Conocé las otras 2 casas con forma de barco en la Provincia que compiten con la de Pehuen Có

Quizás a los bahienses no nos cause sorpresa hablar de este tipo de construcciones particulares, pero no estaba muy difundida la competencia que la mítica casabarco de la localidad rosaleña tenía en otras ciudades de la Provincia.

Una de ellas se encuentra bien al norte de la provincia de Buenos Aires, a 230 kilómetros de la capital bonaerense, en San Nicolás de los Arroyos, la localidad más al norte de la provincia de Buenos Aires.

Allí, a 100 metros del río Paraná y a pocas cuadras del Santuario de la Virgen del Rosario, se encuentra anclada la Casa Irupé, una vivienda que combina todas las características que tiene un barco real y los espacios que debe tener un hogar.

Esta obra fue ideada y construida en el año 1964 por el poeta nicoleño Oscar Felipe Cafiero Cafiero, quien le dedicó casi 15 años de su vida a diseñar de manera sumamente minuciosa y detallista cada aspecto de la vivienda a la que llamó “Irupé”. La edificación cuenta con proa, popa, cadenas, anclas, cabos, vitas de amarre, escalera de gato y ojos de buey.

Cafiero trabajó en distintos puertos del país y fue un marinero apasionado del río Paraná.

El poeta era un gran conocedor y amante de los barcos ya que se desempeñó como marinero en la Prefectura Naval. En esta casa particular vivió hasta su muerte junto con su esposa María Celia Vera. Actualmente la vivienda es visitada asiduamente por turistas que se acercan para tomarse una foto y llevarse un recuerdo de esa estructura exótica.

Casa Barco en Burzaco

En medio de una marea de casas de barrio en Burzaco, en el partido de Almirante Brown, se distingue una edificación que sobresale entre el resto: se trata de una vivienda barco, con ventanas tipo ojo de buey, y una amplia terraza que hace de cubierta.

La singular vivienda, ubicada sobre la Avenida HipólitoYrigoy al 1400. Allí funcionó un centro cultural que se llamó Puerto Cultura, donde se realizaban shows de música y talleres de todo tipo. Actualmente se encuentra a la venta y está valuada en 650.000 dólares.

La más conocioda para los habitantes del sur de la Provincia: La Casa barco en Pehuen-Co

En la localidad balnearia de Pehuén Co, en el partido de Coronel Rosales, al sur de la provincia de Buenos Aires, se halla esta singular construcción, ubicada en la calle Malvinas Argentinas entre La Argentina y Avenida Fragata Sarmiento. Actualmente constituye una visita obligada dentro del balneario para turistas que se ven atraídos por la peculiar construcción que reproduce en todos los detalles la estructura de un buque.

Fue construida en 1954 totalmente en material por Luis Novelli, quien navegó en el barco Roma y la construyó a su semejanza. Este inmigrante italiano la edificó con marcada perfección, sin que falten cuadernas y los remaches. Su actual propietario pensaba modificarle el nombre por el de Madrid, debido a su procedencia española.

A pesar de no poder visitarse por dentro, la vista de su increíble fachada la convierte en un sitio muy interesante para visitar.