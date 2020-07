"La reforma judicial es un proyecto hecho a medida para lograr la impunidad de los procesados del kirchnerismo"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO el abogado constitucionalista, Carlos Baeza, quien agregó que "quieren hacer creer que la independencia y transparencia del Poder Judicial se va a lograr aumentando una Corte Suprema y dividiéndola en salas y eso es mentira". "Es una burda maniobra. Lo habían dicho, venían por todo y siempre fue la obsesión del kirchnerismo dos temas: ir contra los medios y contra la justicia", dijo.

“El primer tema es la creación de una comisión para estudiar si es necesario o no aumentar los miembros de la Corte. Crear una comisión para eso es un disparate jurídico porque ¿quiénes son los que tienen que resolver si se aumenta o no los miembros de la Corte? El Congreso. Cada uno de los diputados y senadores tienen no menos de 10 o 15 asesores, lo cual hace más o menos un total de 3000 y pico de asesores que le pueden decir a los diputados y senadores que, si ellos no están capacitados, algún asesor de ellos podrá entender algo de Constitucional y aplicarlo para que ellos presenten el proyecto", indicó Baeza.

El letrado local expplicó que "crear paralelo al Congreso una comisión, desde mi punto de vista, no tiene el menor sentido".

"Ahora ¿cuál es la finalidad en realidad? El aumento en sí de miembros de la Corte no es nada inconstitucional, todo lo contrario, el tema es cuál es la finalidad. No sé si vos te acordás que el ahora senador Francisco Durañona había comentado los integrantes de la Corte Suprema y que tenían que ser militantes nuestros que tengan la preparación pero que cuando lleguen los temas a instancia de la Corte que nosotros mismos proponemos y creemos que son importantes los puedan defender”, remarcó.

ERA INTENDENTE EN ESE MOMENTO.

“Lo que dijo Durañona va perfilando cuál es la finalidad de tener una Corte integrada con miembros que pertenezcan al oficialismo para poder resolver los temas que preocupan a quienes están sometidos a procesos. Ahora, el propio Presidente Alberto Fernández había dicho en el año 2016 la Corte es una institución del país que nació con 5 miembros, Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de jueces para tener jueces adictos y, la verdad, que la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros, el resto es fantasía".

Baeza recordó que "la Corte originariamente no es como Alberto Fernández dice desde 1853, está equivocado, es un profesor de la facultad que la parte de Derecho Constitucional evidentemente no la tiene muy clara".

"Él dijo que desde 1853 la Corte tiene 5 jueces, es falso, la Corte en 1853 tenía 9 jueces y un procurador e inclusive se habían designado. Ese número de 5 rigió prácticamente toda la historia argentina salvo en dos oportunidades, durante el gobierno de Frondizi, que se elevó a 7 y durante el gobierno de Menem que se elevó a 9. En 2006 la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto para reducir los miembros de la Corte a 5", subrayó.

Además, remarcó que "es claro que esta reafirmación del número original tiene la finalidad explícita e implícita de resguardar y no de socavar la independencia de la Corte".

"¿Me quieren explicar por qué si ellos mismos decían que la Corte tenía que tener 5 miembros y daban las razones, ahora se pretende elevarla no sé a cuántos, si serán 9, a 15. Encima de todo esto, como si esto fuera poco, se pretende dividir a la Corte en salas como están las Cámaras de Apelaciones", añadió.

"La Constitución en el artículo 108 dice que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Justicia lo cual no permite que la Corte se divida porque en el proyecto de dividir la Corte en salas. Además, ¿quiénes te creés que van a ser los 3 jueces que integren la sala penal de la nueva Corte Suprema? 3 jueces puestos por el oficialismo", enfatizó.

"No se puede dividir en salas y ahí arranca ya mal el proyecto. Entonces aumentar por aumentar los jueces no sirve absolutamente para nada porque se cree que si ahora tengo 5 jueces y tardo mucho tiempo si pongo 15 jueces voy a tardar menos, si tres jueces ven un asunto en 15 días, 5 necesitan 25 y 9 jueces 45 días para resolverlo. O sea, no es por aumentar los miembros de la Corte que se va a solucionar el problema de la transparencia de la justicia", manifestó.

