Caso Facundo Astudillo Castro: Dicen haber encontrado restos de cabello en el amuleto

El objeto, una pequeña sandía hecha en madera, fue hallado semanas atrás. Las pericias determinarán si el pelo es humano.

A más de 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, confirmaron el hallazgo de restos de pelo en el amuleto del joven, encontrado en la comisaría de Teniente Origone, a principios de mes.

Las pericias que determinarán en primera instancia si se trata de cabello humano y luego si el ADN coincide con el de Facundo, se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires.

El hallazgo de la Policía Federal durante los peritajes resulta clave para marcar el rumbo de la investigación. Dado que, si bien Cristina Castro, madre de Facundo, reconoció el objeto y confirmó que pertenecía a su hijo, el fiscal a cargo de la investigación, Santiago Ulpiano Martínez, buscaba la existencia de material genético que pudiera vincular a la artesanía con el joven.

La pequeña sandía de madera fue encontrada a principios de agosto en la comisaría de Teniente Origone, el pueblo vecino de Pedro Luro camino hacia Bahía Blanca después de Mayor Buratovich, que es donde lo habían visto a Facundo. De comprobarse que pertenecía efectivamente a Astudillo, se complicaría aún más la situación de Jana Curuhinca y Gabriel Sosa, los dos efectivos de la Policía Bonaerense que admitieron haber infraccionado al joven el 30 de abril y están siendo investigados.

El viernes encontraron fotos del DNI de Facundo en el celular de Curuhinca, pese a que tanto ella como su compañero de la fuerza habían asegurado que la única documentación con la que contaba el joven era su licencia de conducir.

La declaración de Curuhinca fue una de las primeras que se recibió en el expediente, cuando todavía estaba en manos de la Justicia provincial y bajo la carátula de averiguación de paradero. El otro agente es Mario Sosa, a quien se lo ve junto al joven de Pedro Luro, esposado de espaldas frente a un patrullero.

Ambos declararon que, cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril, "en recorrida preventiva de delitos, divisan en la calle San José Obrero y la intersección de la Ruta Nacional 3 al joven hoy desaparecido, a quien proceden a demorar por violación de la cuarentena recientemente dispuesta en ese entonces y a labrarle Acta". La detención ocurrió en Mayor Buratuvich, luego, dijeron que lo dejaron seguir.

En vías de la investigación, hace tres días se confirmó la incorporación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a los trabajos de búsqueda.

El caso

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, desapareció el 30 de abril cuando viajaba desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca, sin permiso de circulación en medio de la cuarentena. Testigos que declararon en la Justicia indicaron que lo vieron en un retén policial de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich.

El último contacto entre Astudillo y su mamá fue ese día. "En aquel entonces me enojé mucho con él, porque se había ido en medio de la cuarentena. Discutimos y él me dijo dos frases 'vos no te das una idea de dónde estoy´ y ´mamá, vos no vas a volverme a ver'", contó Cristina Castro.

A partir de ahí, su familia denunció su desaparición y apuntó contra la policía bonaerense como responsable del hecho. Por esa razón, fue desplazada de la investigación y en su lugar se hizo cargo la Policía Federal. (TN)