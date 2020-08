El Secretario de Gobierno de Tornquist explicó como deben hacer los propietarios de viviendas para ingresar al distrito

Ezequiel Gabella explicó a CAFEXMEDIO que "vamos a permitir el ingreso preservando la salud de los vecinos, de manera organizada, de a 5 casas visitadas por cada localidad, por día hábil pero con la intención de ir esto ampliándolo para poder, cuanto antes, que todos los propietarios hayan tenido al menos una vez la oportunidad de visitar su vivienda”.

“Esto nace a raíz de la insistencia y del pedido que se venía dando casi desde el inicio de la pandemia por parte de los propietarios que muchos de ellos cerraron las puertas de sus casas pensando que en dos días o tres días volvían y en algunos casos ya han pasado más de cuatro meses que no han podido volver a su vivienda y desde siempre, desde un principio, se dijo que la prioridad era resguardar la salud de los vecinos de las distintas localidades", indicó Gabella.

El funcionario aclaró que "eso no puede hacernos olvidar o perder de vista que quienes tienen vivienda acá también son contribuyentes del municipio y hay que respetar su derecho".

"Esto se ha extendido mucho, se prolongó y se va a prolongar aparentemente por un tiempo más lo que nos lleva a tomar la decisión con el intendente de permitir de una manera organizada, preservando la salud de los vecinos, la tranquilidad también, porque estamos todos muy susceptibles cuando vemos venir gente que no son residentes del distrito. Surgió con ciertas requisitos pero consideramos que era oportuno el momento para permitir que personas que son propietarios de vivienda en el distrito pero que no son residentes, ingresar de manera organizada, de a 5 casas visitadas por cada localidad, por día hábil, pero con la intención de ir esto ampliándolo para poder cuanto antes que todos los propietarios hayan tenido al menos una vez la oportunidad de visitar su vivienda”, expresó.

Gabella sostuvo que "en el mismo protocolo está dictado las distintas maneras o alternativas que hay de comunicarse con el área de Atención Ciudadana del municipio desde donde los chicos que están trabajando reciben el pedido de turno y, de acuerdo a la posibilidad del propietario y a la disponibilidad, se va a coordinar un día para que esa persona pueda venir a ver su vivienda".

"Insisto, en primer término, estos primeros días queremos ver cómo responde la escasa cantidad de efectivos policiales que tenemos porque tenemos policías en los controles haciendo los rondines normales dentro de la localidad y son los que les transmiten tranquilidad a los residentes habituales. Tener la certeza de que esta gente que venga a ver su casa que antes eran recibidos con los brazos abiertos y, en este momento, los miran de reojo porque vienen de afuera y empieza la

susceptibilidad de que si no vendrán enfermos, si nos contagian, todas esas quejas en los pueblos chicos vienen de manera directa a mí por el área que ocupo y al intendente directamente", subrayó.

El Secretario de Gobierno agregó que "va a ser acotado pero con la tranquilidad de saber que, día a día, que vaya pasando se va a ir abriendo un poco más y va a ser mayor la cantidad de los cupos".

"Ojalá dentro de poco también podamos abrirlo para que lleguen los fines de semana, para aquellas personas que en la semana no pueden por razones laborales que puedan venir el fin de semana. En esta primer etapa, es tal cual lo estamos presentando en el protocolo que está circulando en la mayoría de los medios”, añadió.

NOS ESTÁ ESCUCHANDO ALGUIEN QUE TIENE UNA PROPIEDAD EN SIERRA DE LA VENTANA, PARA IR ¿QUÉ ES LO QUE TIENE QUE HACER?

“Se tiene que comunicar por cualquiera de las tres alternativas que tenemos de comunicación con el Centro de Atención Ciudadana de Tornquist Municipio que son el 4941075 o 076, el interno es el 333 o un celular con WhatsApp que es el 2914137411 o a través de la casilla de mails Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. . En el caso de la vía telefónica, solamente de 8 a 12 es la atención personalizada pero después lo que son mensajes, audios de WhatsApp y vía mail son las 24hs que se procesa la información y se le otorga o se le presenta las distintas alternativas de turnos que hay a la persona interesada".

Gabella mencionó que "se manda un archivo con formato PDF a la persona que solicitó el turno, que lo va a bajar en su celular y va a ser constancia suficiente para cuando quiera ingresar a cualquiera de los retenes del distrito, mostrar ese permiso, que es lo que se le va a permitir el ingreso para que pueda ir a ver su vivienda, dentro de 10 a 17 hs".

¿DOS PERSONAS POR VEHÍCULO?

“Dos personas por vehículo. Por cada vivienda visitada pueden venir dos personas. Esto está acompañado también del pedido y de la exigencia de que la persona solamente visite la vivienda y no vaya a hacer compras en el pueblo. Se entenderá, como te decía, por la escasa disponibilidad de efectivos no podemos poner una custodia en cada vivienda, es una locura, no solo por lo molesto que puede ser para la persona sentirse controlada".

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE PERMANECER EN EL DISTRITO?

“La cantidad de horas es la disponibilidad de 10 a 17 hs. Es el horario que nosotros estimamos que se puede llegar a tardar en hacer un mantenimiento básico como puede ser cortar el pasto, ventilar, cambiar una canilla que gotea, cambiar alguna lámpara o lo que fuere. Entendemos que es escaso. Cualquier otro trabajo que requiera otra persona o mayor cantidad de tiempo la persona tiene que acordar vía telefónica con el trabajador acordar, dejarle la llave de la vivienda y después que esa persona vaya y haga la reparación para evitar el contacto de los propietarios de la vivienda con trabajadores de acá del distrito, trabajadores residentes, el plomero, el electricista local", finalizó.