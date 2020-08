Comenzó la práctica de Golf en Palihue con turnos, salida de a 3 jugadores cada 12 minutos y 9 hoyos

Así lo expresó a CAFEXMEDIO El Presidente del club de Golf Palihue, Rodolfo Espeluse a CAFEXMEDIO. “Por ahora los chicos no juegan porque los chicos en definitiva son vectores de contagio". Agregó que "el restaurante que es un lugar para 200 personas está habilitado para 40".

Espeluse contó que “Ayer comenzamos la actividad a través de una excelente gestión de la Municipalidad, porque no es un momento fácil para habilitar deportes, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que hay desde la Provincia por la preocupación que tiene por la situación epidemiológica".

"Para nosotros ha sido una descompresión extraordinaria porque ayer fue mucha gente al club, tienen un protocolo para poder ingresar, en fin, es un poco molesto, es un cambio en las costumbres pero, bueno, es el acceso a poder volver a la cancha a caminar, a jugar algunos hoyos, a recibir instrucciones sobre el golf, algo de escuela de golf, pero, en definitiva, esto nos cambia completamente la cosa".

"Hemos estado muchos meses sin poder acceder al club, al golf, particularmente, al juego, pero con la presión más importante del mantenimiento de todo el personal para nosotros pero a su vez la imposibilidad de seguir funcionando para los instructores de golf, para toda la gente que trabaja dentro del club que son terceros y que estuvieron sin ingresos durante un periodo muy largo realmente.”

AYER CUANDO SURGE EL DECRETO EN PRINCIPIO SE MENCIONABA QUE HABLABA DE CLASES Y NO DE LA PRÁCTICA PERO MÁS ABAJO DICE OTRA COSA, EN REALIDAD MÁS ABAJO MENCIONA PRECISAMENTE QUE HAY LA POSIBILIDAD DE DEPORTE HASTA CUATRO PERSONAS EN FORMA CONJUNTA. ¿HASTA CUATRO PERSONAS PUEDEN SALIR EN FORMA CONJUNTA?

“No. En el caso del golf, el protocolo nuestro son 3 personas y, además, con un distanciamiento mayor en tiempo, salen grupos de tres personas cada 12 minutos. Nosotros tenemos tres canchas distintas así que eso nos permite poner a todo el grupo de personas, el golf naturalmente tiene distanciamiento, es decir, antes del Covid y antes de estos protocolos existe distanciamiento por las características del juego. Naturalmente que ahora con los protocolos hemos exagerado ese distanciamiento. Ahora nosotros hemos sacado una persona o sea que juegan de a tres, 12 minutos significa que entre cada grupo hay una distancia de 180, 200 o 250 metros, y el único punto de encuentro es donde pegan el primer golpe y, luego, los greens, así se hace con barbijo pero también con distanciamiento.”

SIN COMPARTIR ELEMENTOS. CADA UNO TIENE SU PALO. CADA UNO TIENE SU CARRITO.

“Su pelota. Además las pelotas no las tocan porque no las sacan del hoyo, se sacan con un dispositivo, la pelota luego la toma el jugador, la limpia, limpia sus manos con alcohol. La verdad que es todo un protocolo que hay que asimilarlo, para eso estamos nosotros en la cancha mirando, recordando, recomendando. La gente está muy concientizada porque ya ha pasado mucho tiempo desde el comienzo de la pandemia. Así que, bueno, es una cuestión de hábito que nosotros vamos a ir reforzando permanentemente y por supuesto que los primeros interesados en cuidarse y no estar en riesgo son los propios jugadores.”

¿EN EL GOLF HAY LÍMITE DE EDAD O NO?

“Límite máximo no.”

¿MÍNIMO?

“Por ahora los chicos no juegan porque los chicos en definitiva son vectores de contagio. En esta primera etapa no, luego, habrá que ir viendo cómo se puede ir incorporando. El golf es una superficie muy amplia, no te olvides que el golf se desarrolla en una superficie de 70 hectáreas, es decir, tenemos muchos lugares para que existan verdaderas divisiones. Naturalmente tenemos algunos puntos en común donde hemos extremado los cuidados.”

DE HECHO ESTÁ ABIERTO EL RESTORAURANTE.

“Sí, el restaurante está abierto pero con el espacio que tiene el restaurante que es un lugar para 200 personas está habilitado para 40, las mesas pueden ser de máximo de 4 personas y las mesas son para diez personas.”

¿USTEDES HAN PUESTO PERSONAL ESPECÍFICO PARA CONTROLAR TODAS ESTAS COSAS, UNA ESPECIE DE AGENTE DE CONTRALOR EN EL ÁMBITO?

“No. Nosotros lo que hemos trabajado particularmente es en el protocolo y en la exigencia y en el cumplimiento de los propios socios. No hay casi actividad que uno pueda controlar tan de cerca que no sea a través de la concientización de las personas que practican el deporte. Por supuesto que sí en cuanto al hecho del personal que trabaja en relación de dependencia con nosotros. Toda la primera semana va a ser prácticamente de control, de hacer algunas recomendaciones.”

¿HABITUALMENTE CUÁNTAS PERSONAS PRACTICAN GOLF? NO HABLO DE SOCIOS PORQUE HAY MUCHOS QUE SON SOCIOS Y POR AHÍ NO PRACTICAN GOLF.

“Los que juegan al golf en general son socios porque ahora no permitimos el acceso a otras personas que no sean socios. Como ahora no existe torneo solamente es práctica y práctica de 9 hoyos, puede haber 50, 60, jugadores por cada día, puede ocurrir como hoy que haya más gente, que han estado cuatro meses sin jugar al golf, la gente está desesperada realmente. Están con horario. Antes la gente ingresaba irrestrictamente al club, iba y jugaba, hoy ya no, hoy tienen que inscribirse, sabemos quiénes son, tienen turnos, tienen recorridos prefijados”, finalizó el presidente del Club de Golf Palihue, Rodolfo Espeluse.