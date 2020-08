"Sí Bevilacqua pidió que se investigue la línea del narcotráfico, habla de una imprudencia absoluta e irrespetuosa"

Esas fueron las palabras de Luciano Peretto, quien representa a la madre de Facundo Astudillo Castro, quien aseguró "el comentario del Jefe Comunal de Villarino resulta absolutamente desacertado y habla de un desconocimiento de la causa absoluto”. "La única hipótesis sustentable es la desaparición forzada del joven", afirmó a CAFEXMEDIO.

“El hallazgo en la Comisaría de Origone es una prueba más dentro del conglomerado complejo de pruebas, de testimonios, de resultados de análisis de teléfonos celulares que para nosotros viene a sumarse. Sí le asignamos a esto una calidad escalofriante pero para nosotros desde el punto de vista de la justicia viene quizá a sumar o a cerrar una etapa de la investigación que para nosotros ya está caduca, que tiene que ver con seguir analizando otras hipótesis, que lo puedan ubicar a Facundo enojado, ofendido o asustado", sostuvo Peretto.

El letrado querellante expresó que "hay que empezar a empinar la investigación hacia la única hipótesis sustentable, como lo dijo la Jueza de Garantías, que es la desaparición forzada de Facundo".

"Nos parece desde la querella que debe tornarse la investigación en el sentido de empezar a buscar lo que tiene que ver con imputaciones y responsabilidades penales en la causa que para nosotros deben estar inmediatamente conocidas por el magistrado”, agregó.

PARA USTEDES DESDE EL PRIMER MOMENTO SIEMPRE SEÑALARON COMO LA HIPÓTESIS PRINCIPAL EL HECHO RELACIONADO CON LA DESAPARICIÓN FORZOSA A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

“Sí pero sin abandonar otras hipótesis. Es una causa super compleja, con más de 900 fojas, que las leemos todos los días encontrando nuevas contradicciones y nuevas irregularidades. Para nosotros hace 60 días que estaba muy claro el panorama para tratar de abordar con la seriedad que se merece y con la exclusividad que se merece la hipótesis de la desaparición forzada de Facundo no solamente por las pruebas que hacen a la confirmación de esta hipótesis sino también por ir descartando poco a poco ir desmantelando un plan de encubrimiento a través de testigos ocasionales que lo ubicaban a Facundo un día en Puerto Madryn y al otro día en Santiago del Estero, al otro día en Bahía Blanca, al otro día en Pedro Luro y que para nosotros forman parte de un esquema de construcción de un encubrimiento que era necesario para poder cubrir el otro delito mucho más claro para nosotros que es la desaparición forzada de Facundo".

A MÍ PARTICULARMENTE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN LAS DECLARACIONES PÚBLICAS DEL INTENDENTE DE VILLARINO, CARLOS BEVILACQUA, RESPECTO A QUE NO SE INVESTIGUE LA LÍNEA DEL NARCOTRÁFICO. ¿CÓMO LO ANALIZA USTED?

“Me parece absolutamente imprudente, que viene a sumar un condimento de distracción, que habla también del desconocimiento de la causa que no ha tenido una lectura completa y, de alguna manera, yo entiendo que en esto hay que dejar y despojarse de todo tipo de intencionalidades. La sociedad, el periodismo, la clase política está partida en dos: entre los que hacen cosas para que Facundo aparezca y el caso se esclarezca y los que se quedan en el silencio impune, temerario, especulativo, de pensar que no me la quiero jugar porque no quiero correr ningún tipo de riesgo".

Peretto mencionó que "estamos acompañando a la madre desde la querella, a pata, con pocos recursos, forzando un montón de situaciones para que nos escuchen, para radicar una causa en la justicia federal mientras que seguramente otros tratan de operar para otra línea política, para fortalecer la situación que tiene que ver con la teoría de que la policía en esto no tiene nada que ver".

"Lo habrá visto reflejado también en los medios masivos de comunicación, que hay algunos medios que dan mayor o menor importancia a determinadas hipótesis. Para nosotros esto tiene que ver con un juego de intereses que en este sentido le soy absolutamente franco y claro el único interés que tenemos nosotros desde la querella es poder esclarecer el hecho y después el resto el que quiera colaborar que colabore y el que no quiera colaborar que lo haga público también porque en ese sentido se entraña también un sentimiento de no querer colaborar en la causa”, remarcó.

