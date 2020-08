En Monte Hermoso los reodores invadieron varias viviendas: Desesperación de una propietaria bahiense que no puede ingresar

Una vecina de nuestra ciudad confirmó a CAFEXMEDIO que le avisaron del Consorcio que su departamento fue "tomado" por roedores que le destrozaron colchones adquiridos hace menos de un año. "Es desesperanbte no poder ingresar ante una situación como esta". Recordemos la prohibición dispuesta por las autoridades municipales de acceso al distrito para todo aquel que no tenga domicilio en Monte Hermoso.

María Rosa Fernández publicó en facebook un escrito en el cual detalla lo sucedido en su propiedad ubicada a escasos metros de la peatonal principal de la localidad balnearia.

En el día de hoy, previa autorización de sus dueños, se procederá a la apertura de otros departamentos para conocer si la situación, como suponen, también afecta a las demás propiedades del edificio.

A continuación la publicación completa de la señora Fernandez:

Buenos días, mi nombre es María Rosa Fernandez y somos propietarios del departamento 2G edificio Scogna II, en calle Las Dunas 38. Tal como fue comunicado telefónicamente a la administración cumpli en informarles que como es de conocimiento no podemos acceder a Monte Hermoso desde marzo y un compañero que vive allí se ofreció a pasar por nuestro departamento para controlar como estaba todo.

Hoy nos acaba de avisar que esta lleno de ratas y que ya se comieron parte de dos colchones. Es por eso que hicimos averiguaciones y nos indicaron que el consorcio se tiene que hacer cargo del tema.

Del consorcio me informan que esta todo desocupado el edificio así que no seria de extrañar que haya una proliferación de roedores por todo el edificio.

Me dijeron que se van a comunicar con el Sr. AHUMADA especialista en plagas de esa ciudad y me iban a informar. Los pongo en conocimiento!!!

Saludos