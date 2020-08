Marcelo Feliú: "Bahía Blanca ha sido de los municipios que más asistencia económica financiera ha recibido de la provincia"

Esas fueron las palabras del Senador Provincial bahiense, quien se refirió a la aprobación del endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires "por 500 millones de dólares a tasas inéditas, aproximadamente hoy 2% anual”. "Bahía Blanca entre anticipos del Tesoro Provincial y Fondo de Emergencia recibió aproximadamente $250.000.000", indicó a CAFEXMEDIO.

"Creo que es un paso muy importante, en primer lugar para la provincia de Buenos Aires, porque creo que esta ley de financiamiento que envió el gobernador y que obtuvo sanción unánime en el Senado, en el actual contexto de la votación, lo señalaba ayer en el recinto cuando me tocaba informar el espíritu del proyecto le dan una importancia mucho más importante de la que tal vez se tuvo en miras en el momento de que se envió hace aproximadamente un mes", sostuvo Feliú.

El legislador bahiense sostuvo que "en un contexto hoy de país que ha logrado refinanciar las deudas y que le ha comenzado a dar previsibilidad económica en los mercados internacionales le permite a la provincia de Buenos Aires luego de la sanción de la ley de ayer comenzar su propio proceso de reestructuración y tratar de tener la provincia de Buenos Aires la tan anhelada autonomía económica financiera y como bien señalamos nosotros con sostenibilidad social".

"La provincia de Buenos Aires en este momento comienza la etapa final de renegociar una deuda tomada y comprometida y que es reconocida por todos, insostenible, imposible de cumplir en los plazos previstos. Hago esta introducción porque ayer lo señalábamos en el recinto. Básicamente lo que prevé esta autorización es que la provincia de Buenos Aires pueda endeudarse en 500 millones de dólares a tasas inéditas, aproximadamente hoy 2% anual”, expresó.

¿SE SABE DÓNDE VAN A IR A BUSCAR EL DINERO? ¿QUIÉN VA A DAR EL DINERO? ¿O AHORA ES UNA NEGOCIACIÓN PARA VER DE DÓNDE SE EXTRAE ESE DINERO?

“Son los organismos multilaterales y bilaterales de crédito que en este momento, en el contexto de Covid, también mejoran las condiciones de endeudamiento, o sea, la Corporación Andina, el Banco Mundial”.

NO SALE DE UNA SOLA CAJA.

“Lo que se hace es autorizar al gobernador para que pueda buscar en los distintos organismos multilaterales de crédito internacionales los montos a los que es autorizado. En este caso, lo que se mejora muchísimo es no solamente se autoriza a determinados organismos multilaterales porque estos organismos multilaterales que los estados recurren para poder financiarse son organismos de por sí mucho más beneficiosos y ventajosos en términos de tasa y plazos que cuando uno se endeuda en el sector privado internacional".

El presidente de la Comisión de la estratégica comisión de presupuesto del senado bonaerense opinó que "uno de los grandes problemas que tiene la deuda argentina a nivel nacional es que los tenedores de esa deuda son tenedores privados por eso las negociaciones son tan duras porque las tasas son muchísimo más altas y los plazos mucho más cortos".

"En los organismos multilaterales esto no se da, es sustancialmente distinto, son menos tasas y más plazos que en realidad como bien lo dijo el gobernador cuando inició su gestión, o como lo reconocen todos, oficialismo y oposición, el carácter insostenible de la deuda que tenía Argentina y también la provincia de Buenos Aires, hay que mejorar los perfiles de endeudamiento", remarcó.

Feliú afirmó que "este es un ejemplo de cómo Argentina tiene que comenzar a transitar otra forma de relacionarse con su financiamiento con plazos mucho más importantes y con tasas razonables".

