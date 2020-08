Concejales tratarán una nueva moratoria: "Se ha registrado una caída del 30 % en la recaudación”

Esas fueron las palabras de José Ignacio López, concejal de Juntos por el Cambio, al referirse al plan de Regularización de Obligaciones Tributarias presentado en las últimas horas por el Municipio. "Es una herramienta más para las pyme y el contribuyente que necesita que su capacidad contributiva sea como antes de la cuarentena y aliviar su carga tributaria”, indicó.

"Es un programa que pretende la regularización de deudas de todos aquellos contribuyentes, ciudadanos y ciudadanas bahienses que tengan obligaciones para con el municipio y en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio y este contexto macroeconómico muy complejo que está viviendo el país y que Bahía no está exento, es otorgarle una herramienta más, una facilidad más, a la pyme y al contribuyente que necesita que su capacidad contributiva sea como antes de la cuarentena y aliviar un poco su carga tributaria", sostuvo López a CAFEXMEDIO.

El edil local explicó que, "desde la regularización del 2016, decidimos implementar este tipo de denominación, el plan de regularizaciones, sobre todo porque por ahí la moratoria está asociada a una medida recaudatoria mientras que esta medida se impulsa específicamente para darle una herramienta más, una mano más, a las pymes y a los contribuyentes que realmente lo necesitan en un momento como este”.

¿EN PRINCIPIO VA A ABARCAR TODOS LOS ÁMBITOS DE RECAUDACIÓN DE LA COMUNA?

“En principio va a abarcar, es universal, es decir, va a abarcar a todas las tasas, excepto a la tasa de derechos de construcción que tiene un programa de regularización aparte, que está vigente hasta el 31 del 12 y va a incluir tanto a aquellos particulares que tengan deudas por Alumbrado Limpieza y Conservación de la Vía Pública o Tasa de Salud en su casa particular y también aquellos comerciantes que adeuden tasas de comercio".

López remarcó que quienes "no van a estar incluidos son aquellos grandes contribuyentes que han aumentado su facturación en el primer semestre de este año respecto al mismo semestre del año pasado en un 70% y hayan tenido una facturación del 2019 mayor a $50.000.000 anuales".

"Es decir, que aquellos grandes contribuyentes que tienen esa facturación anual en el año pasado y este año al superar un 70% la facturación no se vieron afectados por esta situación del aislamiento social preventivo y obligatorio es que decidimos no incluirlas dentro de esa regularización”, subrayó.

¿EL 80% QUE SE MENCIONA DE DESCUENTO ES SOBRE INTERESES O SOBRE CAPITAL?

“Solo descuento de intereses. La modalidad se divide en tres etapas desde el 1 de septiembre donde entraría en vigencia en caso de aprobarse hasta el 30 de octubre. Las tres etapas tienen la modalidad de contado, financiación en tres cuotas a un año, a dos años o a tres años. De acuerdo a cuál de las tres etapas te acojas al plan vas a tener un descuento de intereses determinado. Si vas a la primera podés llegar a tener en el caso de que optes por el pago al contado hasta un 80% de descuento, si vas a la segunda etapa un 60% y si entrás en la tercera etapa hasta un 40%”.

POR LO QUE ESTÁS MANIFESTANDO EN NINGUNO DE LOS CASOS SE LE VA A QUITAR EL TOTAL DE LOS INTERESES.

“No, por lo menos el proyecto como está planteado, la iniciativa no contempla el 100% de descuento de los intereses, el máximo es un 80% de descuento”.

¿ESTO VA A SER TRATADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN? ¿LA IDEA ES DARLE TABLA?

“La idea es darle tabla, tengo que conversar todavía con la presidenta de la segunda comisión de Hacienda, Lucía Martínez Zara, la idea es que haya un consenso, escucharemos a ver cuál es la opinión, la postura de ellos y solicitar el tratamiento el jueves que viene para que se promulgue ese mismo viernes y entre en vigencia de acuerdo al cronograma que estipula el proyecto original”.

¿HAY ALGUNA ESTIMACIÓN DE LO QUE SE PIENSA RECAUDAR CON ESTO?

“Estimamos que puede llegar a inscribirse en la regularización unos 400 millones de pesos. Estimamos que pueden ser unos 60.000 contribuyentes, esto incluye tanto particulares con ALC y Tasa de Salud como también a pymes y empresas radicadas en la ciudad que tienen tasa de comercio”.

¿SABÉS SI LA MAYORÍA DE ESAS DEUDAS TIENEN RELACIÓN CON DEUDAS DE ESTE AÑO POSPANDEMIA?

“No necesariamente, no tengo el dato exacto pero no necesariamente. Aquellos que ya venían con un retraso importante en los años anteriores sí se ve profundizado este año y sí ha habido por supuesto, es una realidad, los datos lo indican, que la actividad económica desde el 19 de marzo cayó profundamente”.

¿TENÉS PRECISIONES DE CUÁNTO HA CAÍDO LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL DE ABL EN EL ÚLTIMO MES RESPECTO DEL AÑO PASADO?

“No tengo el dato exacto. Sí ha habido una merma en la recaudación, las pymes al no estar trabajando eso impacta directa y negativamente en su capacidad contributiva que afecta directamente a la recaudación municipal por lo cual, si mal no recuerdo, los números que habían brindado a la prensa desde Hacienda estamos hablando de un 30% y luego esa merma se fue achicando a medida que se dieron las aperturas de las actividades económicas. No tengo el dato exacto de la relación comparación ALC 2019 con 2020”.