Un vehículo impactó contra un tren en el cruce de la Ruta 51: No hubo heridos

Un espectacular accidente de tránsito que milagrosamente no provocó víctimas, se registró esta madrugada en el paso a nivel de la Ruta provincial 51, a la altura de la ex estación Corti. El conductor del automóvil aseguró que no vio el convoy. De milagro no hubo personas lastimadas.

El siniestro se registró minutos después de las 6, en el cruce ferroviario sin barreras situado a la altura del kilómetro 721 de la carretera provincial.

Javier Muñóz Del Río, conductor del Toyota Corolla, explicó que que no observó que se aceraba el tren con una importante cantidad de vagones perteneciente a la empresa Ferro Sur Roca, el cual guiaba Marcos Blanco.

A pesar de la contundencia del impacto y el destrozo de la parte frontal del rodado menor, tanto Muñóz Del Río como su acompañante resultaron ilesos.

Testigos manifestaron que la visibilidad en el lugar es prácticamente nula.