"Se autoriza a 500 millones de dólares de endeudamiento pero con destino específico que también creo que esa es una cualidad de este tipo de endeudamiento que tiene que ver 200 millones a proyectos de seguridad vial, ampliación y duplicación de calzadas, puesta en valor de infraestructura vial, 100 millones que deberán estar destinados a programas de desarrollo educativo y de salud, ampliación de oferta educativa en aquellos lugares donde los sectores de mayor vulnerabilidad demandan este tipo de obras y 200 millones a proyectos vinculados a todas las cuestiones habitacionales y acceso a la vivienda", subrayó.

"No es endeudamiento para cualquier cosa sino con objeto definido, lo cual también le da no solamente más previsibilidad y precisamente una de las cuestiones más importantes que se debe tener cuando uno se endeuda que sea para obra concreta y no para financiamiento de déficit”, agregó.

TENGO ENTENDIDO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL ENVIADO POR EL EJECUTIVO UNA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE LOGRARON A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN FUE QUE BAHÍA BLANCA TENGA OBRAS DE AGUA A PARTIR DE UN DINERO QUE ESTABA DESTINADO EN SU MOMENTO PARA EL ACUEDUCTO DEL RÍO COLORADO. ¿ESTO FUE ASÍ?

“Esto es uno de los artículos que se autoriza al gobernador es que pueda utilizar los fondos que ya estaban autorizados por anteriores créditos como por ejemplo el crédito que estaba autorizado para lo que fue el proyecto del acueducto del Río Colorado para que se pueda reconvertir en proyectos que compensen la no realización de aquel proyecto".

El ex candidato a Intendente de Bahía Blanca informó que "en el proyecto que terminamos de votar se termina por aclarar algo que ya estaba haciendo el Ministerio de Obras Públicas y que había sido ya difundido inclusive en Bahía Blanca, la de reutilizar los casi 130 millones de dólares que estaban autorizados para la realización del proyecto originario del acueducto del Río Colorado en obras que tienen que ver con, obviamente, saneamiento y provisión de agua potable a la población y a la industria de nuestra ciudad y también obviamente de la región".

EN EL PROYECTO DECÍA TE AUTORIZO A TOMAR EL CRÉDITO PERO NO DECÍA EL DESTINO DE ESE CRÉDITO. AHORA LO QUE SE PUSO, COMO BIEN DECÍS VOS, ES ESE DESTINO QUE AHORA VA A SER PARA HACER OBRAS PARA BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN EN TÉRMINOS DE AGUA POTABLE.

“En ese sentido, sí, hay una aclaración mucho más específica que ya se había hecho público y se había empezado a concretar por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires que ya había dicho públicamente, de hecho, ya venía trabajando en la readecuación del sostenimiento de ese crédito pero redireccionado a esto que estábamos señalando y que quedó claramente incorporado en el proyecto que se votó”.

EL AÑO PASADO CUANDO VINO EL INTENDENTE Y DIJO QUE LA GOBERNADORA VIDAL HABÍA DETERMINADO QUE NO SE IBA A HACER EL PROYECTO DEL RÍO COLORADO PERO QUE PARTE DE ESE DINERO IBA A SER DESTINADO YO DIJE, BUENO, ES IDEAL QUE QUEDE FIRMADITO. POR ESO ME PARECE BIEN QUE MERCED A ALGUNOS LEGISLADORES, EN ESTE CASO FUERON DE LA OPOSICIÓN PERO DE QUIEN SEA, HAYAN GENERADO ESTA POSIBILIDAD DE QUE EN REALIDAD QUEDE FIRMADO QUE ESE DINERO ESTÁ DESTINADO A ESTO. DESPUÉS SI SE CUMPLE O NO SE CUMPLE, TODOS SABEMOS QUE ESE PROYECTO DESDE EL AÑO 2007 EL ACUEDUCTO DEL RÍO COLORADO Y NUNCA SE HIZO.

“Siempre que se preguntó a qué se refería la posibilidad de readecuar esos créditos tanto por el Ministerio de Obras Públicas y tanto por el Ministro de Economía se aclaró que efectivamente tenía que ver con eso y no solamente que tenía que ver sino que ya tenía que ver porque se estaba trabajando, de hecho, se viene trabajando hace meses, el propio ministro de obras públicas ya lo ha dicho públicamente, inclusive en Bahía Blanca, de que efectivamente se estaba trabajando en proyectos concretos vinculados a la utilización de esos fondos".

