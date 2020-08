Peretto: "El Fiscal Ulpiano Martínez miente"

Esas fueron las palabras del abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, quien agregó el Fiscal "está incumpliendo legalmente con las obligaciones que le impone la Ley de Víctimas de la Nación”. "El ministro Berni no puede decir que no hay en la causa una sola irregularidad de la policía bonaerense cuando, al menos, puede advertir 50 irregularidades", indicó a CAFEXMEDIO.

“Estamos en búsqueda de las explicaciones del caso que en las últimas horas se ha dilatado este estudio de autopsia sobre los restos cadavéricos que se han encontrado. El hecho de dilatar otra semana más para empezar recién el martes 25 con las tareas de autopsia es estirar aún más la desesperación de esta madre que se encuentra en un estado de derrumbe absoluto. El Estado debe la obligación de cumplir con todas las diligencias con la mayor premura posible", expresó Peretto.

El letrado de la querella sostuvo que, "en principio, se nos había dicho que en el día de hoy se iban a iniciar las tareas de pericia, toda comunicación que hemos tenido ha sido informal y desde el juzgado no se nos ha notificado absolutamente nada"

"Sólo por trascendidos conocemos que la propia jueza interviniente ha decidido prorrogar hasta la semana que viene el inicio recién de los estudios que tengan que ver con la extracción de material genético para la comparación de Cristina para recién ahí enviarlo a Córdoba y para recién ahí empezar a comparar en una tarea que puede demorar entre 7 o 10 días desde que llegan a Córdoba los restos”, agregó.

SEGÚN LO QUE USTED DICE USTEDES DESCONOCEN EL PORQUÉ DE LA DEMORA EN EL INICIO DE LA TAREA.

“Cuando suscribimos el acta con todos los participantes de la actividad de recolección de los restos cadavéricos el director ejecutivo de antropología forense dice el día de mañana, por el lunes, por el día de ayer, no vamos a poder arrancar pero sí estaríamos en condiciones de arrancar hoy martes".

Peretto mencionó que "ahora esta situación ha sido dilatada en el tiempo, el mismo día que nosotros recolectábamos los restos cadavéricos hemos propuesto como parte del cuerpo de la querella a la Dra. Virginia Creimer a cargo de las pericias de parte y todavía no se ha resuelto eso y no se nos ha notificado absolutamente nada".

“No hay nada más urgente, no hay ninguna declaración testimonial, no hay ningún allanamiento, no hay ningún rastrillaje, no hay nada más urgente que iniciar con estas actividades y, además, lo que nos informa nuestra perito de parte es que hay que tomar incluso algunas medidas urgentes. Si esto se va a dilatar hay que seguir conservando el cuerpo porque usted sabe con un principio de degradación a mayor tiempo menor calidad en los restos cadavéricos", remarcó.

"Que nos definan esta situación porque nosotros necesitamos tener precisiones sobre cuándo se va a hacer y sobre cuáles son las medidas que se están practicando sobre el cuerpo para no correr este tipo de riesgo”, enfatizó.

EL CUERPO SE PUEDE SEGUIR DEGRADANDO.

“Absolutamente. De no conservarse en las condiciones óptimas el cuerpo sigue sufriendo degradación en el poco material que va quedando, porque usted sabe que el hallazgo fue esquelético, no hay mucho material”.

A POCO MÁS DE 48HS DE HABER ENCONTRADO ESE CUERPO LA IDEA DE PARTE DE USTEDES COMO ABOGADOS PARTICULARES SIGUE SIENDO QUE AL CUERPO LO PUSIERON, ASÍ QUE NO PUDO HABER LLEGADO SOLO A ESE LUGAR.

“Es imposible que alguien en su sano juicio aborde ese lugar con intenciones de acortar alguna distancia, tomar algún atajo, o algo por el estilo. Es imposible en una línea lógica que usted pretenda transitar por ese lugar, es un lugar absolutamente hostil, intransitable. En línea paralela usted tiene la ruta, tiene las vías y tiene muy distante la costa. Nadie en su sano juicio, de manera voluntaria puede optar transitar por un lugar de monte bajo, espinoso y con un cangrejal intransitable donde usted seguro que se queda diez segundos y se hunde. La policía federal se encajó, yo me encajé y tuvieron que venir a sacarnos".

