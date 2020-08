El Director de Tránsito explicó como será el nuevo práctico que deben rendir las personas para sacar la licencia de conducir

En diálogo con CAFEXMEDIO, Ramiro Frapiccini, quien afirmó que "la semana que viene estaríamos tomando exámenes en el autódromo". "Es un examen realmente completo. Es la primera vez que la Municipalidad de Bahía Blanca tiene una pista realmente con características mucho más acordes a las exigencias del manejo en una ciudad como Bahía Blanca”, aseguró.

"Lo veníamos preparando como para lanzarlo en marzo pero el Covid retrasó un poco todas las tareas que estábamos llevando adelante. Comenzamos a terminar lo poco que nos había quedado estos últimos días y ayer ya hicimos la presentación oficial. A partir de la semana que viene estaríamos tomando exámenes en el autódromo", indicó Frapiccini.

¿ESO ES UN CONVENIO QUE SE FIRMA CON EL AUTÓDROMO DE ALQUILER DE LAS INSTALACIONES?

“Hay una compensación de deuda. El consorcio que administra el autódromo pone a disposición del municipio la mitad del playón de hormigón donde se instalaron los boxes en la carrera de inauguración, en forma permanente de lunes a viernes, un edificio donde nosotros instalamos oficinas para el personal que atiende en la licencia de conducir y un cuerpo de baño para la gente que va a rendir, para las academias que pasan todo el día ahí, para el personal y, a su vez, puso a disposición toda la parte de tierra que está pegado al playón de boxes donde armamos en forma permanente también una pista para vehículos de gran porte, camiones, acoplados, maquinaria especial y una pista para rendir las categorías de cuatriciclos".

El funcionario explicó que "todo eso pone a disposición el autódromo para tener un examen realmente completo y acorde a la realidad de Bahía Blanca".

"Además hay cámaras de seguridad, hay servicio de internet para las conexiones de las computadoras para los trámites”, agregó.

¿VA A HABER CAMBIOS EN LA FORMA DE TOMAR EL EXAMEN DE CONDUCIR?

“Primero que se va a encontrar la gente con una pista mucho más extensa, es una pista que tiene más o menos 130 metros de ida y 130 metros de vuelta más una rotonda al final, son casi 300 metros de examen cuando en el Parque Independencia teníamos una pista no más de 70, 80, metros. Hay que hacer estacionamiento en paralelo al cordón, slalom hacia adelante, después hay que hacer una aceleración del vehículo hasta un punto donde hay que disminuir la velocidad y hacer un esquive de un obstáculo, luego de eso hay una rotonda, al final hay un semáforo y después hay que hacer estacionamiento del vehículo marcha atrás en 45 grados y en 90 grados”.

LO VENGO DICIENDO DE HACE MUCHÍSIMO TIEMPO, ME PARECE ABSOLUTAMENTE LÓGICO QUE SE HAYA CAMBIADO.

“Durante mucho tiempo también lo defendí el slalom hacia atrás porque obviamente que la gente no puede hacer esa maniobra en la vía pública, tampoco puede manejar sin carnet y, sin embargo, cuando está haciéndolo sin carnet habilitado pero demostraba cierta pericia con el vehículo que hoy reemplazamos eso haciendo marcha atrás en un estacionamiento a 45 grados o en un estacionamiento a 90 grados".

Frapiccini remarcó que "lo más importante que modifica esto es la interacción de la persona con el entorno, señales de pare, de ceda el paso, de senda peatonal, semáforo que tiene un circuito permanente de rojo y verde como si fuera en la calle".

"Todo eso genera que la persona no solamente tenga que estar atenta al volante, al acelerador y al freno sino al entorno, que es lo que pasa cuando uno maneja en la calle. Todo eso va a ser parte del puntaje para evaluar finalmente si la persona aprueba o desaprueba. Si estaciona bien y pasa los conos pero se pasa el semáforo en rojo, no respeta la señal de pare, no frena cuando llega a una senda peatonal, evidentemente esa persona tampoco está capacitada para manejar y va a tener un examen desaprobado”, subrayó.

¿DEPENDÍAN DEL DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD ESOS CAMBIOS O TIENEN QUE PEDIR AUTORIZACIÓN A LA PLATA? ¿QUIÉN TIENE LA LLAVE PARA DETERMINAR CÓMO DEBE HACERSE EL EXAMEN?

