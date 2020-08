En la primera semana del Cuerpo de Inspectores se duplicó la recaudación en concepto de parquímetros

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Federico Harfield, Gerente Operativo Bahía Transporte SAPEM, quien informó que han labrado un número muy importante de infracciones por falta de parquímetros. Por otra parte, remarcó que, "actualmente, el 90 % de los ingresos a estacionamientos, se registran a través de la aplicación del celular".

“Si bien este cuerpo de inspectores pertenece al municipio y no pertenece a Bahía Transporte Sapem obviamente contamos con la información de la recaudación y, si bien no tengo los números exactos, la recaudación fue un 100 % más que lo que venía siendo en la semana previa, o sea, se duplicó y , obviamente, aumentaron las infracciones", indicó Harfield.

El funcionario mencionó que "había mucha gente que estaba mal acostumbrada a estacionar sin abonar y, obviamente, que este nuevo cuerpo de inspectores está cubriendo distintas zonas y horarios y encontró muchos infractores".

"Siempre teniendo en cuenta que el objetivo es que el estacionamiento medido y pago funcione, o sea, que tenga rotación, que la gente encuentre lugar para estacionar y que los lugares se respeten, se está cumpliendo y, fundamentalmente, el segundo objetivo que era la recaudación, también los números están impactando y se está viendo ese incremento”, sostuvo.

LA SEMANA PASADA HUBO ALGUNOS LLAMADOS DE GENTE QUE NOS DECÍA QUE NO FUNCIONABAN ALGUNOS TOTEM. ¿HAN COMPROBADO ESTO O TODOS ESTÁN FUNCIONANDO NORMALMENTE?

“Algunos no estaban funcionando, ya están reparados y, como explicamos siempre, al ser un dispositivo fijo en la vía pública suele ocurrir que algunos presentan problemas y no son siempre los mismos sino que van variando. Los problemas se resuelven directamente avisando a la empresa en Buenos Aires y hacen un reinicio remoto desde allá y se soluciona en cinco minutos".

Harfield comnentó que "suele pasar que cuando la persona se acerca a veces no funciona alguno, obviamente, recibimos la queja aquí y se resuelve en menos de quince minutos".

"No son infalibles y, si bien no es lo habitual ni lo general, a veces suele pasar, tomamos ese reclamo y lo reparamos. Hasta el reporte del día de hoy no hay ninguno que presente problemas”, agregó.

¿CUÁNTOS TOTEM HAY EN LA CIUDAD?

“Son 72”.

¿CÓMO ES EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EL ESTACIONAMIENTO? LA MAYOR PARTE SÉ QUE ES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL TELÉFONO CELULAR.

“En este momento, hasta las 10:52 de la mañana, hubo 3371 ingresos de estacionamiento de los cuales 3124 se hicieron a través de la aplicación y 233 se hicieron en parquímetros. Más del 90% se está realizando a través de la aplicación móvil.”

¿LA APLICACIÓN FUNCIONA PERFECTAMENTE? ¿NO HA TENIDO NINGÚN TIPO DE INCONVENIENTE?

“No presenta problemas pero también es lo mismo, depende de una plataforma que se llama Mercado Pago que a veces se ha presentado algún inconveniente y las cargas que la gente hace en su aplicación no se ven impactadas. Es un sistema informático y, lamentablemente, puede presentar algún tipo de problema".

¿LA MULTA QUE HACE ESTE CUERPO DE INSPECTORES ES SIMPLEMENTE POR FALTA DE PARQUÍMETRO NO POR MAL ESTACIONAMIENTO?

“Por mal estacionamiento es el cuerpo de inspectores el que ya existía en el municipio. Ellos se encargan del tránsito en general, infraccionan zonas prohibidas, semáforo rojo, hablar por celular o no llevar el cinturón".

¿CÓMO SE HAN MANEJADO CON EL TRASLADO PARA LA COBERTURA DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO?

“Por el momento tienen base aquí en Chiclana al 300 donde teníamos lugar disponible para que ellos hicieran base e hicieran la reunión previa a salir y lo están haciendo a pie sin ningún inconveniente. Están cubriendo toda la zona, obviamente, que vienen un rato antes del horario de comienzo de estacionamiento medido y después se empiezan a distribuir de acuerdo a las zonas que la secretaría dispone”.

¿EL CONTRALOR ELLOS LO HACEN MEDIANTE UN TELÉFONO CELULAR?

“Sí, es el mismo sistema que utilizaban los inspectores anteriores. Ingresan la dirección, calle y altura que van a fiscalizar y, en ese momento, les aparece en el listado todos los autos que están abonando. Por lo tanto, ingresando la patente de todos los autos estacionados se chequea con ese listado y se ve si está pagando o no y, si no está pagando, se hace la infracción correspondiente”.

¿QUÉ PASA CON EL SISTEMA DE TACHAS?

“Eso es una pequeña demora lógica porque se iba a poner en funcionamiento los primeros días de marzo para lo cual era necesario que viniera gente de Capital Federal para hacer la activación. No pudieron viajar y eso demoró un poquito la implementación. Estamos hoy por hoy en contacto con ellos, tratando de convencerlos de que en Bahía Blanca la situación no es igual que la de Buenos Aires y puedan viajar como para activarlas cuanto antes".

Harfield expresó que "sabemos que no es algo imprescindible ni fundamental para el sistema pero es una ayuda importante que el usuario lo va a saber capitalizar".

"Estamos tratando de que se puedan activar en los próximos días”, subrayó.

ESTÁ DEMORADO PORQUE YA HACE UN AÑO QUE SE IBA A HACER. ¿CONFIÁS QUE SE VA A HACER EN EL CORTO PLAZO?

“Tenemos el compromiso de que en cuanto puedan viajar los técnicos que tienen que activarlo lo van a hacer y, según lo que me informaban, es simplemente acercarse aquí en el periodo de 30 o 40 días están funcionando sin problema”.