Baeza aseguró que "es un proyecto hecho a la medida para lograr la impunidad de todos los que están siendo procesados del anterior gobierno".

"Ahora, Alberto Fernández cuando presentó el proyecto ayer dijo es hora de tener una justicia independiente sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos, ¿pero se olvida cuando Cristina Kirchner hablaba con Parrilli sobre Stiuso y le decía cuántos carpetazos le hicimos a Stiuso? Y después decía hay que salir a apretar a los jueces, eso está grabado", marcó.

"Me irrita ver cómo quieren hacer creer que la independencia del Poder Judicial y la transparencia del Poder Judicial se va a lograr aumentando una Corte Suprema y dividiéndola en salas. Es mentira. El proyecto es la impunidad, no hay otra explicación, máxime en esta época. Sí vos me dijeras estamos ante un reclamo popular pero la gente en este momento está preocupada por la inseguridad, por la pandemia, por la crisis económica. ¿A quién le importa si la Corte sigue con 5 jueces hasta que termine todo el tema de la pandemia? ¿Por qué el apuro? Y el apuro porque se reinician las causas contra todo el gabinete anterior y, claro, si no tenemos jueces amigos para que no resuelvan. Ya lo decía Martín Fierro, siempre hay que tener un juez amigo para rascarse”, aseveró.

HOY HAY UN DESCREIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA ¿USTED CREE EN ESO?

“Es evidente que hay un descreimiento de la justicia. Ayer vimos reaparecer a Oyarbide, por ejemplo. A mí no me interesan las preferencias sexuales de Oyarbide ni nada, lo que me interesa es que es un corrupto, que él mismo reconoció en una grabación que está en los medios que él había sido apretado para dejar liberados al matrimonio presidencial en las causas por corrupción, que lo habían apretado y lo dijo llorando y ahora yo estoy preocupado porque me van a pegar un balazo. Canicoba Corral, ahora voy a ver pasar el cadáver de mi enemigo dice, fue un juez federal hasta ayer. ¿Cómo la gente va a creer en esa justicia? Evidentemente no”.

SE UTILIZA ESTA SITUACIÓN DE DESCREIMIENTO EN LA JUSTICIA PARA DECIR, BUENO, NOSOTROS VENIMOS A CAMBIAR ESTO, VENIMOS A HACER UNA JUSTICIA DISTINTA, VENIMOS A HACER UNA JUSTICIA CREÍBLE Y VENIMOS A HACER UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE.

“Doña Rosa eso lo puede creer porque no entiende entonces hay que demostrarle a doña Rosa cuál es la verdadera finalidad. ¿En qué va a ser más independiente? ¿O depende de la persona de los jueces? Es una burda maniobra. Lo habían dicho, venían por todo y siempre fue la obsesión del kirchnerismo dos temas: ir contra los medios y contra la justicia. Ya lo habían querido hacer con el proyecto aquel de democratizar la justicia. El propio Alberto Fernández había dicho que eso era un disparate, que los jueces no podían ser elegidos por el voto del pueblo y que lo único que pretendía Cristina era subordinar el Poder Judicial al poder político. Cuando él estaba peleado con Cristina, claro, ahora son amigos”.

Para finalizar, Baeza mencionó que, "por ejemplo, de los 12 jueces de Comodoro Py, van a elevarlos a 46 jueces".

"¿Qué van a lograr con eso? ¿Quién va a nombrar a esos 46 jueces? Yo espero que la oposición haga valer principios éticos y no cambien figuritas porque por ahí no sea que los 46 jueces se negocian entre los partidos. Yo pongo 4 y vos ponés 1 acá y yo pongo 6 y vos ponés 2 allá. Espero que haya una oposición sistemática. Juntos por el Cambio ha dicho no van a avalar ese tipo de conductas. El problema de Alberto Fernández es que no puede explicarse él mismo sus contradicciones constantes, en el tema Vicentin, en el tema de Irán y en el tema este de la Corte. Es un oxímoron directamente su vida porque dice una cosa contrariamente a otra que dijo o va a decir dentro de dos horas. Es muy difícil seguir una línea de su postura”, sentenció.