"La situación en la ciudad está controlada pero nada nos puede asegurar que no tengamos un brote importante de nuevo"

Esas fueron las palabras de María Laura Spadaro, infectóloga del Hospital Municipal, quien indicó que Bahía Blanca tiene una situación sostenida del virus, con un promedio de entre 10 y 15 casos por día" pero aseguró que la pandemia "no terminó para nada". "La preocupación va a seguir latente porque uno ve que el movimiento es distinto, que la gente está más relajada, que la gente perdió un cierto temor", indicó.

“Es una estabilidad que venimos teniendo hace dos o tres semanas con aparición continua de casos, con un promedio de entre 10 y 15 casos diarios. Es una situación de circulación sostenida del virus pero esa situación, por supuesto, que no nos da seguridad de que esto siga así para siempre. Tenemos que ver un poco cómo se va moviendo la cantidad de casos respecto a la situación del movimiento de la gente”, expresó Spadaro a CAFEXMEDIO.

¿DE AQUELLA SITUACIÓN DE LA CUAL HABLAMOS EN SU MOMENTO CUANDO USTEDES MOSTRARON UNA PREOCUPACIÓN REALMENTE MUY TRASCENDENTE E INCLUSIVE LLEVÓ A QUE LE DIRIJAN UNA NOTA AL PROPIO INTENDENTE MUNICIPAL HA CAMBIADO? ¿HA MEJORADO?

“La preocupación sigue latente y va a seguir porque uno ve mucha relajación por parte de la gente en general y nosotros mismos trabajando, o sea, uno ve que la gente está entre cansada y aburrida y piensa que la cosa ya pasó y la realidad es que la cosa está pasando, no terminó para nada. Así que la preocupación va a seguir siempre latente porque uno ve que el movimiento es distinto, que la gente está más relajada, que la gente perdió un cierto temor o sea que nada nos puede asegurar que no tengamos en un tiempo un brote importante de nuevo".

La infectóloga local dijo que "esta estabilidad que tenemos ahora tiene que ver con el trabajo de la educación y de todas las medidas que se fueron implementando y que fuimos adoptando como forma de vida".

"Creo que muchos de nosotros ya hay cosas que estamos acostumbrados a hacerlo de determinada manera que no era la forma habitual de vivir pero que ya lo incorporamos y salimos con el tapaboca, mantenemos la distancia, evitamos estar en los lugares donde concurre mucha gente", agregó.

"Esto es como una cinchada entre los que están haciendo todas las medidas preventivas y los que no y eso es lo que nos va a ir posicionando en un lugar con la cantidad de casos. Evidentemente no estamos en una etapa como para decir logramos esto y ya estamos tranquilos. Hemos tenido etapas con mucha ocupación hospitalaria, etapas en que el hospital se empieza a vaciar de vuelta pero eso es fluctuante, así que hay que tener en cuenta que esto no se va a frenar hasta que gran parte de la población esté infectada y todavía estamos muy lejos de que eso pase”, remarcó.

BAHÍA BLANCA HA RESPONDIDO DE MANERA FAVORABLE EN CUANTO A LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS, A LA DISPONIBILIDAD DE RESPIRADORES, A LAS UNIDADES UCMA QUE ESTÁN FUNCIONANDO. ¿DESDE ESE PUNTO DE VISTA ESTÁN CONFORMES?

“La administración de la pandemia no tiene que ver solamente con lo médico sino con las cosas que cada uno está haciendo en su día a día y Bahía Blanca tendría que estar orgullosa de las cosas que se lograron. Además, hay toda una estructura de trabajo más allá de lo que vos contás que es lo médico, por ejemplo, el trabajo de epidemiología es muy importante porque hoy por hoy en Bahía sigue apareciendo un caso positivo y se sigue abordando a todo el grupo familiar, se sigue abordando a los contactos estrechos, esto no pasa en todas las localidades".

Spadaro expresó que "toda esta estabilidad se logra por ese trabajo continuo que parece invisible pero existe".

