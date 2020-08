"Hay hoteles que van a cerrar porque, con los protocolos exigidos, la gente que concurre es muy poca"

Esas fueron las palabras de Francisco Costa, Presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca, al referirse a la crisis por la que atraviesa el sector. "Tenemos una tremenda lucha con los departamentos de alquiler por día porque en ellos no existe el protocolo ni control. Yo no le cuestiono la legalidad a ellos pero está fuera de control de las autoridades", indicó a CAFEXMEDIO.

“Los protocolos que se presentaron fueron todos aprobados, están consensuados, ha habido algún agregado que nos pidieron que incorporáramos. Lo que ocurre es que no hay tránsito en las rutas, no hay tránsito aéreo, no hay mucho huésped para llegar. Los pocos huéspedes que llegan y que llegaron, las exigencias en los establecimientos son de acuerdo al protocolo, son muy exigentes y realmente con muy buen criterio fijadas", expresó Costa.

El titular de la Asociación de Hoteles local aseguró que "tenemos una tremenda lucha con los departamentos de alquiler por día que en esos no existe el protocolo ni control".

"Todo el mundo opta en principio por ese sistema porque es más ágil para alojarse y permanecer en el mismo. No tienen ninguna clase de control, nadie se fija cómo entra, cómo sale, si tiene fiebre o no, la higiene del departamento, nada", agregó.

Costa dijo que "en un apart en su momento ya hubo alguien que propagó el virus en el caso de esta gente que estaba trabajando en el parque eólico de Pedro Luro y eso porque fueron también a un departamento que alquilaban por día".

"Nosotros estamos muy complicados con eso. Te digo más, en los hoteles, en términos generales, si vos me preguntás qué es lo que está pasando estamos perdiendo más plata que cuando estábamos cerrados pero tenemos un compromiso con nuestra clientela habitual", subrayó.

"Estamos cansados de que cuando les comentamos cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para alojarse en el hotel, la gente viene, que tiene que estar unos días, que se tiene que hacer el hisopado y todas esas cosas y te dice yo voy por un día, cómo voy a tener que quedarme más días porque tengo que hacer eso, me tengo que quedar haciendo una mini cuarentena en Bahía Blanca, no, está bien, déjelo", comentó.

EN EL DEPARTAMENTO NO LE PIDEN NADA.

“No, no le piden nada de nada y te digo más, yo calculo que como mínimo en Bahía debe haber entre 500 y 600 departamentos en alquiler. ¿Vos por qué creés que no creció la hotelería en Bahía?”.

EL OTRO DÍA NOSOTROS LE HICIMOS UNA NOTA A LA PERSONA QUE ESTABA ORGANIZANDO UNA CÁMARA DE DEPARTAMENTOS DE ALQUILER EN BAHÍA BLANCA, WALTER LUCANERA Y ÉL LO QUE NOS DICE ES QUE SE HAN JUNTADO PARA HACER EL TRABAJO DENTRO DE LO QUE LA LEY MARCA.

“Yo no digo que están al margen de la ley. Lo que pasa que están al margen de la ley de turismo. El código civil en la reforma actual habla que el alquiler inferior a 30 días puede ser considerado como alquiler turístico; si es turístico, se tiene que regir por la ley de turismo pero las autoridades no lo exigen. Es un tema que vengo hablando de esto hace muchos años, desde los años 2000".

Costa recordó que "en el 2008 propuse discutir este tema en la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, lo discutimos durante dos años y en el 2010 me tocó presidir la comisión allá".

"Sacamos una resolución en la cual los departamentos de alquiler temporario eran alojamientos turísticos. Yo no entiendo por qué una actividad que sea turística no tiene los controles que tenemos nosotros, ¿por qué el personal no está encuadrado en el convenio hotelero gastronómico?, enfatizó.

Además, afirmó que "el personal no está ni encuadrado en el convenio gastronómico y quisiera ver qué pasa si van a hacer inspección el Ministerio de Trabajo".

"¿Quién le hace controles de higiene a ellos?. ¿Qué protocolo le están aplicando?. Si realmente existen, ¿son ellos y están bien?. Yo puedo hacer una cámara, la puede hacer cualquiera. ¿Los chinos no tienen una cámara propia? ¿los supermercados? A los chinos no les controlan como les controlan a los demás supermercados”, manifestó.

¿LOS HOTELES EN BAHÍA BLANCA ESTÁN TODOS ABIERTOS O HAY ALGUNO QUE NO HA QUERIDO ABRIR?

