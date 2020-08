Dichiara: "El viernes definiremos a partir de cuando comenzará a regir el protocolo de ingreso a Monte"

Esas fueron las palabras del Jefe Comunal del vecino distrito, quien aclaró que "hasta el 28 de agosto tenemos la restricción de no permitir el ingreso de nadie que no tenga domicilio en la ciudad". "Si hay algo que me gustaría que pase es que se termine esta pandemia y que venga todo el mundo a Monte Hermoso pero estamos ante una pandemia y lo que quiero hoy es que no se me muera nadie", indicó a CAFEXMEDIO.

“El protocolo es lo que veníamos hablando de alguna manera que estábamos preparando a partir de que tomemos la decisión de permitir el ingreso de los no residentes y tiene que ver con un trabajo que hicieron las Secretarías de Turismo, de Seguridad y de gobierno que fue pasado ayer por el Concejo en donde hicieron algunas correcciones y fue terminado y aprobado por unanimidad", expresó Dichiara.

El ex legislador provincial explicó que "es la posibilidad de dejar ingresar hasta 200 autos por día para ingresar aquellas personas con residencia en localidades que se encuentran atravesando la fase 4 y 5 de administración del aislamiento, que acrediten las excepciones de circulación dispuestas en el artículo 6 del DNU, pudiendo ingresar entre las 8 y las 16 de un día para irse a las 10 de la mañana del otro día"

"Los teléfonos, las líneas rotativas que van a estar habilitadas para poder anotarse o consulta vía mail y los pedidos que se le hace a cada uno delos que llamen ahí, apellido y nombre, DNI, número de celular, correo electrónico, patente del auto, localidad, domicilio de residencia permanente, domicilio legal, domicilio del inmueble en Monte Hermoso, número de partida, el vínculo con el titular del inmueble si no fuera él, el acompañante si viniera con algún acompañante y, después, la cantidad de personas por vehículo que pueden ser uno o dos y lo que deben presentar en Monte Hermoso es el Documento Nacional de Identidad, el mail impreso y firmado por los solicitantes que tendrá carácter de declaración jurada y la aplicación CUIDAR que esté vigente”, aregó.

¿POR VEHÍCULO PUEDEN INGRESAR SOLO DOS PERSONAS? ¿SI HAY UN HIJO PUEDEN INGRESAR TRES?

“No pueden circular por las rutas nacionales más de dos personas por vehículo, en eso es muy claro el DNU, no es un tema que proponga o diga Monte Hermoso”.

¿PUEDEN PERNOCTAR ALLÍ?

“Sí. Están habilitados hasta el otro día a las 10 de la mañana y si de alguna manera no cumplen es muy difícil después poder sacarlos. Si alguien decide yo en vez de quedarme hasta las 10 de la mañana, me voy a querer quedar igual tres días en Monte Hermoso, es a conciencia de cada uno. Nosotros habilitamos nada más que hasta las 10 de la mañana".

Dichiara mencionó que "la otra posibilidad que puede haber que ayer se estaba evaluando es tomar la determinación de decir cuando digamos que abrimos si hay alguien que incumple esto o sea, entran 200 vehículos, si al otro día a las 10 de la mañana no se fueron los 200 vehículos, se fueron 190 y se quedaron 10 vehículos en Monte Hermoso no dejar entrar a los 200 que tienen que entrar al otro día hasta que no se vayan esos diez".

"Es muy difícil de poder hacer y de poder cumplir. Vamos a apelar fundamentalmente a la conciencia de la gente”, añadió.

TAMBIÉN ESTÁ LA OTRA POSIBILIDAD DE QUE LA PERSONA CUANDO SALE SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUE INCUMPLIÓ Y LA PRÓXIMA VEZ NO SE LE PUEDE DEJAR INGRESAR. ESO SERÍA MÁS ELOCUENTE PORQUE NO AFECTARÍA A TERCEROS, SERÍA SOBRE SU MISMO INCUMPLIMIENTO.

“Tampoco después podés prohibirle el ingreso de alguna manera. Creo que ya somos todos personas grandes y si lo que quieren realmente hacer es venir a ver la vivienda vamos a tener la posibilidad en algún momento de habilitarlos para que vengan a ver la vivienda y quedará a en la conciencia de cada uno después cumplir o no cumplir”.

