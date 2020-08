A.Porte: "Reconoceremos a los policías bahienses que se negaron a recibir una coima millonaria para liberar a delincuentes"

El subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Bahía Blanca, Emiliano Alvarez Porte rescató la actitud de los jóvenes policías que detuvieron a dos sujetos sindicados como los autores de un importante robo a una vivienda de calle Maldonado al 300. "Le ofrecieron quedarse con mucho dinero a cambio de liberarlos pero se negaron. Es la Policía que queremos".

En diálogo con CAFEXMEDIO, el funcionario municipal hizo un balance de la stuación de inseguridad en la ciudad, respecto al incremento de casos en las últimas semanas y del índice de detenciones llevadas a cabo por los efectivos de la bonaerense.

El último viernes "estuvimos analizando con autoridades de policía, cómo está la curva nuestra porque se habla mucho de la curva de los contagios pero la curva de los delitos para nosotros es la de todos los días y todavía estamos en números inferiores a los del conurbano, a los de la provincia de Buenos Aires".

"Hay ciudades que tomamos como referencia pero no obstante a medida que comienza la circulación, que van creciendo las autoridades, van aumentando las oportunidades de cometer delito y eso hace que se empiece a prestar especial atención".

Alvarez Porte se refirió al millonario robo ocurrido la semana pasada en la vivienda de un profesional de apellido Velez en calle Maldonado al 300.

"En el hecho del otro día la verdad que es para destacar la actitud de los oficiales del Comando porque cuando estaban secuestrando el dinero los delincuentes les decían, bueno, llévense las mochilas con la plata y déjennos escapar, y la verdad que esa es la Policía que queremos, la Policía que los metió presos, que buscó testigos para que el procedimiento saliera bien y secuestró una cantidad de dinero muy importante, estamos hablando de miles de dólares, y de euros. Policías jóvenes, nuevos, con vocación de servicio. Es lo que tiene que pasar pero está bueno que se sepa porque es un ejemplo.

"Esta semana tal vez los recibamos acá en la Secretaría para entregarles una mención, pero más que nada para agradecerles y que sus compañeros también vean cómo se valora esa actitud que, insisto, es la que hay que tener, es la que corresponde.”



¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN DE CONTAGIOS HOY DENTRO DE LA FUERZA?

“Bien. La verdad que el último brote fue importante, nos generó un aislamiento de casi 70 efectivos y 19 contagios, varios ya se han recuperado, varios han dejado de estar aislados, no hemos tenido contagios nuevos, así que más allá de que nunca se afectó la funcionalidad porque había recursos de reserva y estaba trabajando y se incorporó y en ese sentido la policía se ha organizado muy bien. Más allá de eso no hemos tenido dificultades nuevas.”

¿YA SE TRASLADÓ LA MAYORÍA DE LAS OFICINAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD QUE ESTABAN OPERANDO EN YRIGOYEN? ¿FALTA MUCHO?

“No. Solamente falta el traslado que no estaba operando en Yrigoyen pero que ahora van a estar operando con el resto de la central telefónica de emergencias, el 107, que está acá al lado nuestro, se va a trasladar también a este edificio pero el resto ya está todo trasladado. Todavía no nos han autorizado desde la provincia a realizar algunos servicios que presta esta oficina como por ejemplo el registro de antecedentes penales, las exposiciones civiles, todavía no estamos atendiendo al público para todos los servicios que aquí se prestan pero por cuestiones ajenas a las edilicias. Funcionalmente ya estamos con todo acá.”

¿YA ENTREGARON EL EDIFICIO DE CALLE YRIGOYEN?

“Sí, ya se entregó. Aquí ya está el centro de monitoreo funcionando a pleno y el resto de las oficinas”, finalizó Alvarez Porte.