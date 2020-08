"El Shopping abrirá el próximo miércoles sin mesas ni sillas en el patio de comidas"

En diáologo con CAFEXMEDIO, Nazareno Vega, Gerente Comercial del Bahía Blanca Plaza Shopping, remarcó que el centro comercial estará habilitado en el formato de galería y, en principio a prueba piloto, sin el patio de comidas abierto normalmente.

“Ayer nos llamó el Intendente y nos dio la novedad de que tenía el decreto para firmar que a partir del día de hoy estaría todo el centro comercial habilitado en el formato de galería y, en principio a prueba piloto. ¿Qué significa formato galería? Que no tiene el patio de comidas disponible, significa que no están las sillas ni las mesas. Sí se puede seguir atendiendo en forma el take away o en delivery. Las personas no puedne quedarse en las instalaciones comiendo. Es prueba piloto, lo tomamos como la primer etapa, esto es a modo de prueba y, a medida que va pasando el tiempo, seguramente vamos a ir escalando”, expresó Vega.

El empresario local agregó que los cafés van a estar abiertos para poder tomar "un cafeciro en vasitos descartables con tapa y lo podés tomar mientras caminás por el centro comercial.

“Esto es la primer etapa. La verdad que están todos los locatarios y nosotros también muy entusiasmados por la apertura. Justamente en este momento estoy recorriendo el shopping y están todos a pleno armando locales, el tema de que en 5 meses se han desabastecido los locales porque se han llevado la mercadería a otras sucursales del país entonces por eso están ordenando, acomodando, para poner a punto para la apertura”, sostuvo.

¿VA A HABER UN ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN?

“La fecha de apertura la tenemos prevista como máximo el día miércoles de la próxima semana, se va a abrir todo junto pero si se puede el martes, el martes y si no el lunes. La idea es que estén lo locales ya en condiciones de abrir, tenemos como fecha máxima el miércoles 12 a las 9 de la mañana y el horario va a ser y esto te lo anticipo porque nosotros estábamos informando un horario, después, hoy, nos corrigieron, el horario va a ser de 9 a 17hs".

¿LOCAL QUE QUIERE ABRIR EL LUNES PUEDE ABRIR?

“No. Las puertas del centro comercial lo vamos a abrir el día miércoles como máximo. En el centro comercial se maneja una disposición para todos los locales por igual porque hay un formato y hay una forma de atender y de visual hacia el público. No nos gustaría abrir y que estén algunos locales sin ropa o sin productos. Es una especie de inauguración, tiene que haber un toque humano donde debe haber alguien atendiéndolo. Estos meses de cierre nos ha hecho repensar mucho el nuevo formato de atención. Hemos esperado todo este tiempo queremos hacer un lanzamiento”.

¿LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE PUEDEN ESTAR ATENDIENDO EN CADA LOCAL TAMBIÉN VARÍA?

“Sí, varía según la superficie de cada local. En la puerta de cada local hay un cartel en donde dice la cantidad de gente que puede haber en ese momento en el local. Cada local tiene su protocolo en forma particular. Cada local los empleados tienen que estar atendiendo con barbijo y con mascarilla”.

Vega explicó que "en el ingreso va a haber una pantalla en donde va a estar diciendo la cantidad de gente que en ese momento hay en el centro comercial".

"Hay un cartel debajo que el máximo de personas es de 600 personas en ese momento. Uno va a estar viendo la cantidad de gente que hay en ese momento dentro del shopping. Hay un solo sentido de circulación, donde van a poder estar recorriéndolo, y el egreso va a ser por la puerta que está del otro extremo noreste del centro comercial, al lado del otro café, de manera tal de que no se crucen en la entrada”, expresó.

EL ESTACIONAMIENTO LÓGICAMENTE FUNCIONARÁ COMO SIEMPRE.

“Sí, el estacionamiento en forma normal. Los servicios que hay fuera del estacionamiento también, como la gomería, el lavadero, todo eso en forma normal”.

¿VA A HABER UN SOLO INGRESO Y UN SOLO EGRESO?

“Un solo ingreso y un solo egreso, esta es la modalidad nueva que a algunos les va a llamar la atención pero en el primer momento, cuando ingresen al shopping ya se van a sentir como en casa, así que que se queden tranquilos no es nada extraño”.

Vega agregó que "la gente que va a la Cooperativa ingresa al lugar y, si quiere pasar al shopping, va a tener que entrar por la entrada principal, o sea que va a tener que salir y hacer el ingreso por que el sistema solicita tomarle la temperatura, que pase por la alfombra sanitizante y el control de personas".

A TODAS LAS PERSONAS QUE INGRESEN SE LES VA A TOMAR LA TEMPERATURA.

“Sí, eso es protocolo obligatorio, ya sea de los empleados antes de la apertura y todos los días, como a toda la gente que viene. No se va a pedir documento”.

¿HAY UN LÍMITE DE CANTIDAD DE PERSONAS QUE PUEDEN ESTAR DENTRO DEL SHOPPING?

“Sí. Hay un sistema que va contando las personas que van ingresando y las personas que van egresando. 600 máximo, hay un poco más pero nosotros hemos querido ser un poco más reservados en esto con 600 personas que eso lo determina por la superficie cubierta que tenemos del centro comercial. Son 600 personas además de los empleados de cada local”.

¿CUÁNTAS PERSONAS SON LAS QUE TRABAJAN EN EL SHOPPING?

“En el shopping trabajan aproximadamente 700 personas incluyendo los empleados de Cooperativa".

¿Y EN LO QUE HACE AL SHOPPING PUNTUALMENTE? ¿EN LOCALES?

“De locales, más o menos, son 550 personas que hay en actividad permanente”.

MIÉRCOLES 12, 9 DE LA MAÑANA, APERTURA DEL BAHÍA BLANCA PLAZA SHOPPING.

“En principio sería así. Si podemos llegar a tiempo con algunos locales y poner a punto el sistema del centro comercial se va a informar que va a ser o el lunes o martes”.