Bevilacqua: “Tenemos que ser respetuosos de la justicia y responder por lo que decimos”

Luego que la Fiscalía Federal determinara que no existe imputación alguna respecto de funcionarios municipales en la investigación por la desaparición de Facundo Castro, el intendente Carlos Bevilacqua cargo fuerte contra Leandro Aparicio, uno de los abogados de la querella, que había manifestado adulteración del lector de patente por parte de un funcionario.

“Si uno es un profesional serio y responsable lo primero que tiene que hacer es ir a la justicia aportar las pruebas. Cuando está imputando algo ir y acompañar las pruebas respectivas en el expediente más que estar en los medios de comunicación”, fueron algunos de las declaraciones del jefe comunal.

“Estos abogados mediáticos que salen por todos los medios y parece que quieren fama, que habla más del “yo yo” y no de lo que tiene que trabajar que es la aparición de Facundo”

“Me parece que el punto esencial es eso donde todos tenemos que poner la energía tanto los abogados querellantes, el estado nacional, provincial, las fuerzas de seguridad y la justicia”.

“No sigamos con charlatanería. Me parece que es muy suelto de cuerpo estar hablando, imputando cosas sin fundamento alguno. Por eso nos presentamos…tengo la confianza plena en cada uno de mis funcionarios, pero bueno, si hay alguno, actuare en consecuencia y tomare las medidas disciplinarias en consecuencia”.

“Hasta tanto no tenga alguien que impute algo y fundamente con pruebas lo que está diciendo públicamente, yo no se lo voy a dejar pasar a este señor que diga cualquier cosa que se le venga en ganas, porque no creo que la justicia lo manejen penalistas mediáticos, me parece que la justicia la maneja un juez y un fiscal que instruye una causa”.

“Tenemos que ser sumamente respetuosos de la justicia y lo que decimos. Lo que vamos hacer con el abogado del municipio es que se presente y diga quien con nombre y apellido, que diga cuáles son y aporte las pruebas en la causa que tiene para imputar algo al municipio de Villarino, porque no se la vamos a dejar pasar…voy a defender mi gobierno, a mis funcionarios porque sé que son honestos”. (Infoluro)