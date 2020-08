Acrogliano: "El sistema de salud está con capacidad de respuesta pero el estado es siempre de alerta"

El titular de la Secretaría de Salud municipal, Pablo Acrogliano dijo a CAFEXMEDIO que "El porcentaje de ocupación de moderados y graves en lo que tiene que ver con Covid es bajo y esto es bueno porque también si acompañás el otro dato que tiene que ver con la mortalidad eso nos da un buen indicador del trabajo que se ha hecho”.



“La pandemia acá en Bahía está evolucionando, si vale la definición, según lo esperado. Todas las acciones que hemos realizado desde allá por febrero hasta ahora y que son tendientes a tratar de disminuir el impacto del coronavirus, bueno, se van cumpliendo, obviamente hay rangos largos porque uno plantea panoramas leves, moderados y graves", explicó el funcionario.



"Nosotros estamos trabajando sobre este número, sobre un escenario o leve o moderado, te diría. Así que estamos bien. El sistema de salud está con capacidad de respuesta pero el estado es siempre de alerta porque es una enfermedad que tiene una alta contagiosidad y tenemos que estar con los ojos bien abiertos”

HACE UNOS DÍAS UN FUNCIONARIO MUNICIPAL MENCIONABA NUESTRO PELIGRO MÁS IMPORTANTE HOY PUEDE SER EL TEMA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, QUE ESTÁN TODO EL DÍA EN LA CALLE, O DE LOS MÉDICOS, ENFERMEROS, ES DECIR, DEL ÁMBITO SANITARIO QUE ESTÁ AL FRENTE DEL TEMA O DE LA CÁRCEL EN BAHÍA BLANCA DONDE HAY 800 PERSONAS QUE PUEDEN SER FOCOS INFECCIOSOS MUY PERO MUY IMPORTANTES. ¿ESTOS SON LOS PUNTOS QUE USTEDES MIRAN DIARIAMENTE?

“Y sí. Esto se sabe, digamos, todo lo que es el personal esencial, policía, personal sanitario, guardicárceles, todo este personal que circula libremente, por decirlo de alguna manera, por la región y por todo el país son sin duda tenemos que ponerle el foco porque son los que llevan la enfermedad. Esto es claro.”

“En la cárcel ha habido un brote de 25 enfermos, entre presos y personal del servicio penitenciario, y fue controlada. Es más, ya están recuperados todos. Tuvieron un solo caso que tuvo que ir al Penna pero que también resolvió bien.”

HACE ALGUNOS MESES LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN HABLABAN DE QUE EL PROBLEMA ERA BAHÍA BLANCA POR LA CIRCULACIÓN VIRAL. HOY ESTO YA POR LO VISTO EN OTROS MUNICIPIOS CERCANOS QUEDÓ DE LADO.

“Y sí. Yo digo si vino de China por qué no va a ir a Tornquist, por qué no va a ir a Monte Hermoso. Esto es algo que uno desea que no entre el virus pero es imposible. Bahía Blanca es la cabecera del partido, es lógico, que tiene una actividad importante y a partir de lo que vos dijiste del personal esencial sin duda iba a entrar en algún momento, iba a ingresar a los otros partidos.”

“Te puedo decir que tenemos pocas personas internadas, tenemos un 20% de ocupación de camas de Covid y de terapia intensiva es el 6%. El porcentaje de ocupación de moderados y graves en lo que tiene que ver con Covid es bajo y esto es bueno porque también si acompañás el otro dato que tiene que ver con la mortalidad eso nos da un buen indicador del trabajo que se ha hecho.”

EL OTRO DÍA HABLÁBAMOS CON LAS PERSONAS QUE ESTABAN A CARGO DEL TEMA DE PLASMA. EL PLASMA EN SU MOMENTO SE VENDIÓ COMO ALGO EXTRAORDINARIO EN ALGUNOS ÁMBITOS PERO LOS MÉDICOS EN GENERAL FUERON MUY PRUDENTES DICIENDO ES UN PALIATIVO Y ESTAMOS VIENDO CÓMO ACTÚA, EN ALGUNOS ACTÚA MEJOR, EN OTROS ACTÚA SIN RESPUESTA. ¿EN BAHÍA BLANCA SE HA TOMADO LA DETERMINACIÓN DE OTORGAR PLASMA A TODA PERSONA QUE ESTÉ EN RIESGO SU SALUD?