“Alguno todavía no abrió. Estamos abriendo con 4 o 5 pasajeros, dos un día, uno el otro y ha habido días que nada. Hay un establecimiento que hace días que tiene cero huéspedes, eso es una cuestión ya muy dolorosa para la actividad. En todo el mundo se están controlando este tipo de alojamientos y los obligan a inscribirse en un registro, es un servicio público que están ofreciendo y acá estás viendo que no hay control de ninguna naturaleza y lo que le ofrece ese departamento le ofrece mucho menos que nosotros en cuanto a seguridad y salubridad".

Costa explicó que "nosotros cuando entra o sale un huésped, le tomamos la temperatura, lo tenemos registrado con nombre y apellido y comunicamos a la municipalidad al huésped que tuvimos alojado".

"Yo quiero saber cuántas comunicaciones recibieron del departamento de alquiler temporario o dónde estuvo parando la gente mientras estuvieron cerrados los hoteles", remarcó.

"Acá existe una actividad que puede ser legítima, yo no le cuestiono la legalidad a ellos, pero está fuera de control de las autoridades. A mí viene una persona a alojarse en el hotel y yo le tengo que tomar la temperatura, tengo que cumplir los requisitos, el guante, las personas, el barbijo, el control, la entrada, la salida, la habitación cómo se limpia, todo eso lo tenemos que hacer nosotros y ellos, en un departamento, pueden meter 5 personas que no saben ni quiénes son, porque vos en un departamento de alquiler temporario en general las reservas las hacés vía internet, pagás vía internet y a lo mejor la llave la vas a retirar a un kiosco", sostuvo.

Mencionó que "al personal del hotel todos los días los controlamos, no solo al huésped cada vez que entra y cada vez que sale sino al personal".

"En el ascensor suben de a uno, salvo que sea un matrimonio. Yo si fuera vecino del edificio ni loco permito alquilarlo por día, está cambiando el vecino a diario y vos no sabés quién es, cómo está de salud, cuando vas a subir en el ascensor capaz que te subís con uno que tiene coronavirus”, añadió.

CON ESTE PANORAMA QUE ME ESTÁS CONTANDO YO SUPONGO QUE HAY MUCHOS HOTELES QUE NO VAN A PODER SEGUIR EN ESTA SITUACIÓN SI NO HAY UN CAMBIO ROTUNDO.

“Ya hablé con dos que están con ganas de volver a cerrar no definitivamente pero, por lo pronto, volver a cerrar porque la masa crítica de gente que va a los hoteles en las condiciones que estamos ahora se reduce mucho. Yo sé de departamentos que hay de alquiler temporario de gente que va a trabajar a la zona y vuelve. Yo no entiendo por qué no controlan eso. Vas a un restorán y tenés que registrarte y en un restorán donde están cubriéndose los protocolos de higiene que se están exigiendo ahora”.

HAY GENTE QUE ALQUILA UN DEPARTAMENTO POR MES Y A SU VEZ LO SUBALQUILA POR DÍA, ESO ES LO QUE ME QUERÉS DECIR VOS.

“Hay muchos que subalquilan. Si yo tengo un edificio, hay algún edificio que está afectado exclusivamente a esto, en ese edificio van y le piden un protocolo y lo tiene que cumplir. Sé de vecinos que se sienten incómodos por eso porque no tienen control ni nada pero no deja de ser una actividad comercial. A mí no me vas a decir que eso no es una actividad comercial alquilar todos los días un departamento”.

¿LE VES SOLUCIÓN EN EL CORTO PLAZO A ESTO?

“Hay una suerte de incomodidad en algunos establecimientos en general están planteándonos la inquietud porque es un tema que venimos hablándolo hace muchos años. Dicen que no se puede controlar. Yo no soy funcionario público ni sé cómo lo pueden resolver pero que tienen que resolverlo lo van a resolver. Barcelona lo tiene, Miami lo tiene, Nueva York lo tiene, ¿lo tienen grandes centros de turismo y nosotros no vamos a poder tenerlo? Acá todo el mundo se dio cuenta. Hay personas que te venden un departamento garantizándote una renta con este sistema, o sea, que es una actividad ya normal y habitual”.

ESTA SITUACIÓN CON LA PANDEMIA SE HA PROFUNDIZADO.

“Si vos mirás la historia de la hotelería en Bahía Blanca vos vas a ver que la hotelería de Bahía Blanca poco a poco se fue achicando, no crecimos. Ahora lo que pasó es que a nosotros nos pusieron una mordaza, no nos permitieron tener abierto el hotel, ponele las mismas normas y vamos a pelearnos mano a mano pero con las mismas normas. Cuando nosotros cerramos el hotel, cuando no nos permitían tenerlo abierto, era el festival de los departamentos, el tipo que venía a Bahía sabía que era obligatorio ir a parar ahí, era una obligación ir a parar ahí. La mayoría de los hoteles el día que tienen 5 pasajeros es una fiesta y con eso se funden todos. Estamos haciendo un esfuerzo para mantenerlos demasiado grande”.