"El 1° de septiembre quedarán habilitados los natatorios de la ciudad"

Esas fueron las palabras de Eduardo Piangatelli, Gerente del Uno Bahía Club, quien brindó detalles de como será el estricto protocolo para la vuelta de la actividad en Bahía Blanca. "Como el agua es clorada, es muy seguro", indicó a CAFEXMEDIO.

"Estamos con mucha expectativa, contento y realmente agradecido de poder volver a trabajar. Se aprobó el protocolo que habíamos presentado desde la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas lo cual para nosotros es una tranquilidad. Uno Bahía Club completamente vamos a empezar a trabajar el 24 porque queremos en estos días entrenar a todo el personal para que vengan a practicar el protocolo y las instalaciones están todas listas. Nos vamos a tomar estos días para estar bien seguros de lo que vamos a hacer porque queremos trasmitir seguridad y tranquilidad a aquella persona que venga a entrenar”, sostuvo Piangatelli.

El empresario local informó que “hoy a la mañana tuvimos una reunión en la Municipalidad porque el decreto es general y las particularidades las hablamos hoy a la mañana".

"Una de las cosas es el horario. Vamos a trabajr de 7 a 22 hs, un horario amplio y no es un capricho sino que pedimos un horario amplio porque como tenemos que trabajar con menos aforo de gente pedimos la posibilidad de tener mayor horario para no amontonar a la gente. Aparte tenemos que tener en el medio, como se trabaja por turnos, espacio para la limpieza".

Piangatelli agregó que "el otro tema es el equipamiento porque el protocolo dice es tener dos metros de distanciamiento entre persona y persona".

"Nosotros ya hace dos meses trasladamos todas las máquinas de musculación y las cintas, bicicletas, todo, a las canchas de fútbol, con lo cual las máquinas están puestas tres metros entre una y otra, con lo cual el distanciamiento social está asegurado. Se pueden usar todas las máquinas. Cada máquina va a tener un spray sanitizante para que cuando vos terminás antes y después de usarla para tu tranquilidad la puedas limpiar y, una vez por hora se cierra el club, sale un turno y antes que entre el otro se limpia todo con amonio cuaternario para eliminar cualquier tipo de germen o virus que haya”, expresó.

CUANDO LA PERSONA INGRESA AL LUGAR VA DIRECTO A LA RUTINA QUE TIENE HABITUAL DE ESTO. UNA COSA ES LA MÁQUINA Y OTRA COSA SON PONER Y SACAR PESAS EN UN BARRAL, ACOSTARSE EN UN BANCO. ¿ESO TRABAJARÍA DE LA MISMA MANERA QUE LA MÁQUINA? ¿CADA UNA TENDRÍA UN SANITIZANTE Y CADA UNO VA PONIÉNDOLE A PARTIR QUE VA HACIENDO LA ACTIVIDAD?

“Cada uno tiene que traer su propia toalla, su botella de agua, sus elementos personales. Nosotros vamos a proveer lo que es papel descartable y el sanitizante. Una vez por hora nosotros vamos a limpiar pero los bancos, sí, funcionan como una estación de trabajo más. Lo fundamental es que te vas a tener que anotar".

“¿Qué hablamos en el protocolo?. ¿Qué pasa si hay un foco de contagios?. ¿Cerramos todo?. No. Mientras la cantidad de contagios y el sistema de salud de Bahía Blanca siga en este nivel vamos a poder trabajar. ¿Qué pasa si hay un contagio? Que es probable, puede pasar. En ese caso, se contacta a todo el personal que tuvo contacto cercano con esa gente y queda aislada por un tiempo hasta que se puedan hacer los estudios, las instalaciones se cierran por 24 hs, se limpia todo y, al otro día, vuelve a funcionar con otro turno, con otros instructores y otros profesores. Una vez que se hace el hisopado y se determina que están sanos vuelven a trabajar”, subrayó.

Piangatelli dijo que "fueron muy claros en la municipalidad aclarando que esto vino para quedarse y no es que mañana o en septiembre se termina sino que hasta diciembre, por lo menos, o que salga la vacuna, que aprendamos a convivir con esto”.