“El plasma es lo que se llama un hemoderivado, derivado que se saca de la sangre, en tanto y en cuanto el plasma no solo se utiliza como tratamiento para el coronavirus lo que pasa que a partir de la pandemia se abrió una línea de tratamientos en rigor se va haciendo camino al andar, es experimental, si uno quiere ponerle un nombre, y se está observando el comportamiento general de la población sobre todo en los casos moderados y graves".

"Los estudios preliminares o los resultados preliminares hablan de que es un tratamiento que colabora a la recuperación del paciente. Nunca una sola droga o una sola intervención es la que resuelve el problema general del paciente, esto tiene que ver con el cuidado general de la salud y de la atención médica que se brinda. Vos pensá que no solamente le dan plasma al paciente, le dan plasma, tiene soporte ventilatorio, seguramente tiene antibióticos, tiene algún otro tipo de manejo del medio interno, y el plasma se ve que le aumenta o colabora con el incremento de los anticuerpos y hace que resuelva más rápido la enfermedad. Lo mismo que las vacunas, son todas herramientas que dispone la medicina para acompañar al paciente en el proceso de su enfermedad.”

¿LE PREOCUPA ESTA APERTURA QUE SE HA DADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS CON LOS GIMNASIOS INCLUSIVE?

“Creo que es una pregunta difícil de contestar por sí o por no. Esto habla de nuestra educación y habla de nuestros comportamientos. En la medida que nosotros sigamos teniendo presente que la enfermedad es muy contagiosa, que debemos mantener la distancia física, lavarnos las manos y usar el tapaboca, no compartir el mate, no tocarnos la cara, las actividades se pueden realizar pero esto depende, siempre me habrán escuchado decir que la variable del comportamiento humano es ingobernable, depende de esto. Siempre los extremos son malos".

"No sirve ni vivir encerrado ni vivir libremente haciendo lo que cada uno quiere. Me parece que hay que buscar el punto medio. En ese sentido creo que también hemos trabajado en líneas generales no solo desde el municipio sino desde todos los actores de la salud recalcando y machacando la responsabilidad ciudadana y esto es la mejor vacuna, la más efectiva y la que con muy bajo costo es la que disponemos hoy y es la que tenemos que seguir insistiendo y aplicar.”

EN LO QUE HACE AL ÁMBITO LOCAL MÁS ALLÁ DEL TRABAJO QUE SE VIENE REALIZANDO. ¿ESTÁN EN PERSPECTIVA DE HACER ALGO MÁS ESPECÍFICO? ¿ESTÁN TRABAJANDO EN ALGO QUE VAN A ANUNCIAR EN EL CORTO PLAZO RESPECTO AL TEMA PANDEMIA EN BAHÍA BLANCA?

“Ahora estamos en la etapa que llamamos de vigilancia activa ingresando en los barrios sobre todo en función de los nexos epidemiológicos con el apoyo del Detectar, Región Sanitaria, los referentes barriales, y tratando de encontrar rápidamente los focos de contagios para poder reducirlos".

"Por ahora esto nos viene dando resultado y estamos atentos a ver si hay que hacer alguna otra modificación, muchas más alternativas que salir a buscar la enfermedad no tenés. Seguimos preparados, los hospitales están alertas, los centros extrahospitalarios están también a disposición".

"La línea 147 es un muy buen trabajo que desarrolló el hospital con la UNS y desde la secretaría del departamento de epidemiología con lo cual hemos incorporado todos los actores públicos y privados para que la gente pueda llamar rápidamente y poder evacuarles las dudas o derivarlos a algún centro, el SIEMPRE está a disposición. Los recursos del municipio en general, no solo los públicos sino los privados, estamos puestos todos al servicio de esta pandemia, así que estamos alertas, para ser vulgar, estamos con toda la carne al asador”, finalizó Pablo Acrogliano.