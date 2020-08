Un paciente oncológico denuncia que Región Sanitaria no le entrega los medicamentos para su tratamiento

Se trata de Raúl Ocampo, un vecino de nuestra ciudad, quien explicó a CAFEXMEDIO que, hasta el momento, "el Hospital Municipal le había prestado las drogas necesarias" y agregó que "sólo le ha llegado el 50 % de la medicación".

“Todas las drogas se tramitan por Región Sanitaria 1 que está ahí en la calle Moreno. Al no tener obra social, yo lo tramito por ahí, lo que pasa que me dicen de acá que del Ministerio de Salud de la provincia no están enviando drogas hace tiempo. Yo hace 3 meses que estoy tramitando esto y solo he conseguido un parcial de esto y, por lo tanto, no puedo completar el volumen que necesito de drogas para hacerme una quimio, es decir, hasta ahora el Hospital Municipal me había prestado estas drogas pero ya no tienen droga como para que yo complete el tratamiento de quimioterapia", indicó Ocampo.

El paciente comentó que “solamente llegó 50 %".

¿SABE USTED SI ESTO ES GENERAL O ES CON EL CASO SUYO EN PARTICULAR?

“Yo no he hablado, supongo que debe ser un caso general. No creo que sea solamente mi caso. Me explicaron ahí es que no están llegando las drogas".

¿USTED FUE EN LAS ÚLTIMAS HORAS AL ÁMBITO DE REGIÓN SANITARIA Y TAMPOCO TUVO NOVEDADES?

“Estuve hoy a la mañana porque justamente yo me tenía que hacer una quimioterapia hoy y no me la hicieron porque no había drogas. El reclamo lo hago semanalmente".

¿HAY ALGUNA FORMA EN QUE LE PODAMOS AYUDAR MÁS ALLÁ DE HACER ESTA NOTA PERIODÍSTICA? ¿HAY ALGUNA OTRA POSIBILIDAD QUE TENGAMOS COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE GENERAR UNA RAPIDEZ DE ESTO?

“Es muy grave lo que está pasando por eso mismo uno lo denuncia. Yo hoy agradezco a ustedes que esto lo puedan difundir, que se pueda hacer una gestión por esto también desde los medios para poder solucionarlo a la brevedad posible porque si no la persona aquella que se está haciendo un tratamiento y tiene que interrumpir el tratamiento no creo que sea muy beneficioso para la salud de la persona”.