La nueva modalidad política: Una concejal bahiense comunicó en twitter que tiene Coronavirus

Mediante la utiización de las redes sociales, la edil peronista, Romina Pires informó que se contagió de Covid-19. Mencionó que su estado de salud es bueno. Pidió que se extremen las medidas preventivas.

La concejal, que responde a MArcelo Feliú, publicó esta tarde en su cuenta de twitter que tiene Coronavirus.

"Buenas tardes. Quiero informar que en el día de hoy me ha dado positivo el test de coronavirus. Me encuentro en buen estado de salud, y mi único síntoma hasta aquí fue la pérdida de los sentidos de gusto y olfato, lo que me llevó a realizarme los análisis".

Romina Pires agregó que "conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Valoraré mucho que, como a todos los que nos toca afrontar esta situación, se respete mi privacidad y mi tranquilidad, lo mismo que la de mi familia".

"Me comprometo a que cualquier novedad de interés público será debidamente comunicada. Sirva esta experiencia para recordar e invitar una vez más a que todas y todos extremen las medidas preventivas y los recaudos. Gracias a todos por su comprensión!".

Finalmente explicó que "estoy cumpliendo con todas las medidas sanitarias correspondientes, indicadas por los profesionales que me atienden, a quienes agradezco por su predisposición y contención. Asimismo, cumplo en decir que todos mis contactos estrechos han sido informados y serán monitoreados".