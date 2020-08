"Los clubes colaboran con el Estado, pero el Estado no se los retribuye y nosotros queremos cambiar eso"

La joven dirigente bahiense, Maite Alvado, cumple un rol clave para los clubes de la provincia de Buenos Aires. Se refirió al proyecto de "Ley de Asociaciones Civiles".

"Soy Directora de Asociaciones Civiles en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y me siento muy acompañada por todo el espacio político al cual pertenezco y toda la estructura del Gobierno Provincial, ya sean legisladores, diputados, senadores o intendentes, que particularmente tienen algún interés, en este caso con los clubes. Todos entendemos el trabajo que tenemos que hacer tiene que estar articulado con todas las areas del Estado".

La funcionaria provincial explicó que "en mi rol intento desde el primer día que asumí allá por Enero cumplir con lo que me propuse como gestión: abordar la problemática desde una mirada integral. ¿A qué me refiero? No me voy a abocar a solamente el tratamiento de un papel o un expediente, desde el Gobierno queremos ayudar a las instituciones a solucionar todos los problemas y eso se ve expresado en el proyecto de ley de Asociaciones Civiles que encabeza el Diputado Facundo Tignanelli".

"Creemos que hay que darle una respuesta a varios puntos. Por ejemplo, no puede suceder que un presidente o una presidenta de un club tenga que "peregrinar" por todos los organismos de la Provincia llevando papeles y encontrándose con obstáculos constantemente. Queremos que todo sea más fácil y sencillo".

Alvado contó que "el proyecto tiene media sanción en Diputados, pero su tratamiento no fue acompañado por los diputados de Cambiemos lo cual entorpeció un poco la aprobación en el Senado y las dos oportunidades que tuvo el propio Senado para tratarlo, no lo hizo y la oposición tampoco quiso acompañar".

"Ahora está planificada una nueva sesión para el 10 de Septiembre por lo que tenemos un mes para seguir promoviendo el proyecto. Acá quiero hacer extensivo el pedido a todos los clubes de la Provincia de Buenos Aires que puedan leer la nota que nos ayuden a que el proyecto sea tratado por parte de los Senadores de Cambiemos porque entendemos si se aprueba, les va a generar un beneficio en muchos aspectos".

"En Enero, Facundo me mostró el borrador y desde el primer momento supimos que era algo superador e integrador. En lo que me compete a mí, la condonación de deudas documentales ante Personas Jurídicas o la instrumentación de la Constitución por funcionario público de manera gratuita, es algo en lo que tenemos pensado. La ley también incluye otras cuestiones como puede ser un censo de infraestructa social, un registro de bienes con función social o asesoramiento técnico-jurídico gratuito".

La Directora provincial afirmó que "sabemos que el reclamo de las instituciones viene de años y que tienen problemas con las tarifas, con la presentación de papeles ante jurídicas, con poder conseguir un abogado o contador que los asesore técnicamente y en algunos casos con la infraestructura edilicia donde a veces quieren progresar, pero no pueden hacerlo".

"Creemos que en todo esto hubo una falta o falla del Estado en reconocer el rol que cumplen todas las instituciones. Desde 2016/2017 siendo oposición nosotros acompañamos la queja de los clubes ante el "tarifazo" y desde ese momento creemos que tenemos que hacer algo por y para los clubes".

Al analizar los problemas de personería jurídica que tienen los clubes, se le preguntó si pudo hacer un diagnóstico general de la situación actual, sobre todo en los clubes del interior de la Provincia que en cálculos aproximados son más de 800 los afiliados al Consejo Federal de Fútbol de AFA

"Hay problemas que son comunes a todos los clubes y otros más individuales. Antes de comenzar con mi gestión como Directora, ya trabajaba con los clubes y conozco la diversidad de problemáticas. Uno de los puntos más notorios que lo vimos cuando iniciamos el "Registro Voluntario de Asociaciones Civiles" donde los clubes ponían a disposición su infraestructura para colaborar contra la pandemia, es que la mitad de éstos tenía algún inconveniente de papeles".

Maite Alvado contestó que "queda en evidencia que los clubes colaboran con el Estado, pero el Estado no se los retribuye y nosotros queremos cambiar eso. Te doy otro ejemplo, el Estado Nacional lanzó lo subsidios y programas como "Clubes en Obra", pero vemos que las instituciones en muchos casos no tienen los papeles o requisitos que se les pide para poder acceder al beneficio y eso no puede suceder, tenemos que trabajar articuladamente para solucionarlo".

"El Estado quiere que eso deje de ser responsabilidad unicamente de los presidentes o presidentas de los clubes y por eso vamos a avanzar con la condonación de deudas documentales y actualizar los requisitos al nuevo código civil donde las deudas preescriben a los 5 años, entre otros puntos. Nosotros vamos a necesitar que lo que tengan de 2015 hasta la fecha lo presenten ante la Dirección de Personas Jurídicas y que la ley finalmente salga para poder regularizar, normalizar y cambiar los mecanismos actuales que son tan dificultosos".

Recordó que están vigentes están a nivel nación los programas "Clubes Argentinos" y "Clubes en Obra", pero muchos municipios han dado apoyo. También está en ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) para brindar ayuda en éstas epocas de pandemia. Nosotros entedemos que la solución al problema tiene que ser general y la ley es el primer paso.

Para finalizar la dirigente del Frente de Todos agregó que "ya estamos trabajando en una nueva reglamentación y normativa de Asociaciones Civiles porque creemos que es algo inmediato e indispensable al igual que la ley".

"Para más adelante tenemos como objetivo con el Gobierno Provincial en conjunto con la Dirección de Clubes de la Secretaria de Deportes trabajar sobre una reglamentación de ligas porque la realidad es que no está contemplado dentro de las estructuras actuales y eso le genera muchos perjuicios a los clubes que no pueden acceder a diferentes beneficios por no conocer su funcionalidad y estado actual. La idea hacia adelante es seguir profundizando el trabajo el trabajo social y acompañarlos desde el Estado", dijo Maite Alvado. (Ascenso del Interior)