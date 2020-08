Roberto Chiradía: "En 20 años no hemos faltado un día al cementerio"

Esas fueron las palabras del papá de Vicky, la joven bahiense asesinada junto a su novio, Horacio Iglesias, al cumplirse el aniversario 20 del doble crimen que conmocionó a Bahía Blanca y la región. "Para nosotros es como si hubiera sido ayer porque sentimos cada vez más la ausencia de nuestra hija. Es terrible", sostuvo Chiaradía.

“No quedamos del todo conformes porque primero se condenó a los que instigaron el robo del auto (Goyeneche, Corona y Martín), después hicieron un nuevo juicio por el ponchado de vehículo porque ese era más o menos el procedimiento que llevaban estos delincuentes y, por último, el fiscal D’Empaire decidió ir por el autor material", sostuvo.

Chiaradía expresó que "los encontró, los detuvo, los juzgaron y al único que encontraron culpable fue a Ravainera que murió hace poco acá en Bahía Blanca, que lo habían condenado a reclusión perpetua pero lo condenaron como coautor, o sea, que el tribunal que juzgó a estos tres que estaban ahí en el banquillo no les alcanzó la prueba que había para condenarlos o para imputarlos del homicidio".

PRIMERO HUBO UN AUTOR INTELECTUAL, DIGAMOS, QUE FUERON LOS QUE MANDARON A ROBAR UN AUTO CON ESAS CARACTERÍSTICAS PARA HACER UN PONCHADO QUE SON LOS TRES QUE USTED MENCIONÓ AL COMIENZO. DESPUÉS, LÓGICAMENTE, SE HIZO UN JUICIO POR EL PONCHADO, ES DECIR, AQUEL QUE LO DESARMABA Y ENTREGABA LAS AUTOPARTES, Y DESPUÉS SE FUE SOBRE LOS AUTORES MATERIALES DEL CASO. PARA LA JUSTICIA HUBO UN SOLO AUTOR MATERIAL QUE FUE COAUTOR PERO LOS OTROS NUNCA SE DETERMINARON.

“No porque el tribunal consideró que las pruebas no fueron suficientes para seguir adelante con la condena por el homicidio, o sea, para el único que tenían pruebas suficientes fue para el condenado Ravainera, no hubo pruebas suficientes para el tribunal, insisto, de los otros dos que estaban ahí que era Aguilar y Fernández”.

¿HOY PASADO ESTE TIEMPO HUBIESE HECHO LO MISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA JUDICIAL CON LOS MISMOS PASOS O HUBIESE TOMADO ALGUNA OTRA DETERMINACIÓN?

“Nosotros dependíamos de alguna manera del trabajo que hicieron el fiscal, o sea, los fiscales, porque hubieron dos que fue el Dr. D’Empaire y la Dra. Lorenzo que trabajaron incansablemente y muy bien en el caso. Hubo un grupo especial de investigadores que vinieron de la ciudad de La Plata porque nosotros habíamos en aquel momento solicitado que no queríamos ningún policía de aquí de Bahía Blanca ni de la zona que intervinieran en la investigación".

Chiaradía dijo que "lo único que sé es que yo en aquel momento decía que la justicia estaba renga y media sorda, hoy digo que la justicia está del todo sorda, del todo renga y con muchos problemas".

RECUERDO QUE FUE UN TEMA QUE SE NACIONALIZÓ. FUE UN TEMA QUE LÓGICAMENTE LA ANGUSTIA DE BUSCARLOS HASTA QUE FINALMENTE SE LOS ENCONTRÓ EN CERCANÍAS DE SAN ELOY. SE HABLARON MUCHAS COSAS RESPECTO DE LO QUE PODÍA HABER PASADO, COMO SIEMPRE, LA GENTE OPINA SIN SABER, Y ESTO INDUDABLEMENTE LES PROVOCABA A USTEDES AÚN MAYOR ANGUSTIA POR ESTA SITUACIÓN, POR LO OCURRIDO Y DEMÁS. ¿SIEMPRE PARA USTEDES EL EJE PRINCIPAL FUE EL PONCHADO DE VEHÍCULO?