HACE POCO MÁS DE UNA SEMANA, CREO UNA O DOS SEMANAS, HUBO UN ACCIDENTE MUY IMPORTANTE DE UN TREN CARGUERO EN ESE SECTOR. ¿ESTÁ CERCA DE DONDE SE ENCONTRARON ESTOS RESTOS EL DÍA SÁBADO?

“En línea recta sí pero en cuanto acceso le puedo asegurar que es muy difícil, hay que conocer muy bien el lugar para poder llegar hasta ese punto. Ayer lo decía, no es ni siquiera un lugar acogedor para la actividad deportiva, de pesca. Es un lugar muy difícil, muy hostil, muy irregular. Le puedo asegurar que puede estar media hora dando vuelta en un vehículo para poder llegar a ese lugar”.

LE PREGUNTO PORQUE USTEDES HAN DICHO QUE HAN VISTO HUELLAS. DESDE ESE LUGAR DONDE SE TRABAJÓ QUE SEGURAMENTE HAN TRABAJADO MUCHÍSIMAS PERSONAS PORQUE SI SE DESCARRILARON MÁS DE 25 VAGONES, HUBO DETERIORO IMPORTANTE, SI SE PUEDE LLEGAR A VER EL LUGAR DONDE APARECIÓ EL CUERPO. A ESO ME REFERÍA.

“No, bajo ningún aspecto las tareas de este descarrilamiento y demás pueden haber operado en el mismo lugar, para nada. Las huellas estas corresponden a un automotor que accedió hasta el lugar exacto donde estaba el cuerpo y se retira. Esa zona fue rastrillada, por lo menos, tres veces".

¿EL LUGAR DONDE APARECIÓ EL CUERPO FUE RASTRILLADO ESE LUGAR?

“Nosotros de esos rastrillajes específicamente no participamos porque fueron rastrillajes a cargo de la Policía Federal Argentina que específicamente dispuso que cerca de 300 efectivos para cumplir con esa labor. Nosotros no hemos participado del lugar pero sí personal de la Policía Federal nos refería que por ese lugar habían pasado”.

¿PUDO HABER ESTADO LA MAREA ALTA Y NO HABER VISTO?

“El lugar donde aparece no es precisamente, un lugar que de manera regular pueda inundarse con marea alta. Sí entiendo que en alguna crecida excepcional o frente a algunas condiciones climáticas que pueda llegar a inundarse casi completamente podría llegar a estar ese lugar bajo agua pero regularmente nosotros estuvimos trabajando ahí con pleamar y no era un lugar que donde estaba específicamente el cuerpo se inundara”.

LO MÁS EXTRAÑO DEBE SER ENCONTRAR LA ZAPATILLA QUE SEGÚN LA MADRE RECONOCE ES DE FACUNDO EN ESE LUGAR SIN NINGÚN TIPO DE DETERIORO QUE PUDO HABER TENIDO POR HABER ESTADO BAJO AGUA SALADA.

“La zapatilla está intacta, no se condice la degradación. Aparte en un lugar muy hostil desde el punto de vista climático, un lugar de cangrejales, con agua salada. También hay una cuestión que tiene que ver con la ubicación de esta zapatilla, el cuerpo presenta un sector de dispersión donde actúa la marea, se ve que ha habido alguna crecida y algunas piezas óseas se han ido retirando en sentido de la marea. Esta zapatilla está en sentido absolutamente opuesto a la cuestión de la marea, a este sentido de dispersión, está 30 metros alejado del cuerpo pero en sentido inverso a la dispersión cadavérica”.

¿POR QUÉ EL ENOJO CON BERNI? ¿POR QUÉ EL ENOJO CON BEVILACQUA?

“Yo no estoy enojado ni con Berni ni con Bevilacqua. A mí me parece que son personas que tienen responsabilidades públicas y tienen que dar las explicaciones del caso. Son dos figuras públicas que están comprometidas en la investigación y que de alguna manera ellos mismos son quienes se han colocado también en esta situación de hablar de una causa a la que puntualmente me tomo el atrevimiento de decir que no la han leído, porque si la han leído no pueden decir las cosas que están diciendo".