PARA BAHÍA BLANCA, ADEMÁS DE ESTO QUE ESTAMOS HABLANDO SOBRE ESTE DINERO ¿VA A HABER ALGUNA OBRA EN PARTICULAR DE LAS QUE SE HAN AUTORIZADO?

“Cada uno de los intendentes, cada uno de los referentes comenzará a hacer llegar los proyectos concretos para poder ser parte o beneficiario de estos fondos para obras específicas. No tengo ninguna duda de que Bahía Blanca va a ser beneficiada y en forma muy importante por este financiamiento, de hecho, volviendo a la pregunta anterior, casi tiene un artículo destinado exclusivamente a Bahía Blanca que tiene que ver con esto de redireccionar un monto importante de dinero del financiamiento a la ciudad de Bahía Blanca que es todo lo que tiene que ver con el saneamiento hídrico”.

YA ERA HORA

“Los municipios producto de la complejidad económica financiera como consecuencia de la pandemia han recibido asistencia por parte de la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca no ha sido ajeno. Según me informaba el Ministro de Economía, ayer Bahía Blanca entre anticipos del Tesoro Provincial y Fondo de Emergencia recibió aproximadamente $250.000.000. Esos dos fondos, uno no es reembolsable, el otro sí es reembolsable y de hecho ha habido declaraciones en su momento por parte del gobernador y también del Intendente de que eran fondos, los Fondos de Emergencia, que la provincia los daba y se debían devolver a una tasa cero y en cuotas".

Feliú mencionó que "lo que se logró es una mayor flexibilidad en la posibilidad de devolver y van a empezar a hacerlo a partir del año que viene, en 18 cuotas, a las condiciones de tasa que se tomaron lo cual también eso es una forma de ayuda de poder descomprimir la presión de las necesidades económicas y financieras de la municipalidad".

"Además, se asumió el compromiso de que van a exigir fondos para aquellos municipios que tengan dificultades y que lo requieran tanto para este mes y el mes que viene de poder seguir recibiendo asistencia del gobierno provincial para poder hacer frente a las dificultades que tienens. En la última ampliación presupuestaria que votó Diputados de la Nación hay previsto un fondo de casi 5.000 millones de pesos para destino, obviamente, los municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo cual también indica que posiblemente de convertirse en ley en los próximos días también la provincia de Buenos Aires va a recibir fondos que van a ir directamente a las municipalidades", afirmó.

"Me parece que es importante la herramienta que se logró en la legislatura de la provincia porque es un buen punto de anclaje en esta situación tan compleja que estamos transitando y también es un buen punto de partida para comenzar a tener un perfil de financiamiento de la provincia de Buenos Aires que permita ir saliendo de la mejor forma y en forma sostenible económica y socialmente como todos anhelamos", aseveró.

SERÍA BUENO QUE NO SE POSTERGUE EL INTERIOR, ESTE ES UN DATO QUE TENEMOS QUE PELEAR CADA VEZ CON MAYOR ÉNFASIS, COMO POR EJEMPLO AHORA QUE EL MUNICIPIO DE BAHÍA BLANCA NO RECIBE ALIMENTO PARA SER DISTRIBUIDO DESDE PROVINCIA PRIVILEGIANDO EL CONURBANO, Y DEMÁS. HAY QUE BUSCAR LA HERRAMIENTA PARA QUE PROVINCIA INTERIOR TENGA LA MISMA SITUACIÓN Y NO SEAN BENEFICIADOS SOLO LOS QUE ESTÁN ALREDEDOR DE LA CAPITAL FEDERAL O LA CIUDAD DE LA PLATA.

“Bahía Blanca ha sido de los municipios que más asistencia económica financiera ha recibido de la provincia”.

¿EN NÚMEROS NOMINALES O EN PORCENTAJES?

