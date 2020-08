"La Municipalidad lleva el control diario de todas las personas que se alojan en la ciudad"

Esas fueron las palabras de Julia Lucena, titular de Turismo, quien aseguró a CAFEXMEDIO que "hemos tenido un acompañamiento muy bueno tanto de los hoteles como de los departamentos de alquiler y de la gente que recibe por algún motivo pasajeros en Bahía Blanca".

“Desde mayo salen dos decretos desde la Municipalidad, el 742 y 749, en los cuales indica que todas las personas que se alojan en Bahía ya sea en un hotel, en un apart hotel, en un departamento o tanto paguen o no paguen, o sea, toda persona que se aloje en Bahía tiene que informar", indicó Lucena.

De esta manera, la funcionaria respondió a los dichos del titular de la Asociación de Hoteles, Restorauntes, Bares y Afines, Francisco Costa, quien se mostró muy preocupado con la falta de control que había en la ciudad, principalmente, en departamentos en alquiler, respecto de las personas que vienen a alojarse temporalmente.

"Hoy la Nación a partir de su página argentina.gob.ar tiene un apartado que se llama zonas de libre trasmisión del virus que hay que controlarlas todos los días, porque va cambiando, que los conserjes de hoteles y los que reciben en departamentos la tienen muy presente porque cada vez que reciben una reserva se tienen que fijar", expresó.

Lucena explicó que "cada persona tiene un tratamiento diferencial, dependiendo de la zona de la cual venga.

"Sí viene una persona de Tres Arroyos no tenemos un tratamiento diferencial porque no viene de una zona de libre trasmisión del virus pero si viene del AMBA sí tenemos que pedirle algunas restricciones", remacó.

"Hemos tenido un acompañamiento muy bueno tanto de los hoteles como de los departamentos de alquiler y de la gente que recibe por algún motivo, nos informan. En primer término, son personas que van a hacer una actividad esencial, o sea, son las personas que pueden circular las que pueden alojarse porque, obviamente, no hay actividad turística en ningún lugar del país", aseguró.

Lucena comentó que "vamos a tener personas que vienen por actividades esenciales o que vienen por actividades exceptuadas como puede ser cuidado de enfermos o de algún familiar a cargo".

"Sí viene del AMBA, va a tener un requisito que es 4 días de aislamiento estricto en su lugar de origen, llegan a Bahía Blanca 3 días de aislamiento en su alojamiento y ahí se hacen un test de Covid. Sí les da negativo, recién ahí pueden ir a trabajar y diariamente nos informan”, subrayó.

HAY ALGUNOS ALOJAMIENTOS QUE ESTÁN TRATANDO DE NORMALIZARSE A TRAVÉS DE UNA ASOCIACIÓN O DE UN ENTE QUE LOS AGRUPE. HAY OTROS QUE REALMENTE NO ESTÁN DENTRO DE ESTO. DIGO, A VER, YO ALQUILO UN DEPARTAMENTO POR MES Y DESPUÉS LO SUBALQUILO POR DÍA EN DETERMINADO LUGAR Y POR AHÍ NO ESTOY EN NINGÚN ÁMBITO Y A ESTO SE REFERÍA EL DR. COSTA SEGURAMENTE CUANDO MENCIONABA ESTE HECHO. ¿CÓMO UNO SE PUEDE ENTERAR? PORQUE EL MUNICIPIO NO PUEDE ESTAR DETRÁS DE CADA DEPARTAMENTO A VER SI SE HACE O NO SE HACE, QUÉ ES LO QUE SE HACE. ¿HAY PERSONAS QUE HACEN DENUNCIAS? ¿COPROPIETARIOS O GENTE QUE VIVE EN EL MISMO EDIFICIO? ¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA QUE TIENEN USTEDES?

“A partir de diciembre, hay una ordenanza de alojamiento temporario donde todos los departamentos se van a tener que registrar. Eso está en proceso porque la pandemia nos demoró un poquito pero ya está casi lista la reglamentación. En esa ordenanza va a decir específicamente que para tener un departamento de alquiler temporario tiene que estar de acuerdo el consorcio si no no se va a poder".

La titular de Turismo opinó que "hemos tenido buena respuesta de los departamentos y sabemos que seguramente haya un porcentaje que no esté informando pero la verdad que este tema puntual es como que excede todo”.

HEMOS HABLADO HACE UNOS DÍAS CON EL SEÑOR WALTER LUCANERA QUE ES EL PRESIDENTE DE UNA AGRUPACIÓN O DE UN ENTE QUE VA A AGRUPAR A LA MAYORÍA DE LOS DEPARTAMENTOS EN ALQUILER EN BAHÍA BLANCA.

“La pandemia nos puso a todos como en esa perspectiva del compromiso ciudadano en casi todos los temas. Hay gente que se reúne porque no tiene compromiso ciudadano. Creo que tuvimos más respuesta de la esperada y la ordenanza salió en la última sesión del Concejo Deliberante de diciembre".

Lucena mencionó que "cuando mpezamos a armar en la reglamentación, surgió eso de la pandemia y quedó demorada pero esta cámara que se está formando tiene como primer punto adecuarse a esa ordenanza, con lo cual estamos caminando en el camino correcto y, a partir del compromiso que van a tener los edificios de tener que aprobar que ese departamento se alquile dentro de su edificio, vamos a tener un control bien cierto del tema del alojamiento temporario”.

“Tienen que informar nombre y DNI del pasajero, momento en que ingresa y egresa de la ciudad, procedencia, de dónde viene y dónde va a trabajar porque el decreto a partir de lo que pasó con los molinos eólicos determina que no se puede alojar en Bahía Blanca alguien que trabaje fuera del partido", manifestó.

"Eso es dinámico, ese decreto es hoy y a medida que se van cambiando las medidas puede ir cambiando, puede flexibilizarse, eso es super dinámico”, añadió.

QUIERO DECIR TAMBIÉN, Y ESTO EN RATIFICACIÓN DE LO QUE DECÍA EL DR. COSTA, QUE UNO VE ESOS REGISTROS HOY CON LA POCA CANTIDAD DE PASAJEROS QUE INGRESAN A BAHÍA BLANCA, PRINCIPALMENTE EN ALGUNOS HOTELES QUE TIENEN DISPONIBILIDAD PARA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS Y HABITACIONES DISPONIBLES, Y SE DA CUENTA QUE LA SITUACIÓN DEL SECTOR ES COMPLETAMENTE DIFÍCIL.

“Es muy complicado. Recién leía una noticia de España que se perdieron 700.000 puestos de trabajo solo en hotelería y la OMT hablaba de 20.000.000 de puestos de trabajo perdidos, o sea, el sector turístico realmente le ha tocado. El impacto es altísimo".