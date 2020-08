Ahora Susbielles lo cruzó a Gay por las usurpaciones: "No comente más, trabaje en la solución de este problema"

El ex candidato a intendente del Frente de Todos, Federico Susbielles no tardó en responderle al Jefe comunal bahiense, quien había pedido al Gobernador se exprese en el tema de la tomas de tierras ya que "hoy se agravan frente al silencio y la inacción".

Como era de imaginar, uno de los referentes locales del kirchnerismo salió al cruce de Hector Gay, en la misma "red social del pajariro", con un tono poco habitual a su estilo.

Federico Susbielles escribió "Me sorprende la chicana frente a un tema tan sensible e importante para Bahía. No hubo una sola política de acceso al hábitat ni a la vivienda en su gestión, sólo abandono, silencio y ausencia".

El actual Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca agregó en relación al tema y en forma directa al propio intendente que "No comente más, trabaje en la solución de este problema. Cuenta con nosotros para eso".