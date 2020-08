"De 430 recuperados de Covid en Bahía Blanca, sólo 40 personas donaron plasma"

Esas fueron las palabras de Vanesa Fernández, Jefa de Hemoterapia del Hospital Penna, quien explicó cuales son las condiciones que debe cumplir cada una de las personas para poder donar plasma. Además puntualizó que “hemos aplicado 48 dosis, aproximadamente, 38 pacientes, porque hay pacientes que han recibido dos veces”, remarcó a CAFEXMEDIO.

“Hasta el momento, llevamos 40 donantes, es decir aproximadamente el 10% de los recuperados (hoy son 435). Es el único centro del Hospital Penna de la Región Sanitaria 1 que hace la recolección de plasma".

"Hay tres personas que vinieron de la ciudad de Pigüé, son convalecientes que se ofrecieron a donar y viajaron y se conectaron con nosotros, por suerte. Así que llevamos más o menos 45 donantes hasta el momento, de Bahía Blanca y de la región, ya que ha venido gente de Punta Alta, y estos chicos de Pigüé", indicó Fernández.

La doctora local explicó que "a veces el número va descendiendo porque al donante hay que estudiarle el acceso venoso, el peso, que tiene que ser mayor a 50 kilos, si es mujer no tiene que tener más de 3 embarazos, entre 18 y 65 años".

"El número se va achicando y, además ahora con el último brote, tenemos que esperar unos días, por lo menos tienen que ser 28 días de desaparición de los síntomas o 14 días después del segundo hisopado", añadió.

"Ahora estamos en el lapso intermedio esperando a los recuperados que puedan tener un buen título de anticuerpos para ser donante. Esa es la otra característica que tienen que tener. Nosotros dosamos anticuerpos anticovid y vemos si el título es aceptable podemos conectarlo como donante. O sea, ese número que uno calcularía entre un 5%, un 10%, suponete, de todos los recuperados que vinieran, vos le tenés que hacer un descarte del que viene un 20% por todas estas características que yo te describí. Así que cuanto más vengan mejor para nosotros porque sabemos que siempre se va a reducir el número”, expresó.

NO SE PUEDE HACER LA DONACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, DIGAMOS, PASADOS 3 MESES. TIENE QUE SER UN TIEMPO DETERMINADO.

“Un tiempo determinado, sí. En cuanto están recuperados, nosotros ya los empezamos a interrogar, vemos el acceso venoso, dosamos la titulación de anticuerpos”.

USTED DICE, UNA DE LAS CONDICIONES, Y SI NO 14 DÍAS DESPUÉS DEL SEGUNDO HISOPADO. HOY DE ACUERDO A LA NUEVA REGLAMENTACIÓN VIGENTE POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN A UNA PERSONA SE LA DA COMO RECUPERADA SIN HACERLE UN SEGUNDO HISOPADO.

“Nosotros tenemos que esperar 28 días de la desaparición de los síntomas, o sea, hay personas asintomáticas que uno espera un tiempo prudencial. Una vez que el dosaje de anticuerpos está bien está en condiciones de donar pero para que nosotros podamos contactarla si no se hizo el segundo hisopado son 28 días después de la desaparición de los síntomas".

Fernández comentó que "nosotros podemos ir sacando la muestra, ir estudiando la serología para la donación, ir viendo cómo vienen los títulos de anticuerpos y no es necesariamente que tiene que esperar los 28 días para concurrir sino que puede contactarnos antes y, de acuerdo al interrogatorio que hacemos, por lo menos, el primer acercamiento para ver las venas, el grupo y factor, la serología y el título de anticuerpos lo podemos ir haciendo”.

“Son las mismas condiciones para un donante de sangre, en lo que se refiere a la donación, y se le suma el título de anticuerpos”, agregó.

¿PUEDE SER QUE ALGUNO DE LOS QUE DONE TENGA INCONVENIENTES Y NO PUEDA HACER EFECTIVO EL PLASMA QUE DONA?

“No, normalmente los estudiamos antes y no tiene inconvenientes para el donante ni inconvenientes para el receptor. Los estudiamos bien y no tiene por qué haber un efecto adverso”.

