"El concurso para Director de Parques cumple con las reglas básicas que establece la Ley de Empleo Público Municipal"

Esas fueron las palabras de Miguel Agüero, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, al referirse al pedido informes que aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante sobre la titular del área de Parques , Érica Gutiérrez. "La función le corresponde al Ejecutivo porque por arriba del Jefe de Departamento tiene que haber un director adjunto que es de última el responsable de impartir las órdenes al jefe de departamento, por dar un ejemplo", sostuvo a CAFEXMEDIO.

“Hay que dejar claro dos cosas que son fundamentales: una cosa es la función y otra cosa es el cargo. Vos podés tener un cargo como jefe de departamento y que alguien, un mando intermedio, la jefatura, el Ejecutivo, quien sea, te dé la función. ¿Qué es el concurso que se llama lógicamente en este caso particular? Lo que se llama es un concurso para jefe de departamento. En la municipalidad hay 50 cargos de jefes de departamentos, algunos con caducidad, por ejemplo, en el Hospital Municipal", indicó Agüero.

El dirigente local expresó que "como el sindicato, somos contralor, somos parte del jurado pero no somos los idóneos".

"Lo que hace el Poder Ejecutivo hace el perfil del personal, el Ejecutivo, estamos hablando de tecnicismo, de lo que corresponde, quien hace el perfil del candidato es justamente el Ejecutivo. El sindicato en lo único que se tiene que basares en que se cumplan dos criterios fundamentales y ahí es donde se mezcla el gran problema de las leyes", añadió.

Agüero mencionó que "yo he escuchado de que no cumple con la Ley Provincial de Arbolado y yo le digo no tiene nada que ver porque esto es un cargo de planta lo cual de lo único que tiene que fijarse el Ejecutivo es de la 14.656 que es la Ley del Empleo Público Municipal, del Convenio Colectivo de Trabajo".

"Entonces, ¿qué hace el sindicato? El sindicato no hace preguntas al que rinde", añadió.

"Nosotros lo que velamos es que se cumplan con los requisitos en las bases y condiciones en lo cual creo, no me quiero equivocar, que a partir del año 2017 ya hay una mesa a donde participa el sindicato, Recursos Humanos, el jefe del área, a donde se consensuan siempre dentro del marco de la Ley de Empleo Público Municipal y del Convenio Colectivo cuáles van a ser la característica o el perfil de ese puesto. Eso es lo que es el concurso", remarcó.

"Ahora, vos me preguntás ¿el concurso según el sindicato es lícito? Sí, es lícito, porque todos los concursos son exactamente iguales, no me puedo valer de otra ley que no tiene una cuestión que no sea la del empleo público municipal. Ahora, bien, como es un tema sensible todo lo que tenga que ver con espacio público, arbolado, más todo lo que ha sucedido en Bahía Blanca a raíz de este tema, un sector, particulares y también creo que la comisión de arbolado dice podría llegar a estar mal presentado. ¿El qué está mal presentado? No, escúcheme bien, el concurso para jefe de departamento cumple con las reglas básicas que establece la Ley de Empleo Público Municipal", enfatizó.

Agüero explicó que "ahora entra la discusión, la función, que le corresponde al Ejecutivo porque por arriba del jefe de departamento tiene que haber alguien, hoy hay alguien que es un director adjunto que es de última el responsable de impartir las órdenes al jefe de departamento, por dar un ejemplo”.

LO QUE QUERÉS DECIR QUE EL QUE EVALÚA DEBERÍA SER DE UN RANGO MÁS ALTO.

“Totalmente, porque es un cargo de planta. La carrera del empleado municipal termina en subdirector, todo lo que es director es político, o sea, que lo elige justamente el Ejecutivo. Podría ser tranquilamente que en el caso de la empleada que ganó el concurso de jefa de departamento a lo único que se dedica es a la parte administrativa en la cual ellos hacen todo el relevamiento, hacen todo lo que tiene que ver con las cuestiones del personal, de los insumos, de los gastos que pueden llegar a procesarse dentro de su departamento pero quien imparte la orden ¿viene de dónde? a partir del secretario, es político. Durante mucho tiempo ese cargo no se cubrió, hoy está cubierto”.

LO QUE DICE ZERNERI, LA MAMÁ DE DAIANA, ES QUE EL CONCURSO NO FUE LÍCITO NI ABIERTO Y LOS QUE EVALUARON EL CONCURSO NO RESPONDÍAN A LA EXIGENCIA DE LA LEY PROVINCIAL.

“No tiene absolutamente nada que ver. Primero el sindicato es contralor y los miembros del jurado los elige el Ejecutivo. El Convenio Colectivo de Trabajo dice que son 5 miembros del jurado, tres por el Poder Ejecutivo y 2 por el sindicato. En este caso particular, no correspondería que tenga que ver con el tema de la función provincial porque es un cargo de planta".

Agüero expresó que lo que haría como Poder Ejecutivo es decir "no tengo nada que ver con el cargo de jefe de departamento, llamo a concurso abierto para el director de parques o de arbolados".

"¿Qué es lo que dice la ley nuestra? Nuestra ley dice que si hay alguien que cumpla con los requisitos para poder ocupar ese cargo, si es un cargo abierto, primero se hace interno, primero del sector, después se hace abierto para la municipalidad y, si no hay postulante, para la ciudad, porque cambió la ley. Antes, por ejemplo, mi caso particular, para poder entrar de planta era concurso abierto, la ciudadanía podía participar, ahora cambió eso”, aseveró.

PRIMERO LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y DESPUÉS DE ABRE.

