la infección va a ser cada vez más leve o la mayoría asintomática".

NO SE CONVERTIRÍA EN UNA REGLA.

“No. Son anecdóticos los casos, con los millones de casos que hay en el mundo que hayan ocurrido reportes de casos individuales me parece que es algo anecdótico, pero no es como para tomarlo ya que va a pasar siempre”.

¿DE LOS CASOS QUE HA HABIDO EN BAHÍA BLANCA CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE MÁS SE REITERAN EN PERSONAS CON COVID?

“Hay síntomas que son muy sensibles y, otros, son muy específicos. El específico es aquel síntoma que una vez que uno lo tiene, tiene una chance de que sea coronavirus, cercano al 90% y eso es por ejemplo la anosmia que aparece como único síntoma, es un 95%, me animo a decir, que es por coronavirus".

"Ese es un síntoma muy específico. Tener anosmia o problemas de sentir el gusto hoy es obligatorio de pensar en coronavirus casi en un 95%. Ahora, hay síntomas que son muy sensibles pero no son específicos, como, por ejemplo, la fiebre. En la conjunción entre síntomas sensibles y específicos nosotros hoy podemos mencionar que lo más específico es la anosmia y lo más sensible les diría hoy es la fiebre y el dolor de garganta y la tos”, mencionó.

¿CUANDO HABLAMOS DE TENER FIEBRE ESTAMOS HABLANDO DE TENER MÁS DE CUÁNTO?

“37 y medio”.

¿LA MAYORÍA DE LOS QUE TIENEN CORONAVIRUS TIENEN FIEBRE?

“No. Lo tienen el 85 % o 90 %. Hay personas que inician su infección con dolor de garganta, por ejemplo pero nosotros lo que le decimos es que aquella persona que tiene dolor de garganta hoy tenemos que esperar por lo menos 48hs para ver cómo siguen los síntomas y esa persona se tiene que quedar en la casa 48 hs y si sigue con dolor de garganta, si agrega algún otro síntoma, o si sigue con dolor de garganta y es personal de salud lo hisopamos", finalizó.