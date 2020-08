El Municipio confirmó que el próximo mes salen a licitación los carritos del Parque de Mayo

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Daniel Reale Arrigo, Director Adjunto de Planificación Urbana, quien indicó que, "de los 6 carritos que tiene el lugar, no va a salir a licitación el carrito de la isla porque lo vamos a reutilizar como un área cultural para la ciudad".

“Hicimos un relevamiento del estado y de la ocupación de los mismos, después armamos el pliego licitatorio.Estamos en la etapa final, falta chequear unos temas legales y ya estaríamos. Calculo que a fines de agosto ya estaríamos largando la licitación para ocupar los nuevos. De los 6 carritos que tenemos en el parque vamos a dejar la laguna, ese no lo vamos a largar a licitación pero sí lo vamos a reutilizar como un área cultural para la ciudad, ahí vamos a hacer eventos", expresó Reale Arrigo.

El funcionario local explicó que "el carrito de la isla lo vamos a administrar con un fin cultural para gente joven, estudiantes sobre todo de las universidades de Bahía".

"Lo vamos a hacer como espacio público, lo vamos a hacer como lugar para hacer recitales, para artistas locales, probablemente hagamos una feria, un poco más de diseño, vamos a cerrar la calle que está perimetral al lago para que sea peatonal. Eso va a ser un espacio peatonal y de uso más cultural. El carrito inicialmente no lo vamos a usar como carrito de comida, como un lugar gastronómico”, remarcó.

NO VA A FUNCIONAR VENTA DE COMIDA EN ESE LUGAR.

“En ese lugar, no. En el resto de los carritos la licitación está orientada como para que se reutilice con algún fin gastronómico que se desarrolle dentro de un espacio público, que se mejore la situación actual”.

VA A HABER CINCO FIJOS.

“Van a haber 5 fijos".

¿EL DE LA ISLA TENÍA ALGÚN BENEFICIARIO?

“Sí, estaba concesionado, ya hicimos el chequeo, todas las concesiones están caídas. Todos los carritos se pagaba a Ayuda-Le. Nosotros en la licitación estamos pidiendo lo mismo, o sea, es para algún tipo de ayuda, lo que sí tenemos que definir quiénes van a ser los beneficiarios de cada alquiler de cada carrito”.

HISTÓRICAMENTE LOS CARRITOS EL MUNICIPIO LOS ENTREGABA A DISTINTAS INSTITUCIONES Y ESAS INSTITUCIONES CONVENÍAN CON UN PRIVADO UN PAGO DE UN CANON DETERMINADO PARA LA UTILIZACIÓN DE ESE ESPACIO. EL MUNICIPIO HACE DOS AÑOS TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE INTERVENIR ESTO. HAY QUE HACER LOS CARRITOS DE NUEVO BAJO DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS. ¿LA MUNICIPALIDAD TOMÓ A LAS MISMAS INSTITUCIONES O LA MUNICIPALIDAD HIZO EL TRABAJO Y SE LO VA A ENTREGAR A LAS INSTITUCIONES CON EL TRABAJO REALIZADO ESOS CARRITOS?

“Una vez que esté el carrito realizado, ese beneficio para las instituciones va a seguir existiendo”.

¿USTEDES COMO MUNICIPIO INTERVINIERON ESOS CINCO CARRITOS Y LES ESTÁN HACIENDO LAS MEJORAS USTEDES MUNICIPIO?

“No. Estamos sacando a licitación para que en la misma la propuesta dé el que quiera concesionar eso, presente su proyecto y de ahí hagan las mejoras necesarias o la remodelación o el nuevo proyecto del edificio”.

¿ACTUALMENTE HAY ALGÚN CARRITO FUNCIONANDO?

“Actualmente no, se cayeron todas las licitaciones, o sea, todas las concesiones de todos los carritos. Ningún carrito está abierto desde hace un tiempo. Vamos a sacar a licitación La Revancha, Tijuana, Negro el Once, El Café Parque y Resto Bar, menos La Isla. La potestad ahora de eso pasa por parte de nuestra secretaría. Nosotros somos los que tenemos los carritos que los concesionamos al que gane la licitación ahora cuando la saquemos".

