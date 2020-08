"Las ciclovías son muy importantes para brindarle seguridad a los ciclistas"

Esas fueron las palabras de Martín Moyano, Director de Ordenamiento Urbano, al referirse a la implementación de las nuevas ciclovías en la ciudad. "Son cuestiones que cuando la ciudad va cambiando y se va adaptando todos tenemos que ceder en alguna cuestión porque vivimos todos en la misma ciudad”, expresó a CAFEXMEDIO.

“Es una medida que era muy importante para brindarles seguridad a los ciclistas para que puedan circular de manera rápida y segura por estas calles. Es un diseño de ciclovías que se usan en varias partes del mundo más modernas, adaptadas a los tiempos que están corriendo, donde el sistema de estacionamiento precisamente se usa para proteger al ciclista de lo que es el área de tránsito. Es una barrera física que se establece desde ese lugar”, sostuvo Moyano.

El funcionario locaol comentó que "a nosotros lo que nos tocó es trabajar con los vecinos a la hora de estacionar durante toda esta semana informando tanto a quienes viven sobre la calle 19 de Mayo conversando con los propietarios como también con aquellos que usan el sistema de estacionamiento en esa calle de cómo estacionar correctamente y demás".

"Los inspectores de ordenamiento urbano concretamente están en este momento todavía haciendo ese tipo de trabajo en la calle y, la verdad, que fue un trabajo hasta ahora muy bueno, no hemos tenido ninguna complicación ni hemos recibido demasiadas cuestiones negativas de los vecinos. Son cuestiones que cuando la ciudad va cambiando y se va adaptando todos tenemos que ceder en alguna cuestión porque vivimos todos en la misma ciudad”, remarcó.

¿DÓNDE VAN LOS CONTENEDORES CALLE 19 DE MAYO?

“Nosotros ahí tenemos una prohibición de estacionamiento que va de 8 a 20 hs y que se transformó en una prohibición de estacionamiento total y de detenciones, es decir, está prohibido estacionar y detenerse. Normalmente Tránsito otorgaba un permiso dado la doble calzada para poder poner sobre la calle los contenedores para el trabajo".

Moyano agregó que "esos contenedores ahora se van a trasladar, en el caso de la obra si se pueden colocar sobre la vereda y si no se trasladan al box de estacionamiento de enfrente con las señalizaciones correspondientes aunque eso sería la excepción porque no queremos que se cruce la calle".

"Así que tratamos de que esto quede sobre la empalizada de la obra o, si lo permiten las medidas, sobre la vereda”, añadió.

SI LO PONÉS SOBRE LA VEREDA TE CORTA LA CIRCULACIÓN DE LA VEREDA LÓGICAMENTE Y SI LO PONÉS EN EL BOX DE ESTACIONAMIENTO TENÉS QUE PONER LA MADERA PARA SUBIR LA CARRETILLA AL LUGAR CRUZANDO POR DONDE CRUZAN LAS BICICLETAS.

“En realidad, eso suponiendo que la obra esté en frente.”

NO, EN CUALQUIERA DE LOS DOS LUGARES. SI LO PONÉS DEL LADO DE ENFRENTE TENÉS QUE CRUZAR LA CALLE Y SI LO PONÉS DEL LADO DONDE ESTÁ LA OBRA, EL CONTENEDOR, TENÉS QUE CRUZAR LA SENDA DE BICICLETAS.

“También lo podés poner sobre el box de estacionamiento a la rampa de uso del contenedor, sería como perpendicular al cordón de la vereda, perdón, paralelo al cordón”.

¿USÁS DOS BOXES DE ESTACIONAMIENTO?

“Claro, son algunas de las soluciones que se van adaptando, vamos viendo caso por caso para poder permitir esto”.

SÉ QUE SOS UN TIPO LABURADOR, TE CONOZCO Y SÉ QUE HAS AGARRADO PALA Y CARRETILLA, PERO, DIGO, PARA SUBIR UNA AHÍ TENÉS QUE TOMAR ENVIÓN, ENTONCES, SI LO PONÉS SOBRE ESO TENÉS QUE TENER POR LO MENOS TRES BOXES DESACTIVADOS PARA PODER PONER ESO PARA QUE EL TIPO VENGA CON LA CARRETILLA EN VELOCIDAD PARA PODER SUBIR LA RAMPA.

“Eso no creo que sea el problema. Sí es necesario una situación como esa porque la prioridad es darle protección al ciclista, por un lado y tratar de no impedir el flujo de tránsito de la otra calzada, por el otro. Si de repente la obra necesita dos o dos box y medio de estacionamiento no va a ser eso un problema".