HAY UNA TEORÍA, ALGUNAS COMUNICACIONES QUE SE HAN DADO EN EL MUNDO, DE QUE HAY PELIGRO DE QUE EL DONANTE PIERDA DESPUÉS ALGUNAS OTRAS SITUACIONES A FUTURO QUE LE SON NECESARIAS COMO ALGUNOS ANTICUERPOS. ¿HAY ALGUNA PRUEBA DE ESTO?

“No, para nada y es más, el donante puede donar hasta tres veces con un intervalo de 48hs mínimo. Se le puede dejar pasar un poquito más de tiempo. No se ha demostrado nada que tenga ningún inconveniente. Haciendo la cantidad de donaciones que yo te expliqué no tiene por qué tener ningún inconveniente”.

EL OTRO TEMA TAMBIÉN INTERESANTE ES QUE A AQUELLA PERSONA QUE DONA SE LE SACA EL PLASMA PERO NO SE LE QUITA SANGRE.

“Claro. Los glóbulos rojos y las plaquetas se le devuelven”.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA UNA DONACIÓN?

“50 minutos, aproximadamente”.

¿Y ESA PERSONA QUEDA PERFECTAMENTE BIEN?

“En perfectas condiciones. No pasa absolutamente nada. Es un poquito más larga que una donación de sangre con la ventaja que como se le devuelven los glóbulos rojos no se marea, no pasa nada”.

¿USTEDES LO QUE RECEPCIONAN LO OFRECEN A LOS ÁMBITOS DE LA REGIÓN SANITARIA 1 O TAMBIÉN TIENEN QUE COMPARTIRLO CON OTRAS REGIONES SANITARIAS?

“Hasta el momento, es para la Región Sanitaria 1 pero el plasma tiene que estar disponible para cualquier habitante de la provincia de Buenos Aires. Así que si hay alguna región que está con necesidad se nos llama desde La Plata y se nos pide si nosotros tenemos stock la colaboración”.

¿A CUÁNTOS PACIENTES SE LES HA BRINDADO PLASMA?

“Hemos aplicado 48 dosis, aproximadamente, 38 pacientes, porque hay pacientes que han recibido dos veces.” NdR: (Estos datos son al viernes 31 de Julio)

¿CADA UNA DE ESAS PERSONAS DONA PARA TRES, APROXIMADAMENTE?

“Se obtienen tres dosis para tres pacientes diferentes”.

TODOS LOS MÉDICOS SE TOMAN LA PARTICULAR PRECAUCIÓN DE DECIR, BUENO, EL DONANTE ES UN PALIATIVO, TODAVÍA NO PODEMOS DECIR QUE TE APLICÁS PLASMA Y TE CURÁS.

“El fin del plasma es evitar la complicación respiratoria. Hay determinados pacientes, de acuerdo al protocolo que puedan recibir el plasma y es evitar, fundamentalmente, que el paciente entre en asistencia respiratoria mecánica. Intervenir antes que la complicación respiratoria sea irreversible y que al paciente haya que intubarlo".

Fernández mencionó que "yo le brindo anticuerpos que lo ayudan a combatir el virus y hay gente que tiene respuesta más rápida, que la virulencia del virus lo afecta menos".

"Nosotros lo que hacemos es dar una ayuda con un buen título de anticuerpos que lo ayuda a combatir la enfermedad hasta que ese paciente pueda generar sus propios anticuerpos. Esa es la función del plasma”, subrayó.

SEGÚN LO QUE ME DECÍAN HA HABIDO ALGUNOS CASOS QUE HAN APLICADO COMO ÚLTIMA OPCIÓN Y HA TENIDO RESULTADOS POSITIVOS.

“Ha resultado positivo, sí. Lo ideal es hacerlo antes de la complicación, entonces se evita toda esta complicación respiratoria que es muy grave”

EN ALGÚN PACIENTE AÚN APLICÁNDOLE PLASMA NO TENGA RESULTADOS POSITIVOS EN CUANTO A EVITAR ESA COMPLICACIÓN RESPIRATORIA.

“Puede suceder, sí”.

¿CÓMO CONCIENTIZA? ¿QUÉ MENSAJE LE DEJA A AQUELLA PERSONA QUE SE HA RECUPERADO DE CORONAVIRUS PARA QUE SEA DONANTE DE PLASMA?

“La donación es algo que no le va a traer ninguna complicación, que son 50 minutos de su tiempo y haciendo la donación ayuda a tres pacientes diferentes a transcurrir mejor la enfermedad y probablemente salvarle la vida".