USTED DIVIDE LA SOCIEDAD EN DOS. ¿USTED UBICA AL INTENDENTE BEVILACQUA EN ESE ASPECTO? ¿USTED CREE QUE EL INTENDENTE NO QUIERE QUE SE LLEGUE A LA VERDAD?

“El intendente tomó contacto con Cristina el día 67 de la desaparición de Facundo mediante un mensaje de audio de WhatsApp. Toma contacto con Cristina y al otro día lo hace el Presidente. Para que usted se grafique cómo es la importancia que se le ha dado a la causa de Facundo desde la gran mayoría del arco político de Villarino. Si el Intendene dijo que se debe analizar la vertiente al narcotráfico habla de una imprudencia absoluta e irrespetuosa en el marco de una causa donde todos los días estamos encontrando elementos que tiendan a la causa hacia la desaparición forzada y viene a tirar este comentario, me parece absolutamente desacertado”.

¿HUBO ALGUNA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL TEMA NARCOTRÁFICO? ¿A USTEDES LES LLEGÓ ALGUNA ASEVERACIÓN, ALGUNA LÍNEA EN ESTE SENTIDO?

“No, en absoluto. No hay un solo elemento probatorio que lo ubique a Facundo llegando a Bahía Blanca, en su derrotero de Pedro Luro hacia Bahía Blanca no hay un solo elemento que lo ubique en Bahía Blanca, no hay uno solo, ni un solo testimonio certero. Los testimonios que han comunicado esto o han manifestado esto de alguna manera han sido descartados, incluso, uno porque se estaba autoincriminando por falso testimonio. El otro tuvieron que ir a buscarlo con gendarmería para poder ubicarlo. La verdad que este comentario resulta absolutamente desacertado y habla de un desconocimiento de la causa absoluto.”

SE VA A PERITAR EL ELEMENTO ENCONTRADO EN LA COMISARÍA PRECISAMENTE DE ORIGONE. ¿QUÉ PUEDE DETERMINAR EL PERITAJE? ¿QUE EFECTIVAMENTE ESE ERA UN ELEMENTO QUE PERTENECÍA A FACUNDO?

“El peritaje va a ser sobres restos biométricos, es decir, tratar de comparar si entre las sustancias que se encuentran existen elementos de la composición genética de Facundo y cotejarlo con el ADN de su madre para poder confirmar o descartar esa presencia. Es un elemento indiscutido, de tipo artesanal hasta pintado a mano ese amuleto, que sin lugar a dudas no es casual que ese elemento que llevaba Facundo aparezca en un destacamento de las últimas personas que vieron a un joven que hace 97 días está desaparecido. Me parece que no resiste mucha más prueba".

¿USTEDES VAN A PEDIR LA DETENCIÓN DE ALGUNAS PERSONAS?

“Sí, lo estamos pidiendo en este momento, estamos haciendo una presentación en el Juzgado Federal, está el Dr. Aparicio con Cristina en Bahía Blanca que están yendo a hacer esta presentación”.

¿QUIÉNES SON?

“Por una cuestión de prudencia me gustaría primero confirmar el ingreso de ese escrito, entenderá la sensibilidad de la medida que pedimos, pero en las próximas horas seguramente se va a dar a conocer el contenido. Hay policías entre ellos".

"Se realizaron 100 testimonios en el marco de la causa y en ninguno de esos 100 testimonios se pudo acreditar ninguna vinculación con el tema narcotráfico, que algún sector de la investigación le convenga que Facundo fuera un jovencito drogadicto que perdió su vida en manos de un enfrentamiento de narcotráfico y en ese sentido se archive la causa sin más trámite, hablemos entonces de esa situación", subrayó.

Para finalizar, mencionó que "desde un intendente que no conoce la verdad de la causa y que no la ha leído de manera completa diga que se ha abandonado una vertiente de narcotráfico basado en un periodista que también se encarga de distorsionar la información y que cita informes truchos de lectoras de patente que supuestamente fueron el día 30 de abril cuando llamamos a todos y cada uno de los que constan en ese informe y dicen, no, yo pasé el 23, el 24, el 27, el 29, pero ninguno pasó el 30 de abril".

"¿En base a ese informe quieren hacer una investigación seria? Me parece que de alguna manera el intendente debería hablar de inversiones, de puesta a disposición, de balances, de presupuesto, y demás y dejarnos a nosotros los abogados que le invertimos 24hs a la causa en hablar específicamente de temas que tienen que ver con la instrucción de la misma", sentenció.