HOY NOS DECÍA OTRO OYENTE EL TEMA DE QUE EL MUNICIPIO CUANDO HAY PODA RECOMIENDA CONTRATAR UN CONTENEDOR PARA TIRAR TODO LO QUE SON LAS RAMAS Y DEMÁS. ES OTRO PROBLEMA. YO NO ME OPONGO A ESTO, QUE QUEDE CLARO.

“Son cuestiones muy obvias que cuando uno establece este tipo de medidas no puede cerrar en un proyecto, en un papel, la cantidad de situaciones que se dan en la dinámica de la calle. Van a aparecer muchas de la implementación que se tienen que ir resolviendo con los casos concretos".

Moyano mencionó que "la mitad de esas situaciones es lo mismo que tener un cordón de la vereda, tenés que ponerlo sobre el box de estacionamiento y, en este caso, es lo mismo pero se traslada dos metros sobre la calzada porque ahora hay una ciclovía en el medio y se busca la forma de que las rampas y demás estén paralelas sobre el cordón de la vereda y no perpendiculares para interrumpir la ciclovía”.

NO TODOS LOS DÍAS VOS PEDÍS UN LUGAR, NO HAY OBRA DE CONSTRUCCIÓN TODOS LOS DÍAS EN EL LUGAR, PERO HAY OBRAS GRANDES EN ESA ARTERIA.

“Yo tampoco te lo niego en el sentido de que sobre 19 de Mayo hay dos obras grandes que estamos justamente trabajando sobre estas cuestiones porque, por ejemplo, cuando tiren losa van camiones volcadores de cemento y ya estamos trabajando en la forma de que eso se resuelva de manera segura trabajando con la gente de control de tránsito”.

Además, explicó que "la calzada tiene una diferencia de centímetros entre la ciclovía y la zona de estacionamiento para que el conductor pueda abrir la puerta de manera segura, revisar antes de abrir la puerta".

"Así que, en líneas generales, esas son cuestiones que tenemos que ir resolviendo de a poquito y con educación vial que es lo que estamos haciendo trabajando en el sector, trabajando también con los ciclistas porque hemos sacado un manual de uso seguro de las bicicletas, trabajando con los conductores. Ahora empieza el trabajo de educación con el vecino”.

¿EL POSTE ESE QUE SE COLOCÓ QUE FRAPICCINI EXPLICÓ QUE FUE UN ERROR DE INTERPRETACIÓN CUANDO ESTÉN COLOCADOS LOS PALITOS VA A IR FINALMENTE EN ESE LUGAR EL POSTE QUE SE SACÓ?

“Eso la verdad es algo que tan puntualmente lo maneja ingeniería de Tránsito. Tengo entendido que no. La señalización que se está colocando va sobre la vereda y va a haber señalización sobre la cinta asfáltica además de las cuestiones estas de los bastoncitos amarillos que van a ir de manera muy espaciada porque tenemos que evitar esta situación para que se puedan abrir las puertas sobre la cinta asfáltica”.

TENGO UN MONTÓN DE MENSAJES EN EL TELÉFONO EN EL PERSONAL Y SEGURAMENTE EN EL DE LA RADIO TAMBIÉN OBJETANDO VARIAS DE LAS COSAS QUE VOS MENCIONÁS PRINCIPALMENTE CON EL TEMA CONTENEDORES.

“Esa es la tarea que estamos realizando con el vecino, explicar esta situación de los contenedores es algo que se está resolviendo en estos días. Son dos contenedores sobre 19 de Mayo, no es que está todo 19 de Mayo lleno de contenedores, por un lado, por el otro lado tenemos dos obras en 19 de Mayo, no es que tenemos todas las cuadras llenas de obras".

Para finalizar, aseguró que "la recepción que yo particularmente tuve personalmente al recorrer las calles, conversar con los vecinos ayer junto con los inspectores, ha sido muy buena, salvo reclamos que yo te diría que son casi sugerencias como mejorar la calzada para el ciclista".

"Lo que es la cinta asfáltica mejorarla incluso para darle más seguridad, aquellos que tenían que estacionar su auto sobre el cordón sobre lo que es la zona del garage al explicarle que lo tenían que hacer sobre dos metros más allá lo entendieron perfectamente al punto. Hoy a las siete de la mañana, ya estaban los autos estacionados de manera ordenada sin que hubiera inspectores en la calle. Son cambios lógicos. Cuando se hizo la de Yrigoyen fue igual de polémica y, hoy por hoy, es una ciclovía super incorporada en el tránsito de la ciudad”, sentenció.