“El Municipio. La Provincia sugiere una pista parecida a la que nosotros tenemos, también toma la sugerencia que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial pero, evidentemente, cada municipio adapta al espacio que tiene, a la cantidad de gente capacitada que tiene para tomar los exámenes. Así que a nosotros nos permite el autódromo justamente nos brinda un espacio mucho más adecuado que todos los que hubo anteriormente".

"Acuérdense que hace muchos años se rendía en el Parque de Mayo, después se rindió en un predio del mercado Victoria, en la manzana de calle Undiano entre los autos secuestrados, hasta que nos fuimos al Parque Independencia. Creo que es la primera vez que la Municipalidad de Bahía Blanca tiene una pista realmente con características mucho más acordes a las exigencias del manejo en una ciudad como Bahía Blanca", sostuvo.

¿VA A SER A PARTIR DEL LUNES?

“Estamos resolviendo alguna cuestión personal de seguridad y demás, por ahí si no arranca el lunes arrancará el miércoles pero toda la gente que ya tiene turno dado está notificada de esto, ya sabe qué día tiene que ir. Lo que aclaro porque por ahí algunas consultas surgían al respecto, el que ya tiene un turno dado o el que inició su trámite en febrero y lo agarró la pandemia y le quedó pendiente de rendir el examen práctico ese va a rendir con las características viejas".

Frapiccini añadió que "esa persona va a rendir en el autódromo pero va a rendir solamente el estacionamiento, el slalom y la marcha atrás en paralelo al cordón y a los conos porque respetamos las condiciones iniciales con las que esa persona empezó a hacer su trámite".

"Todo aquel que a partir de hoy le empezamos a dar turnos nuevos para hacer distintos trámites que tengan que hacer un examen práctico van a rendir ya con el examen nuevo", reiteró.

HACE UNOS DÍAS HABLÁBAMOS CON MAURO PLAIDE RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE AQUELLOS A LOS QUE SE LES VENCIÓ EL CARNET DE CONDUCIR. ÉL NOS DECÍA QUE HASTA EL 30 DE JUNIO HABÍA HABIDO UN DECRETO EN EL CUAL SE POSPONÍA POR 6 MESES TODA AQUELLA PERSONA QUE SE LE VENCIÓ EL CARNET DE CONDUCIR ENTRE EL 15 DE FEBRERO Y EL 30 DE JUNIO. ¿ESTO ES ASÍ?

“Esto se extendió en iguales condiciones hasta el 31 de agosto. Todo el que tiene vencimiento desde el 15 de febrero hasta el 31 de agosto tiene automáticamente su licencia prorrogada por 180 días. La prórroga de febrero empieza a vencer a partir del 15 de agosto”.

¿YA ESTÁN HACIENDO USTEDES ALGUNOS CARNETS?

“Sí, el personal de licencia de conducir hace más de un mes que en turnos y con un horario reducido está yendo a las oficinas y está atendiendo trámites de renovación que no implicaban el examen práctico o algunas ampliaciones si ha quedado pendiente la rendición de esos exámenes prácticos pero estamos tomando turnos en una cantidad mucho menor a lo que hacemos habitualmente, se atiende 200 trámites por día y estamos a razón de 60, 70".

¿SE PRIVILEGIA A LOS QUE SE LES VENCE ANTES O QUE YA SE LES VENCIÓ O SI A MÍ SE ME VENCE EL 10 DE AGOSTO PUEDO SACAR TURNO?

“Se privilegia a los que tienen vencido incluido el plazo de prórroga. A los que entran dentro del plazo de prórroga no se les toma el trámite de renovación hasta que estén cercanos al vencimiento de la prórroga”.

O SEA QUE ESTAMOS HABLANDO DE QUE AHORA SE ESTÁ TOMANDO RECIÉN LOS QUE VENCEN DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO.

“El que llama por teléfono o el que consulta que se le vence el 10 de agosto le comunicamos la prórroga, le mandamos la resolución, tiene plena vigencia, los seguros están obligados a cubrir, los inspectores de tránsito lo saben, aparte es una prórroga otorgada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o sea, que tiene validez en todo el país y a esa gente no se le toma el trámite de renovación hasta pasados los 6 meses. El plástico dice 10 de agosto fecha de vencimiento pero legalmente tiene 180 días más de validez".

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE WHATSAPP?

“El número de teléfono es 2914430004. Es número de WhatsApp para escribir o para mandar mensajes de audio, no se reciben llamadas ni telefónicas ni llamadas de WhatsApp porque todo lo que va escrito o mensaje de audio va quedando en la cola de respuestas, así que se usa para mensajes”.