Reale Arrigo explicó que "van a hacer una propuesta económica, va a ganar la mejor pero de todas maneras nosotros le ponemos un canon fijado para que paguen y ese canon va a ser destinado a una asociación sin fines de lucro".

"De la misma forma que ahora nada más que va a depender directamente de nuestra secretaría y no con esos contratos que estaban antes que por ahí dependían un poco del Hospital Municipal, después otro tipo de concesiones, era un poco raro todo ese sistema de concesiones que había antes, ahora es directo y más claro”, subrayó.

AHORA LO QUE HACEN ES EL CONVENIO ENTRE UN PRIVADO Y LA MUNICIPALIDAD Y, LA MUNICIPALIDAD, EL CANON QUE PAGA ESE PRIVADO SE LO DERIVA A LA INSTITUCIÓN.

“Exacto”.

SON CINCO INSTITUCIONES LAS QUE TENÍAN ESTOS CARRITOS. ¿VAN A PONER MÁS INSTITUCIONES?

“En realidad, es una institución y que esa institución concesionaba a privados, antes, en lo que es los pliegos anteriores. Tengo acá los expedientes y son una torre de un metro de concesiones a otras concesiones, era muy desprolijo”.

¿LA REVANCHA NO APORTABA AL HOGAR DEL ANCIANO?

“Sí, aportaban pero ahora estamos ordenando todo este sistema y van a seguir aportando a esas asociaciones sin fines de lucro pasa que con una concesión ya ordenada”.

¿ESAS INSTITUCIONES YA ESTÁN DEFINIDAS?

“Todavía no están definidas pero eso lo definimos ni bien salga la licitación y tengamos todos los oferentes en el lugar”.

¿PUEDE SER QUE ALGUNO DE LOS CARRITOS DERIVE A DOS INSTITUCIONES Y NO A UNA SOLA?

“Puede derivar a dos instituciones, ojalá que las instituciones que podamos servir sea para ayudar a chicos y a gente que realmente lo necesite. Estimamos que se van a presentar muchos oferentes”.

VOS DECÍS QUE EL MES QUE VIENE VAN A ESTAR YA LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARA COMPRARLOS.

“Los pliegos ya están, quedan unos detalles administrativos como para firmar y para ya largar la licitación que ya los liberemos, así podemos, de alguna manera, tener programado el tiempo de obra en caso del que gane la licitación de cada carrito. Hay algunos que dejamos abiertos para que algunos puedan hacer un edificio nuevo y hay otros que pueden hacer una reforma de los existentes”.

LOS PLANOS Y LA TAREA A REALIZAR LA DETERMINAN USTEDES.

“La determinamos nosotros con una comisión que va a estar representada por alguien de la oposición, por alguien de la secretaría nuestra y un tercero del área de infraestructura probablemente”.

¿QUÉ PLAZO DE OBRA HABRÍA?

“Depende del proyecto pero nuestra intención es de que sean no mayor a 5 meses en el caso de que se haga un carrito nuevo. Nosotros estamos pidiendo o recomendando de alguna manera que se intente de proyectar con algún material en seco cosa que el trabajo en el Parque de Mayo sea básicamente de ensamble y no de obra húmeda típica que por ahí te lleva un poco más de tiempo. Es una obra normal, no es nada fuera de lo común. Así que entre 5 y 6 meses estaría”.

NO VA A ESTAR FUNCIONANDO EL CARRITO EN LA ISLA.

“No va a estar funcionando inicialmente como área gastronómica. Ahora estamos armando un proyecto con Cultura como para rediseñarlo pero estamos en etapa de proyecto. Probablemente en el proyecto planteemos algún lugar gastronómico y eso veremos más adelante si lo sacamos a licitación o lo administramos nosotros”.

¿VA A HABER CARRITOS MÓVILES?

“Van a estar para eventos en el Parque de Mayo. Si hacemos algún evento como era la Feria Masticar ahí estarán habilitados pero por el momento no”.