“No hay ningún intendente que pueda haber sentido alguna diferencia con respecto a la asistencia por parte de la provincia de Buenos Aires o de la nación. Los repartos de los fondos que se han hecho han sido por coeficientes, de fórmulas objetivamente consideradas, donde no hay diferencia de asistencia dependiendo sea de interior, sea del conurbano, sino que se aplica una fórmula combinada de la que ningún municipio puede declarar que no ha sido asistido en forma igualitaria".

El legislador dijo que "no se ha escuchado ni siquiera a algún intendente que se haya quejado porque ha sido discriminado o no ha sido tratado en forma igualitaria con la remisión de los fondos cuando los municipios se lo han requerido y en todo caso si hubo alguna asistencia en algún programa en forma diferencial es porque la situación en esos lugares es sustancialmente distinta desde lo económico, desde lo social, desde lo financiero y desde lo sanitario producto de las consecuencias de la pandemia que estamos atravesando”.

EL EJEMPLO QUE DIO LA SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA FUE QUE SE RECIBÍAN 18.000 KILOS DE ALIMENTO EN DICIEMBRE DEL AÑO PASADO, EL MUNICIPIO DE BAHÍA BLANCA, SIN PANDEMIA, 18.000 KILOS DE ALIMENTO POR MES Y 9.000 KILOS DE LECHE EN POLVO POR MES, Y ESTE AÑO SE RECIBEN DESDE MARZO EN VEZ DE 9.000, EN PLENA PANDEMIA, 5.000, Y DE ALIMENTOS EN 6 MESES SE RECIBIERON 9.500 KILOS CUANDO SE RECIBÍAN 18.000 KILOS MENSUALES.

“Uno no puede analizar la asistencia que recibe con respecto a solo un programa, en todo caso, con el mismo nivel de razonamiento yo podría decir que antes no recibí los 250 millones que estoy recibiendo ahora”.

¿250 MILLONES EN CONCEPTO DE QUÉ?

“De asistencia que da la Provincia de Buenos Aires en el contexto de la pandemia”.

EN ESE CONTEXTO DE PANDEMIA, COMO BIEN DIJISTE VOS RECIÉN, SE DISTRIBUYE DE MANERA EQUITATIVA EN TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES COSA QUE COINCIDO DE ACUERDO A NÚMEROS O A PORCENTUALES O A ESTADÍSTICAS OBJETIVAS.

“Pero no son fondos de remisión automática sino que son la decisión que tiene el gobernador de asistir a los municipios que lo requieren, como es el caso de Bahía Blanca, es un número muy importante. Cuando uno refleja lo que la provincia de Buenos Aires está haciendo sobre cada uno de los municipios tiene que ser una mirada global. Posiblemente cada una de las municipalidades sabrá y deberá administrar de la mejor forma los fondos recibidos no en forma automática sino que fueron por pedido y por decisión del gobernador y así tal vez poder compensar algunos otros programas”.

Feliú manifestó que "lo que yo te puedo asegurar es que en nuestro gobierno, si hay una cuestión que han destacado es la forma ecuánime, equitativa, igualitaria, sin distinción de bandería política de la distribución de los fondos, excepcionales, extraordinarios, que la provincia de Buenos Aires está girando a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires”.

“La provincia de Buenos Aires ha destinado, números oficiales, a los 135 municipios, aproximadamente, 14.000 millones de pesos, es decir, fondos adicionales, fondos de los que no estaba obligado la gobernación a destinar a los municipios. Esos 14.000 millones son un porcentaje mayor de lo que hubiera significado si se hubiera utilizado la fórmula de cooparticipación provincial, porque está alrededor del 20%, es decir, giró algo que no estaba obligado y, por supuesto, no estaba obligado legalmente. No solo que hizo ese giro sino que lo hizo y lo hace y lo seguirá haciendo, porque seguramente será en el tiempo inmediato, también eso se va a seguir concretando porque también fue un compromiso de la votación de ayer, sin ningún tipo de diferencia ni de bandería política”, finalizó.