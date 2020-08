El Puerto registró un récord de movimiento de mercadería durante el primer semestre del 2020

Aumento de 5% en mercadería movilizada, siempre en un marco de estricta seguridad sanitaria en el contexto de la pandemia.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca presentó ayer, durante una conferencia de prensa virtual, las estadísticas del primer semestre del año, dadas a conocer por el presidente Federico Susbielles y el gerente general Rodrigo Torras, acompañados por el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa y al Subsecretario de Asuntos Portuarios de la Provincia, Juan Cruz Lucero.

Durante los primeros 6 meses del año el movimiento de mercaderías en el Puerto de Bahía Blanca alcanzó las 8.383.403 toneladas, cifra que confirma el liderazgo operativo de nuestra estación portuaria con una expectativa positiva para lo que resta del año. Esta cifra refleja una suba del 5% con respecto a igual período en el 2019. Este crecimiento estuvo impulsado mayormente por los cereales y si se computa también la actividad de Puerto Rosales, por el estuario de Bahía Blanca se movilizaron 13 millones de toneladas, con un 6,4% de aumento con relación al primer semestre de 2019.

Transitaron en el estuario local 481 buques, siendo los buques clasificados como graneleros el porcentaje más alto. La afluencia del transporte terrestre alcanzó una significativa afluencia, movilizándose 133.709 camiones en estos primeros meses del 2020, que se complementaron con el transporte ferroviario que superó los 35.140 vagones movilizados. Los jornales de personal de estiba escalaron a 12.862, publicó www.puertobahiablanca.com.ar

Federico Susbielles, como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, muy satisfecho con los datos estadísticos expresó: “La verdad que los números siguen siendo muy importantes. Este año se ha hecho un gran trabajo que tuvo más que ver con la coordinación y con optimizar muchísimos detalles que terminaron dando un gran resultado con una histórica movilización de transporte terrestre y ferroviario sin afectar a la ciudadanía. Seguiremos apostando a seguir mejorando nuestra estructura, nuestra capacidad logística”. Luego agregó “Este fue un trabajo mancomunado con toda la comunidad portuaria realmente muy bueno y se complementará con inversiones que se vienen en la playa de camiones y en dos plantas cerealeras que están planteando ampliar su capacidad de almacenaje. Vemos que el hinterland del Puerto viene creciendo y eso marca que estamos en camino de empezar a consolidar un volumen de carga fijo mayor, que es la idea que teníamos cuando empezamos a captar carga adicional”.

“Por otro lado, en este momento de tanta propagación del Covid-19 es importante no relajarnos y seguir cuidándonos entre todos y todas. Desde el puerto continuamos aplicando todos los protocolos de sanidad y seguridad que corresponden y haciéndolos cumplir estrictamente porque lo primordial es siempre resguardar la salud del trabajador y la tranquilidad de la comunidad. Para eso generamos el programa Puerto Activo, trabajamos en la homogenización de protocolos, dispusimos equipos propios de control sanitario, en una medida pionera a nivel nacional. También dispusimos una unidad de atención sanitaria de trabajadores, incorporamos tecnología preventiva y fuimos el primer puerto en implementar un protocolo de transporte terrestre”, agregó Susbielles.

“Como parte del equipo de trabajo del Ministerio de la Producción de la Provincia seguiremos buscamos generar un proyecto de expansión y desarrollo sustentable en línea con el planeamiento estratégico y el crecimiento de nuestra provincia, articulando acciones de manera coordinada y planificando con el resto de la actividad portuaria bonaerense. Nos sentimos parte de un equipo y en cada momento complejo que hemos pasado en estos meses han estado allí para acompañarnos y esperamos poder seguir retribuyendo la confianza que nos han depositado” concluyó Susbielles.

El Ministro bonaerense Augusto Costa señaló que el puerto bahiense atraviesa un gran momento y que los números muestran no solo el trabajo de Susbielles y de su equipo, sino también de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios en el contexto de una premisa superior que apunta a poner a los puertos bonaerenses al servicio de los sectores productivos.

Costa felicitó en nombre del gobernador a todos los que forman parte de la comunidad portuaria local y también extendió su felicitación al equipo de trabajo de Lucero en la Subsecretaria: “Los números que acabamos de presentar muestran que los objetivos fueron cumplidos y en un contexto que no era el que esperábamos”.

“Hasta diciembre de 2019 no había una política de puertos en la provincia, no había un organismo preocupado por seguir la realidad de cada puerto. La pandemia hizo que no pudiésemos repetir la visita que hicimos en febrero, ratificamos nuestro compromiso pleno y hoy tenemos muchas ganas de poder estar presencialmente para poder hablar de nuestros proyectos”, concluyó Augusto Costa.

Por su parte, Juan Cruz Lucero como titular de la Subsecretaría expresó que “uno de los objetivos propuestos tanto por el gobernador Axel Kiciloff como por el ministro Costa fue ordenar el sistema portuario bonaerense y apuntalar a las distintas terminales para que sean un resorte del crecimiento provincial. Nosotros vemos en el puerto de Bahía Blanca un exponente de lo que debe ser un puerto competitivo y dinámico, un puerto que pudo absorber sin inconvenientes el crecimiento exponencial evidenciado por el flujo de barcos, camiones y trenes”.

Del total de toneladas movilizadas por buque se destaca la carga correspondiente a granos, aceites y subproductos con 5.515.722 toneladas, superando en un 8.4% los primeros seis meses del 2019. Si solo tomamos el mes de junio del 2020 con referencia a junio del año pasado la suba récord escala a un 36%.

Los principales productos que apuntalaron esta cifra son maíz con 2.657.046 toneladas (suba del 43% con respecto a 2019), poroto de soja con 1.007.251 toneladas (suba del 47% con respecto a 2019) y trigo con 1.536.272 toneladas (se mantienen porcentajes con respecto a 2019).

Brasil, Vietnam, China, Arabia Saudita e Indonesia se convirtieron en los principales destinos de las mercaderías totales exportadas en los seis primeros meses del 2020.

El sitio 5 de Puerto Galván, muelle público bajo la órbita del CGPBB, llevó a cabo sostenidas operaciones de descarga de fertilizantes para mercado interno, como así también arena cerámica y baritina para Vaca Muerta, cebada, material de proyecto y aerogeneradores, siendo 201.354 la totalidad de toneladas descargadas en este sector.

Por el lado de los inflamables y petroquímicos, 1.667.124 toneladas fueron los productos movilizados, un 16.4 % arriba, sobre el mismo período del año 2019. Relacionado con este apartado, debemos mencionar el proceso de licuefacción que se realizó en la planta flotante en el muelle de Mega y la importante carga de combustible a buques (bunker).

Desde el Muelle Multipropósito, la mercadería movilizada alcanzó las 59.684 toneladas, poniendo el acento en aquellas más destacadas como el PVC, polietileno, frutas (manzana, pera y kiwi), jugos y alfalfa en contenedores.