Peretto afirmó que "el ministro Berni no puede decir que no hay en la causa una sola irregularidad de la policía bonaerense".

"Al leer la causa, que tiene bastante más de 2000 hojas, puede advertir 50 irregularidades de la policía bonaerense, más en el marco del proceso de la cuarentena donde más recrudecida estaba al 30 de abril esta situación de aislamiento, de prohibición de transitar y demás", enfatizó.

"El mismo Bevilacqua, al mencionar la pista del narcotráfico, una situación que ha quedado absolutamente superada, que tenían que ver con la ex novia, con la familia directa de él, con algunos amigos en Córdoba, con algunos amigos en Plottier, que fueron eliminadas porque no se encontró un solo punto de contacto", subrayó.

"Me cuesta creer que sea bien intencionada esta intervención porque por lo menos habla que no han leído la causa conforme debería leerlo una persona que pueda acertadamente opinar de la misma. Cuando nosotros hablamos que hay un apartamiento de la policía no es un apartamiento solamente operativo también tiene que ser un apartamiento de opinión porque la verdad que son personas con responsabilidad pública que influyen en la opinión pública, que hieren a una madre, que la revictimizan y que siguen en la constante de que todo punto que ha tenido de contacto Cristina con el estado desde que su hijo ha desaparecido ha sido nefasto", ratificó.

¿INCLUSIVE CON EL PRESIDENTE Y EL GOBERNADOR?

“Poner todo a disposición a veces no es solamente una llamada por teléfono. Sí el gobernador con toda la buena intención del mundo, quizá le dice yo voy a poner todo a disposición quédese tranquila pero atrás sale su ministro de seguridad a decir que, en realidad, hay que investigar vetas que ya han sido abandonadas cuando en realidad por lo único que se preocupa es por iniciarle juicio a los abogados por las opiniones que hemos vertido cuando en realidad dice que la policía no tiene una sola responsabilidad cuando le puedo enumerar 50 de corrida irregularidades en este caso, allanamientos sin órdenes, formularios preimpresos, no hay backup en los Motorola de los patrulleros cuando es una obligación y lo ha reconocido Aldo Caminada que es el jefe seccional de la policía".

Peretto comentó que "el gobernador tiene que auspiciar que si el acompañamiento es acompañamiento también haya quienes tienen responsabilidad pública y están hiriendo a una madre".

"Lo mismo digo desde el punto de vista del Presidente de la Nación me consta que la ha llamado delante de mío a Cristina pero también necesitamos que las esferas de poder que administran, por ejemplo, la Procuración General de la Nación esté a la altura de las circunstancias para advertir como este fiscal que le ha tocado por sorteo a Cristina es de alguna manera el símbolo del destrato para con la víctima que pide detenciones sin avisar a la madre, que no la ha recibido en una sola oportunidad, que no ha participado de ninguno de los procedimientos del caso y que, sin lugar a duda, está incumpliendo legalmente con las obligaciones que le impone la Ley de Víctimas de la Nación”, aseguró.

¿PARA USTEDES HOY LA ÚNICA HIPÓTESIS DE LA DESAPARICIÓN DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO ES POLICÍA?

“Para nosotros es la única hipótesis, es por una cuestión de prudencia en la lectura de la prueba. Cuando usted ve la causa y ve la cantidad de inconsistencias y la cantidad de prueba obrante inequívocamente no queda otra hipótesis en pie sustentada en prueba que no sea la desaparición forzada".

Para finalizar, manifestó que "ahora si usted no lo quiere ver y hace esfuerzos por no verlo como por ejemplo el señor fiscal que cuando se encuentra una sandía, un amuleto de Facundo en una estación policial, lo traduce en el acta como un objeto contundente y no como un objeto de Facundo, me parece que no tiene muchas ganas de ver esa circunstancia".

"Para nosotros es la prueba más sensible desde lo afectivo. Hay otra prueba igual de contundente, pero desde lo afectivo creo que de alguna manera representa encontrar un objeto de esa persona tan particular que lo acompañaba tanto que nos ubica en un Facundo niño llevando un objeto de su abuela creo que sin lugar a duda se ha convertido en un símbolo de la investigación de la causa de Facundo”, sentenció.