"Claramente tenemos que estar felices de lo que logramos. Hay lugares como está pasando en CABA y en AMBA que es un descontrol, o sea, es imposible de frenar eso porque tenés tantos factores que influyen. Creo que Bahía Blanca en eso se está comportando adecuadamente. Las UCMAS en este momento se están empezando a utilizar con mucha mayor accesibilidad y facilidad también para los pacientes que tienen obra social que eso también es muy importante porque tener una obra social no implica que tengas condiciones de aislamiento en tu domicilio", subrayó.

"Creo que avanzamos muchísimo y tenemos que ser fuertes en sostener esto en el tiempo ahora que es lo más difícil porque por supuesto que todos estamos un poco cansados”, enfatizó.

AGREGO ALGO A ESTO QUE VOS DECÍAS RECIÉN, UN DATO QUE ME PARECE MUY IMPORTANTE, EN BUENOS AIRES SE QUEJAN PORQUE TARDAN A VECES UNA SEMANA EN DAR LA RESPUESTA DE SI TIENEN O NO TIENEN COVID. ACÁ EN BAHÍA BLANCA SE HACE DE OTRA MANERA, ES RÁPIDA.

“La estructura que se armó en la ciudad realmente fue una estructura de lujo, llevó tiempo, parece que estamos hablando que esto se armó en 15 días y estamos trabajando desde febrero y ya estamos en agosto. En Capital la están pasando muy mal ni siquiera con la mejor obra social hoy tenés una atención adecuada. Hoy por hoy las camas de terapia intensiva en Bahía Blanca está disponible para cualquier persona que lo necesite. Tenemos que entender que lo que logramos es algo para estar contentos pero tenemos que seguirlo cuidando porque es muy valioso lo que se logró”.

¿EN CUANTO A CONTAGIOS PERSONAL DE SALUD CUÁL ES LA OPINIÓN TUYA?

“Nadie está exento. Lamentablemente, perdimos un colega y fue una situación que nadie se la esperaba. Estamos bastante contenidos y acompañados respecto a los que es la atención y el diagnóstico, como también los pacientes en general. Tenemos una ciudad que ha brindado toda la atención necesaria para las personas que vayan siendo afectadas porque no es una cosa menor estar en riego por tu trabajo. En eso también estamos un paso adelante y que se ha desarrollado toda una estructura para responder rápidamente por el personal de salud enfermo, cosa que no quita que no haya riesgos, que no haya personas que puedan tener complicaciones o que puedan complicar a su familia".

Spadaro dijo que "no nos olvidemos que ha habido personal de salud que ha perdido a sus familiares también y es una desgracia pero me parece que como todo se está recibiendo la atención que se necesita y estamos trabajando mucho en fortalecer psicológicamente al personal de salud porque sí es cierto que hay mucho cansancio ya, son muchos meses de trabajar bajo presión y eso se empieza a notar".

"Hay que tener en cuenta que necesitamos a la gente de salud arriba porque esto no es algo que se va a terminar mañana y tenemos que estar dispuestos para atender como estuvimos al principio tenemos que estar dispuestos a seguir atendiendo pacientes en diciembre y eso es una cosa que requiere de un trabajo y de un cuidado principalmente mental", mencionó.

RESPECTO A LO QUE MENCIONABAS DEL CANSANCIO Y EL ABURRIMIENTO TANTO EN EL SECTOR LABORAL COMO LA GENTE NORMAL DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN O DE LOS CUIDADOS ¿CREÉS QUE EN ESTE SENTIDO UN POCO SABER QUE LA VACUNA O LA CURA YA TIENE UNA FECHA JUEGA EN CONTRA DE ESOS CUIDADOS TAMBIÉN, DE QUE HAY QUE REFORZAR EL DOBLE AHORA?

“Los anuncios del Presidente y demás fueron claros. Estamos hablando del primer semestre del año que viene, o sea, para esto nos falta de 4 a 6 meses. La misma gente que se murió en estos 6 meses se puede morir de acá a 6 meses, pensar que el problema ya está resuelto porque en 6 meses vamos a tener una vacuna creo que ninguna persona con un pensamiento lógico se relajaría por eso".

"Yo creo que la gente se está relajando porque es como un efecto dominó. Si la calle está vacía, la gente no va a salir; si la calle está llena, la gente se empieza a tentar y hay como un efecto dominó de que cada vez menos gente se cuida. Cada uno tiene que aportar su granito", finalizó.