“Fue el robo del auto y un posterior ponchado porque lo encontraron sin las patentes, con el auto abandonado ya habían iniciado el proceso de ese tipo de trabajo ilegal que hacían y figura en el expediente que Horacio creo que reconoció a uno de los delincuentes que venía de apoyo atrás de ellos, en el auto sobre la ruta 33. Creo que ese fue el motivo fundamental para hacer lo que hicieron y esa persona a la cual Horacio conoció creo que era parte de la policía y ese fue el detonante”.

ESA ERA MI PREGUNTA, POR QUÉ HABÍAN TOMADO ESTA DETERMINACIÓN CUANDO LOS PODRÍAN HABER DEJADO A AMBOS AL COSTADO DE LA RUTA.

“Creo que esa había sido la idea de ellos pero cuando hubo un reconocimiento de una persona retomaron a lo peor”.

¿NUNCA SE SUPO QUIÉN PUDO HABER SIDO ESA PERSONA?

“No, yo nunca supe, es más, ni siquiera la familia Iglesias supo quién era o no lo dijeron pero, realmente, creo que Silvia que era la que más luchaba con Mirta y conmigo nunca supimos quién fue, quién pudo haber sido”.

CONVENGAMOS QUE TAMBIÉN ERA UNA SITUACIÓN MUY PARTICULAR PARA EL PADRE DE HORACIO QUE ERA POLICÍA EN ESE MOMENTO.

“Sí, de cualquier manera, los que nos ocupábamos de todo el seguimiento éramos nosotros tres y lo dejábamos a Héctor Iglesia de lado justamente porque era un funcionario policial y no podía hacer determinadas cosas. Con el tiempo, al fiscal D’Empaire lo nombran juez, a la Dra. Lorenzo la mandan no sé a qué función dentro de la fiscalía y al comisario Iglesia lo nombran jefe de la policía de la provincia, o sea, pareciera como que querían que se diluya todo porque no nos tenemos que olvidar que aquí hubo un encubrimiento gigantesco desde el punto de vista de lo que era una connivencia con los poderes político, policial y judicial".

RECORDEMOS QUE EN ESE MOMENTO EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ERA RUCKAUF.

“Sí”.

¿QUIÉN ERA EL JEFE POLICIAL EN ESE MOMENTO?

“A un mes o dos del hecho tuvimos una entrevista con el que era ministro en aquel momento de seguridad de la provincia, que era un policía, se llamaba Verón y estuvo Juan Pablo Cafiero en el último tramo, quien trabajó muchísimo, tratando de desarticular los desarmaderos pero eso era imposible porque aunque había lupas sobre todos los desarmaderos de la provincia seguían trabajando como si nada. Cuando ocurren estas cosas y hay poderes involucrados se transforma todo en una mafia infernal que es imposible de desarticular, sobre todo con los desarmaderos de autos".

DURANTE MUCHO TIEMPO, NO SÉ SI LO SIGUEN HACIENDO DE LA MISMA MANERA, USTEDES DIARIAMENTE CONCURRÍAN AL CEMENTERIO COMO UNA MUESTRA DE AFECTO PERMANENTE PARA CON SU ÚNICA HIJA.

“Hace 20 años que no hemos faltado, la única vez que hemos faltado fue ahora por la cuarentena porque no se nos permitía la entrada, pero, sí, ahora dentro de una hora y pico como todos los días vamos. Es la forma que encontramos con mi esposa de sobrellevar semejante desgracia porque era nuestra única hija y entonces la única forma que encontramos fue esa”.

¿CÓMO ANDA SU SEÑORA? SE ACERCA ESTA FECHA Y ES MÁS DIFÍCIL.

“Claro porque vuelven a la memoria cosas muy tristes y entonces nosotros tenemos un apoyo mutuo que nos permite seguir adelante. Eso es lo que nos ha permitido subsistir también. Que me hayan llamado a mí me hace bien que me llamen para que todavía después de 20 años continúe en el candelero, para llamarlo de alguna manera, esta causa que para algunos fue emblemática”.

PARA MUCHOS. CRÉAME QUE FUERON DE LAS PRIMERAS GRANDES MOVILIZACIONES QUE TUVO BAHÍA BLANCA PIDIENDO JUSTICIA.

“Así fue, y yo le agradezco a todos, es más, es el día de hoy que a 20 años me paran por la calle para saludarme gente que no conozco, o sea, se ha metido en el corazón de la gente indudablemente".