EN TORNQUIST CUANDO SE HABILITÓ SE PROHIBÍA LA POSIBILIDAD DE IR A LA FERRETERÍA Y DEMÁS, SE USABA TIPO DELIVERY, ES DECIR, QUE NO HAYA CIRCULACIÓN DENTRO DEL DISTRITO. ¿ESTO NO VA A OCURRIR?

“No sirve eso, me parece. Fijate que en Tornquist habilitaron con todas las prohibiciones que hubo igual tuvieron un brote importante de contagio. Lo que vamos a tratar de hacer es que la comunidad de Monte Hermoso entienda y vamos a empezar a tomar riesgos de alguna manera para convivir la salud con la economía y para permitir a los no residentes venir a ver su vivienda vamos a empezar a tomar riesgos que hasta ahora no habíamos tomado que es convivir con gente que venga de lugares donde hay circulación viral".

Además, aseguró que "va a haber que tomar todos los recaudos posibles, el comerciante lo sabe o lo va a saber, lo va a exigir y vamos a tener que tomar todos los cuidados y vamos a apelar a que la gente que venga también los tenga”.

NO PODÉS HACER INGRESAR A TODOS EL MISMO DÍA PERO POR LO MENOS VAS DESCOMPRIMIENDO UN POCO DE AQUELLOS QUE ESTÁN NECESITADOS DE PODER LLEGAR A ESE LUGAR. ME PARECE QUE ESTÁ BIEN ESTA APERTURA. HOY LO HABLÁBAMOS CON LUIS, POR AHÍ ES UN POCO CASI INSOSTENIBLE QUE LA GENTE NO PUEDA IR A SU PROPIA VIVIENDA.

“En esto parezco como tirano, como soberbio y como todas las cosas que me dicen, lo insostenible de lo que estamos hablando no es ni más ni menos que un DNU presidencial, o sea, vos no podés circular por las rutas argentinas, vos para salir de Bahía Blanca y venir a ver tu casa de veraneo vas a mentir en la app CUIDAR porque no hay un ítem en donde diga que puede venir a ver su casa de veraneo y este mismo tema lo tiene Barrera en Villa Gesell, Yeza en Pinamar o Montenegro en Mar del Plata, no dejan entrar a los no residentes".

Dichiara afirmó que "los malos no somos nosotros sino el DNU presidencial, la pandemia lo que no permite esto, no es porque se nos antojó a nosotros tomar esta determinación, lo que menos queremos es tomar nosotros esta determinación y vivir este momento que estamos viviendo pero es lo que nos toca hacer, cuidar a nuestra comunidad, nada más y apelar a tratar de llevar adelante lo que dice el decreto de necesidad y urgencia del Presidente ante una pandemia como la que estamos viviendo".

"Yo no estoy convencido totalmente de abrir", subrayó.

¿VOS CREÉS QUE DESPUÉS DE ESTA APERTURA VA A HABER MÁS CASOS EN MONTE HERMOSO?

“No lo sé. Una vez que nosotros tomemos la determinación de abrir abrimos y ya sabemos qué es lo que nos puede pasar, tomamos riesgo y lo tenemos que asumir”.

EL OTRO DÍA ME DECÍAS QUE TE HA BAJADO MÁS O MENOS AL 50% LA RECAUDACIÓN DE PARTIDAS EN MONTE HERMOSO. ¿CREÉS QUE CON ESTO PUEDE MEJORAR LA SITUACIÓN CUANDO LA GENTE INGRESE?

“No. Yo creo que es producto de la economía, de los problemas económicos que tenemos todos seguramente, no pasa por esto, no creo que pase por esto ni mucho menos. No lo veo de esa manera. La gente que ha invertido en Monte Hermoso creo que ha hecho una muy buena inversión en la ciudad. Hay mucha gente que tenían un terreno que valía menos de lo que tenía que pagar de impuestos en su momento, nos ha tocado hace 15 años atrás intimamos y nos decían rematame el terreno que no vale lo que debo y hoy no hay un terreno que valga menos de 30.000, 40.000 dólares en Monte Hermoso, hay viviendas que valen por encima de los 200.000, 250.000 dólares con terreno incluido".

