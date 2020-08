Lorena Zerneri: "Sí desplazaron a Érika Gutiérrez de su función, reconocieron que había alguna irregularidad"

La mamá de Daiana Herlein refiere al concurso por el cual fue designada la ingeniera local al frente de la Dirección de Parques Municipales. "Hago el seguimiento del expediente casi a diario y no he visto que haya habido alguna contestación, alguna devolución en ese sentido, con respecto al pedido elevado por el Concejo Deliberante”, indicó Zerneri a CAFEXMEDIO.

“No fui yo la que encabezó ese pedido de informe sino que fueron los concejales por unanimidad porque reapareció un expediente que había sido archivado o perdido del 2016 por el cual no se había podido avanzar en ese momento porque no estaban los votos. Reapareció ese expediente y, además, con la denuncia que yo presenté en el 2018 en el Tribunal de Cuentas, desde el HCD se pidió al Ejecutivo una revisión del concurso. Hago el seguimiento del expediente casi a diario y no he visto que haya habido alguna contestación, alguna devolución en ese sentido”, expresó Zerneri.

La mamá de la joven que perdío la vida por la caída de una rama en el Parque de Mayo, ecplicó que planteó la denuncia en tres partes.

"La primera era porque el concurso estaba hecho a medida porque se pedía el plan regulador de la ciudad a la persona que se presentara y, para poder hacerlo, se necesita el censo y el censo no solo que no estaba presentado en ese momento sino que no está presentado hoy. Entonces la Sra. Érika Gutiérrez, que se presentó a rendir, no pudo haber presentado un plan regulador cuando no lo presentó en toda su gestión y lo único que presentó fue una copia exacta del que había dejado otra funcionaria que estuvo antes que ella", sostuvo.

"Ya sabemos que estaba hecho a medida, no podría haber otra persona que no hubiera estado en el puesto que se podría presentar porque no tenía los datos. La segunda parte de la denuncia, tenía que ver con el jurado porque la ley provincial dice que el jurado tiene que estar conformado por personas idóneas o profesionales y las tres personas del Ejecutivo que estuvieron conformando el jurado no eran ni profesionales en la materia ni idóneas. En tercer lugar, ella fue suspendida dos días por la muerte de la llama y el pony", remarcó.

¿ESE DATO QUE DAS DE LA SUSPENSIÓN TIENE QUE VER CON ALGUNA IRREGULARIDAD QUE SE PONDRÍA DE MANIFIESTO SI ESA SANCIÓN SE PRODUCE DENTRO DE UN TIEMPO DETERMINADO DE HABER SIDO NOMBRADA?

“Hice la denuncia para que alguien pudiera expedirse al respecto y, hasta ahora, no he tenido una respuesta, ni que me digan usted está equivocada por tal y tal razón, o no o fue mal hecho. En algún punto ya se reconoció porque si la desplazaron pero sería muy importante para toda la sociedad que pudieran darnos una respuesta porque si no se le estuvo pagando a una persona que no era responsable, que no era idónea, que no tenía la capacidad. Está todo a la vista y, además, lo seguiría cobrando”.

LA DRA. KARINA MAHON, QUE ES LA REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO, EN SU MOMENTO SE HABÍA EXPEDIDO AL RESPECTO CON ESTE TEMA CUANDO VOS HICISTE LA PRESENTACIÓN. ¿ESE ES UN DATO IMPORTANTE QUE SE TIENE EN CUENTA HOY O NO?

“La Dra. Karina Mahon se había expedido concordando con lo que yo estoy diciendo pero en el camino no le han hecho caso a la Dra. Mahon porque siguieron adelante con todo".

NOSOTROS HABLAMOS CON MIGUEL AGÜERO, HACE UNOS DÍAS Y AGÜERO NOS EXPLICABA CUÁL ERA LA FUNCIÓN DEL SINDICATO DENTRO DEL CONCURSO, QUE BIEN LO SEPARÁS VOS EN ESTE TEMA, PERO EN ALGÚN MOMENTO AGÜERO LO QUE NOS DICE ES UNA COSA ES LA FUNCIÓN Y OTRA COSA ES EL CARGO. ¿PARA VOS NO ES ASÍ?