“El tema del distanciamiento social, el protocolo de higiene, el utilizar barbijo. En la zona de musculación vamos a pedir que la gente tenga barbijo porque ahí no te agitás mucho. En la zona de máquinas aeróbicas ahí vamos a aumentar el distanciamiento para que la gente pueda trabajar sin el barbijo y obviamente pidiendo que no corras en la cinta 20 km/h largando spray para todos lados. Tenemos que aprender a ser solidarios y responsables con el compañero", enfatizó.

¿VAN A ESTAR HABILITADOS LOS VESTUARIOS?

“Por ahora van a ser cambiadores y solamente para la pileta. Los vestuarios no están habilitados no porque sean peligrosos sino lo que se busca es eliminar todos los lugares de aglomeración de gente y donde vos te puedas quedar charlando”.

NO TE PODÉS BAÑAR.

“No. Para la gente que viene a musculación, se va a ingresar por el estacionamiento trasero, va a tener una hora para entrenar y a la hora suena la chicharra y, taza taza, cada uno a su casa, nosotros nos ponemos a limpiar, y a los 15 minutos entra el otro turno. Va a estar la alfombra sanitizante al ingreso, vamos a tener alcohol en gel y los spray que te digo”.

POR LO QUE ME ACABÁS DE DECIR LA PILETA TAMBIÉN VA A ESTAR HABILITADA.

“La pileta la vamos a abrir el primero de septiembre, todavía no está autorizado. Lo que hablamos hoy es que a partir del primero de septiembre tres personas por andarivel, turnos de una hora, 45 minutos en la pileta y 15 minutos para entrar y salir, con una ducha rápida de entrada y una ducha rápida a la salida para sacarte el cloro”.

¿TRES POR ANDARIVEL?

“Sí. Obviamente que no vamos a permitir que se paren en la cabecera a charlar, vos podés parar en la cabecera si no hay nadie si no tenés que estar nadando o parar en el medio de la pileta donde no haya nadie, manteniendo siempre la distancia pero, en el agua, como el agua es clorada, es muy seguro".

ACÁ VA A HABER MUCHA TAREA Y RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES, DEL PERSONAL DE CADA UNO DE LOS GIMNASIOS, DE PONER LAS REGLAS EN CLARO.

“Por eso nos tomamos una semana, porque aparte de ser profesores, de darte tu entrenamiento, de corregirte y de todo lo que tienen que hacer, toman un poco el rol de policía o agentes de control. Por favor no se junten, por favor mantengan la distancia, por favor no te quedes en la máquina charlando. Nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva realidad. Es complejo, pero es así”.

Piangatelli mencionó que podrán ingresar a partir de 16 años y aclaró que, en cuanto a la "población de riesgo, todavía no tengo una respuesta pero entendemos que con una declaración jurada o un certificado médico aquellos que son personas muy mayores podrían venir a entrenar".

"Estamos viendo en el club de tener un horario especial para ellos. Creo, y esto es una opinión particular de Edgardo Piangatelli, a mí siempre me gusta aclarar algunas cosas, creo que acá cada uno tiene que saber cuidarse también, me parece que somos todos grandes y no tenemos que estar diciendo nosotros, che, vos no podés ingresar porque sos población de riesgo. Creo que cada uno se tiene que cuidar y sabe qué puede hacer y qué no puede hacer”, aseveró.

¿UNO COMIENZA A FUNCIONAR EL LUNES?

“El lunes 24. Los que son clientes y que durante todo este tiempo nos han acompañado pagando una cuota de mantenimiento a los cuales les agradezco porque ha sido un empujón tremendo los vamos a contactar en estos días para comentarles cómo va a ser, para darles prioridad en los turnos, para que tengan ciertos beneficios. Los vamos a contactar por las redes sociales y a algunos por teléfono. En cuanto al resto de los clientes a partir del 24 ya van a poder contactarse con el club para empezar”.

“No está permitida la ventilación mecánica, con lo cual no hay calefacción. Ni calefacción ni aire acondicionado. Son espacios grandes, muy ventilados normalmente pero sin calefacción. En las canchas no tanto porque son espacios muy grandes con mucho volumen de aire. Va a estar el portón abierto, va a haber una correntada de aire natural. No va a haber ventiladores. Los infectólogos dicen que los ventiladores ayudan a agrupar las partículas", finalizó.