Dichiara mencionó que "Monte Hermoso se ha valorizado mucho y nos ha costado mucho a los montehermoseños, hemos hecho el trabajo consensuado con toda la comunidad en donde hemos hecho un esfuerzo muy grande económico donde nos ayudaron las autoridades nacionales y provinciales para tener servicio, para tener un calendario turístico anual, para posicionar a la ciudad en el marco del contexto de los principales balnearios de la costa atlántica argentina y eso ha valorizado al propietario muchísimo".

EL OTRO DÍA HABLABA CON UN AGENTE INMOBILIARIO QUE NOS DECÍA QUE INDUDABLEMENTE EL VALOR EN DÓLAR DE LO QUE HABÍA SIDO PREPANDEMIA A AHORA HABÍA MODIFICADO ENTRE EL 25% Y EL 30% EN BAJA LOS VALORES. ¿EN MONTE HERMOSO NO ES ASÍ?

“Seguramente que sí, el dólar pasa de 70 a 130, hoy no se puede hablar de un precio en dólar billete de alguna manera, me parece, no soy inmobiliario”.

¿CUÁNDO SE PONE EN MARCHA ESTE PROTOCOLO?

“No lo tenemos definido eso. Nosotros lo único que tenemos definido es que hasta el 28 de agosto tenemos la restricción de no permitir el ingreso de nadie que no tenga domicilio en la ciudad y que, a partir de ahí, conjuntamente con el Secretario de Salud, con el Director del hospital y con el equipo epidemiológico, haremos el análisis de la situación y anunciaremos el viernes si va a haber continuidad con esto o si hacemos la apertura y a partir del momento que se decida hacer la apertura está el protocolo para poder poner en marcha”.

¿LAS INSCRIPCIONES YA SE PUEDEN REALIZAR IGUALMENTE?

“No. Las líneas rotativas no están habilitadas para inscribir absolutamente a nadie todavía ni están funcionando, o sea, el protocolo se va a activar a partir de que se decida la apertura y con días de anticipación habilitaremos el protocolo para que la gente empiece a pedir los turnos correspondientes.”

“Si hay algo que me gustaría que pase es que se termine esta pandemia y que venga todo el mundo a Monte Hermoso, qué más queremos los montehermoseños que abrir las puertas, que venga todo el mundo, listo, chau, entre todo, disfruten, tengan su casa, inviertan, gasten, se metan al mar, vayan a la laguna a pescar, vayan a Las Dunas, pero estamos ante una pandemia y lo que quiero hoy es que no se me muera nadie de Monte Hermoso, que no se contagie nadie de Monte Hermoso, que no tenga un problema de salud una persona de nuestra ciudad, que no tenga que trasladarla a Bahía porque no tengo una cama de hospital con un respirador ni terapia intensiva. Eso es lo que quiero yo hoy pero es lo que me tocó y lo que no pensé nunca que me iba a tocar, y por ahí aparezco como que somos malos, que somos muy duros o rayamos lo soberbio. En esto no se puede andar con medias tintas, es blanco o es negro, Ariel. Esto es o no es, no hay otra solución", manifestó.

TENGO TRES MENSAJES EN ESTE MOMENTO DONDE NOS PREGUNTAN SI LA PERSONA QUE VA PUEDE IR A PESCAR.

“Sí, puede venir a pescar. Una vez que entre la persona durante las 24hs que está hace la vida de fase 5 que hace el habitante de Monte Hermoso. Puede hacer lo que quiera adentro, o sea, nosotros no lo vamos a controlar a partir de que lo dejemos ingresar”.

"Nos tocó una situación fea, complicada, en donde les puedo asegurar estamos saturados. Por mi forma de hacer política que es muy exponencial y muy en contacto con la gente yo recibo no menos de 100 llamados por día de gente de Monte Hermoso que quiere entrar o quiere salir y me peleo con mis amigos con estos temas. O sea, es desgastante la situación que nos ha tocado vivir. Es la que nos tocó y ya pasará, y el día de mañana será una anécdota y si cuando queda la anécdota queda encima diciendo Monte Hermoso tuvo 6 casos, no se murió ninguno de coronavirus y la población zafó, me voy a sentir orgulloso del trabajo que hicimos”, finalizó.