“No es que no es así para mí sino que no es así seguramente para el municipio cuando emiten una resolución donde se la designa jefa de Parques y en el título de la resolución dice para cubrir un cargo efectivo jerárquico y desempeñar la función jerárquica de jefe de departamento de Parques. Entonces, ya en el título, luego en el contenido se explaya pero ya en el título habla de cargo y de función”.

LA FUNCIÓN ES POLÍTICA ¿EL CARGO NO?

“La función y el cargo son de jefatura de parques y de autoridad de aplicación. El concurso que se tomó fue para ser la autoridad de aplicación en jefatura de parques, para cumplir la función y para asumir el cargo de lo mismo y eso está contemplado en la ley provincial 12276”.

LO QUE QUERÉS DECIR ES QUE NO SE PUEDE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEPARAR EL CARGO DE LA FUNCIÓN PORQUE EL CARGO SE HIZO PARA CUMPLIR ESA FUNCIÓN.

“Exacto. Lo dice la resolución, no lo digo yo, lo dice la resolución por la que se la designó”.

¿VOS YA CREÉS QUE YA PASÓ EL TIEMPO Y NO SE PUEDE VOLVER ATRÁS PORQUE ES UN DERECHO GANADO O SI HUBIESE ALGUNA IRREGULARIDAD SÍ SE PUEDE VOLVER ATRÁS?

“La verdad es que yo no soy abogada entonces habría que ver los tiempos de prescripción”.

CREEME QUE SABÉS MUCHO MÁS QUE ALGUNOS ABOGADOS.

“No estoy al tanto de cuál es la prescripción y demás. Creo que ya se ha dado un gran paso, desde el momento que cambiaron las autoridades de la dirección y de la secretaría de Espacios Públicos y, desde la dirección, creo que ya se ve un gran cambio en cuanto a la voluntad política y demás. Eso ya es un paso que es llegar al objetivo por el cual se presenta la denuncia, se inicia el expediente y demás. A partir de ahí, ya creo que está desplazada esa persona, que se abre un concurso nuevo y vamos en camino. Ojalá se pueda seguir en ese sentido resolviendo todas estas cuestiones que se arrastran desde que falleció mi hija”.

EN LO QUE HACE AL CONCURSO ENTIENDO QUE SI HUBO UNA IRREGULARIDAD EN EL TIEMPO QUE LA SEÑORA ÉRICA GUTIÉRREZ HABÍA SIDO DESIGNADA. ¿HAY ALGÚN ACTA QUE LLAMA LA ATENCIÓN POR FECHA DE LA SANCIÓN QUE RECIBIÓ? ¿PUDO HABER HABIDO ALGUNA ADULTERACIÓN DE ALGÚN ACTA?

“La verdad es que yo no utilizaría la palabra adulteración porque desconozco cuáles son los motivos. Hay muchas irregularidades. Una de ellas es que en la resolución que fue emitida el 15 de agosto del 2017 por la que se la designa jefa de Parques dice en el contenido que el día 10 de septiembre habían recibido la comunicación desde la secretaría de infraestructura, que en ese momento dependía de infraestructura donde se les decía que la ingeniera ya podía ser nombrada en el cargo porque ya había cumplido con la pena de la suspensión".

Zerneri añadió que "se emitió el 15 de agosto y ya sabían que el 10 de septiembre les iban a comunicar eso y esa es la irregularidad".

"Con antelación sabían que iban a recibir una nota de la secretaría de infraestructura donde les decía ya la pueden nombrar porque ya cumplió con la pena pero la nombraron antes, el 15 de agosto estaba hecha la resolución. Es una irregularidad, desconozco si es un error, si es a propósito, si están manipulando fechas por alguna otra cuestión. Esto está analizando en La Plata, ahora, con un poco más de énfasis quizás por todo esto que está pasando, que pasó y ya alguien va a poder decir algo con respecto a toda esta información", finalizó.