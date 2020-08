"La multa es una herramienta pero no es nuestro objetivo de control"

Esas fueron las palabras de Martín Moyano, Director de Ordenamiento Urbano, quien explicó que el nuevo cuerpo de inspectores "nace con un espíritu amigable de cara al vecino porque lo que nosotros queremos es obtener mayores registros para precisamente hacer más eficiente la recaudación".

“Son 34 inspectores que salen a la calle en dos turnos para fiscalizar el sistema de lunes a viernes de 8 a 17 hs porque ese es el horario que está establecido ahora por cuarentena. La función principal es controlar el sistema de aparcamiento sobre todo lo que es el registro del pago del estacionamiento medido y pago", indicó Moyano a CAFEXMEDIO.

El funcionario remarcó que "el sistema de aparcamiento necesita ser controlado a pie y nosotros establecimos todo una serie de zonas que son nuevas a través de un sistema de análisis de datos".

"Salen en pareja lo que hace el trabajo más liviano, eso nos permite cubrir las 353 cuadras toda la semana”, añadió.

Hay que recordar que, desde el día lunes, comenzó a ejercer la Unidad de Ordenamiento del Espacio Urbano, un cuerpo municipal conformado por 34 inspectores que controlará el estacionamiento medido y pago en nuestra ciudad.

EN PROMEDIO ¿CADA CUÁNTO PASARÍAN POR UNA CUADRA?

"Lo que hacemos es generar zonas por la cantidad de registros que han tenido. Entonces, esas zonas el inspector va a estar con ese esquema tradicional pero en determinadas horas pico se mueve a otra zona y usamos un esquema de saturación. De repente va a haber zonas que tienen 6 u 8 inspectores y esto va a ir cambiando día a día. Es un esquema muy dinámico que tiene que ver con el análisis de datos y el mismo trabajo del inspector va modificando el esquema futuro, es decir, de la semana siguiente”.

LOS QUE TIENEN COMERCIO Y SABEN PERFECTAMENTE CÓMO ES EL MOVIMIENTO TE DICEN, AH, PASÓ RECIÉN, HASTA DENTRO DE MEDIA HORA, 45 MINUTOS, NO PASA, QUEDATE TRANQUILO. ¿SE HA DISEÑADO ALGÚN OTRO TIPO DE ACCIONAR PARA QUE ESTO NO OCURRA?

“También la gente tenía medido el cambio de turno. Nosotros trabajamos precisamente sobre la falta de registro del sistema, entonces esos horarios son nuestros horarios pico de fiscalización. Ese razonamiento que vos, Ariel, me has hecho también, pasó recién y en 15 minutos no va a estar, capaz que en 15 minutos o en 20 minutos te encontrás con que no hay un inspector, hay cinco, porque usamos ese esquema de fiscalización a través de los datos".

¿YA ESTÁ FUNCIONANDO EL TEMA DE BOXES?

“Los sensores todavía no están funcionando. Está prácticamente todo listo, creo que es posible ya en septiembre contar con eso. Sería muy bueno porque eso nos completa ese tema. Nosotros hoy por hoy tenemos los boxes de estacionamiento, el software nos dice la cantidad de autos que están registrando el pago en el sistema, al tener las tachas lo que nos va a decir son la cantidad de boxes que están ocupando y cuáles están y no pagando. Eso nos va a permitir que los inspectores directamente vayan a buscar determinadas infracciones sin necesidad de estar recorriendo demasiado las calles”.

SE ANUNCIÓ EN REITERADAS OPORTUNIDADES QUE YA SE HABÍAN COLOCADO ¿ESTÁN TODAS COLOCADAS LAS TACHAS, LOS SENSORES?

“Las tachas están todas colocadas en los lugares que se establecieron. Creo que son alrededor de 300 tachas y después hay algunas cuestiones administrativas propias de las épocas que estamos viviendo. Por ejemplo, el sistema de estacionamiento en realidad comenzó a funcionar de nuevo hace un mes y hoy empieza a ser fiscalizado. Casi todo el año no estuvo funcionando por las prioridades que nos ha llevado la cuarentena".

¿SE MULTA DIRECTAMENTE O HAY UNA INSTANCIA ANTERIOR?

“Este cuerpo nace con un espíritu amigable de cara al vecino porque lo que nosotros queremos es obtener mayores registros para precisamente hacer más eficiente la recaudación. La multa es una herramienta pero no es nuestro objetivo de control. Lo que queremos es que los vecinos registren el pago".

Moyano expresó que "vamos a salir a la calle desde hoy ya a conversar con el vecino, a instar a que establezca el registro en el sistema, aquel que no lo haga va a ser infraccionado, así que le pedimos a la gente que lo haga".

"Les quiero recordar que la recaudación del sistema de estacionamiento va destinado el 75% a solventar la tarifa de pasajeros frecuentes, es decir, aquellos vecinos que más usan el sistema de transporte pero que precisamente lo usan porque no tienen vehículo, es decir, los estudiantes o el personal doméstico pagan menos. Esa diferencia sale del sistema de estacionamiento y el 25% restante va a entidades de bien público, por lo tanto, se trata de objetivos claramente solidarios que tiene el sistema de estacionamiento", remarcó.