“Exactamente pero estamos hablando cuando son cargos exclusivamente de planta. Si va a cumplir una función como jefe de departamento, te aclaro, hay 50 en la municipalidad, hay 50 departamentos diferentes, no se hace un pedido abierto. Tomo las palabras de Lorena Zerneri, ¿por qué no buscar un idóneo, que realmente pueda construir lo que tan deseado quiere la sociedad, alguien idóneo en el tema y que sea un concurso abierto para director porque si vos ves ahora hay un director que es adjunto?”.

NO SE VUELVE PARA ATRÁS CON EL CONCURSO.

“No tendría que volverse para atrás. Una cosa es el cargo y otra cosa es la función. Acá se mezclaron. Alguien le dijo del Poder Ejecutivo a Érica Gutiérrez hacete cargo de la función pero el llamado a concurso es un llamado a concurso para una jefatura de departamento como tantas que hay dentro de la municipalidad”.

PARA LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO NO SE DEBE VOLVER A HACER EL EXAMEN Y VOS ENTENDÉS QUE ESTÁ BIEN HECHO.

“Está perfectamente bien porque cubre con lo que marca la Ley del Empleo Municipal que es la 14.656”.

¿POR QUÉ LOS CONCEJALES APROBARON ESTO COMO UNA SITUACIÓN DE DECIR, BUENO, REVEAMOS LA SITUACIÓN A VER SI HAY QUE HACER DE NUEVO EL CONCURSO?

“A mí nunca me preguntaron, a mí me llegó la nota ahora. ¿Qué tendríamos que rever los 50 concursos de todos los jefes de departamento? Porque acá es donde se mezcla una situación muy fina. Una cosa es la función, otra cosa es el cargo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El Ejecutivo le dijo en este caso a la jefa de departamento hágase cargo de esta situación. La Comisión de Arbolado dijo no estamos de acuerdo porque no se está cumpliendo con determinadas pautas que marca la ley provincial de arbolado pero no tiene nada que ver con el empleo público municipal”.

EN EL ARGUMENTO QUE LORENA ZERNERI ESBOZÓ, LA PRESENTACIÓN QUE HIZO, TUVO UNA TRASCENDENCIA EN FUNCIÓN DE QUE POR UNANIMIDAD EL CONCEJO DELIBERANTE OPTÓ POR DECIR VEAMOS QUÉ PASÓ CON ESTO.

“Lo primero que tendrían que hacer es como si yo ahora le quisiera tomar examen a un secretario que entra que no tiene ni idea, lo único que sabe es que está en Alsina 65 la municipalidad pero de leyes no sabe nada. ¿Con quién normalmente se ampara? Con el empleado, con el jefe de despacho, con el jefe de departamento, para ir aprendiendo cómo es la circunstancia. En el caso particular del parque es un caso muy particular porque existió una desgracia".

El dirigente afirmó que "le doy toda la razón a Lorena Zerneri para decir yo quiero acá un tipo que realmente cumpla con los requisitos que dice la ley provincial pero es político y no tiene nada que ver con lo de planta".

"El argumento del cual lo que está pidiendo el Concejo Deliberante de la revisión está perfecto porque es un llamado a concurso para jefe de departamento, de cargo. Ahora, ¿quién tiene la culpa que le dio la función a Érica Gutiérrez? Lógicamente el Ejecutivo, que le dio la función. Es lo que muchas veces nosotros decimos que somos funcional al sistema, o sea, yo tengo categoría 4 y me hacen hacer cosas de un jefe. ¿Qué estás haciendo? Desvirtuación de tarea. ¿Por qué? Porque vos mañana tenés una responsabilidad y la responsabilidad es tuya”, sostuvo.

PARA VOS LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD DE REVER EL CONCURSO PORQUE A TU ENTENDER SE CUMPLIÓ CON TODA LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN EL MISMO CONCURSO.

“Una cosa es el cargo y otra cosa es la función. Para lo que es el cargo se cumple con toda la reglamentación porque está basado en lo que dice la Ley Provincial del Empleado Municipal. ¿Y en qué más está basado? En el Convenio Colectivo de Trabajo que es una ordenanza, eso no hay nada que se discuta, porque fue a rendir sobre una categoría que es de planta y que es de jefatura de, en este caso, de departamento".

Para finalizar, comentó que "hoy le dicen a Érica Gutiérrez, usted desde ahora en adelante se dedica exclusivamente a lo administrativo, no importa cuál es su cargo, ella va a seguir manteniendo su cargo porque fue el que rindió pero va a hacer valer la función de jefe de departamento".

"Si acá tenemos que decir la responsabilidad de quién es, es del Poder Ejecutivo porque se basó en esto. Hoy está diferenciado porque hay justamente un secretario, hay un director adjunto que tiene que ser o no tiene que ser idóneo porque es político, porque ya lo sabemos, porque la historia nos lleva a saber de que muchísimos de los que estuvieron a cargo de los parques no fueron nunca ni ingenieros, ni idóneos en el tema, y pasó lo que pasó por esta razón", dijo.

"Yo, sindicato, que soy el contralor, nada más, soy parte del miembro de jurado que lo único que estoy viendo es que se cumpla con lo que pide el Ejecutivo, las bases y condiciones, que no se vulnere ningún derecho. Muchas veces pasa en los concejales que nunca se tomaron el trabajo de leer el Convenio Colectivo de Trabajo. Nosotros somos contralor. Ahora, vos me preguntás a mí qué haría yo Ejecutivo, yo Ejecutivo abro un concurso abierto donde se puedan presentar todos los idóneos”, sentenció.