Ratifican que los propietarios de viviendas en Pehuen Có pueden ingresar con su grupo familiar

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO Mariano Uset, Intendente de Coronel Rosales, quien agregó que, "quienes sean propietarios, pueden quedarse a pernoctar". "Grupos no convivientes que pretenden reunirse en una casa de fin de semana en un lugar como Pehuen-Có o Villa del Mar, o cualquier otro lugar, incluso de Bahía Blanca, obviamente, eso está penado por el código penal”, remarcó.

“Mantenemos ese cuidado para la comunidad de Pehuen-Có que todavía está libre. La fase 4 admite todavía la circulación, establece como paradigma el distanciamiento y no el aislamiento, o sea, la circulación se puede hacer, se puede circular pero, en el caso de Pehuen-Có, no habiendo turismo, no habiendo servicios, no habiendo residencia lo que tenemos restringido es el acceso solamente a quienes son propietarios de una segunda vivienda y tienen necesidad de acceso, siempre demostrando de alguna manera que tienen esa vivienda y un certificado de circular aquellas personas que no son del distrito", indicó Uset.

El Jefe Comunal agregó, además, que, "Si son propietarios, pueden pernoctar".

¿ESTÁ LIMITADA LA CANTIDAD DE PERSONAS?

“No, el grupo familiar, no están permitidos los encuentros sociales, por lo tanto grupos no convivientes que pretenden reunirse en una casa de fin de semana en un lugar como Pehuen-Có o Villa del Mar, o cualquier otro lugar, incluso de Bahía Blanca, obviamente eso está penado por el código penal”, sostuvo.

EL INTENDENTE DICHIARA DECÍA QUE AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN ALGÚN INCONVENIENTE CON UNA VIVIENDA Y TIENEN QUE IR A VERLA, SOLO DOS, NO PUEDEN ENTRAR MÁS DE DOS. ACÁ POR ESO PREGUNTABA SI EN REALIDAD EL GRUPO FAMILIAR PUEDE ENTRAR EN SU CONJUNTO.

“Sí, grupo familiar conviviente. Cuando uno estudia los casos, vemos estos encuentros sociales que no se entienden como sociales porque son familiares y, en ese encuentro familiar, participa el abuelo, la abuela, los hijos no convivientes, la nuera no conviviente y algún otro chico que vino de viaje. Es un encuentro familiar pero es dentro del entorno de los encuentros sociales que están prohibidos".

Uset explicó que "cuando hablamos de encuentros sociales de menos de 10 personas que no están permitidos alcanza a todo el grupo no conviviente, aun siendo familiares, y es lo más contradictorio, es que siendo familiares y el amor por ese abuelo, por esa abuela, está fuera de discusión, que se exponga".

"Sí soy trabajador de un rubro específico, esencial, llámese seguridad, salud y, por ser parte de un grupo familiar y queremos pasar un domingo con el abuelo, tenemos que pensar que esa persona que está expuesta está muy expuesta y que puede llevar ese virus al grupo familiar y ha demostrado que esto ocurre así, entonces, acá es donde metemos la gamba”, remarcó.

¿HAY CIRCULACIÓN DEL VIRUS EN CORONEL ROSALES?

“Estamos explicando y trabajando también con una mano importante de Región Sanitaria para lo que es el seguimiento de los casos ante este crecimiento sustantivo poder ir determinando el estudio de cada caso, establecer el nexo epidemiológico y mientras se establezcan el origen, las hipótesis, de las causas no se entiende que sea una transmisión comunitaria".

El Intendente de Rosales afirmó que "sí lo que tenemos son conglomerados importantes como fue el caso del Hospital Municipal, un número importante de personas obviamente al contagiarse y generar en sus contactos estrechos nuevos contagios es el conglomerado más importante".

"También tenemos identificados otros conglomerados que ocurrieron en virtud de esta conexión con el hospital pero que se crearon como un subconglomerado en sí mismo por la importancia que tuvieron, grupo familiar grande, o un grupo social importante, que tal vez con encuentros sociales ya sea por razones laborales o sociales esencialmente se generó un nuevo conglomerado y también seguimos teniendo el caso no autóctono”, añadió.

HOY YA NO SE PUEDE MENCIONAR QUE PERTENECEN A UN CONGLOMERADO ESPECÍFICO. HOY LOS CASOS YA SE HAN DISEMINADO.

“Sí pero están identificados los conglomerados de donde tienen origen, son estos conglomerados que se dieron o particularmente también todavía tenemos casos que un grupo familiar se contagia a partir de un trabajador que viene de otro distrito, de otra parte de la provincia que vuelve a la ciudad, trabajadores de seguridad y salud fundamentalmente".

¿HAY ALGUNA PREOCUPACIÓN POR UNA ABUELA QUE ENTRÓ LAS ÚLTIMAS HORAS CON CORONAVIRUS Y QUE PERTENECE A UN GERIÁTRICO PUNTALTENSE?

“Es una persona que estaba radicada en un hogar geriátrico y estamos desde anoche ya en contacto con las autoridades de salud del municipio, Región Sanitaria y las autoridades médicas y propietarias del geriátrico”.

¿CUÁNTOS ABUELOS HAY EN ESE GERIÁTRICO?

“Creo que son 17. Es muy probable que la determinación más recomendable sea proceder a un hisopado tanto de los pacientes como del personal y en función de eso ir tomando las medidas para la mejor salud de los residentes. No hay muchas razones para estar tranquilos, que no nos engañe eso porque no solamente de los que nos toca ser autoridad del distrito sino todos los que formamos parte de esta sociedad no nos quedemos muy tranquilos”.

LA TRANQUILIDAD PASA MUCHAS VECES POR ESCUCHAR LA VOZ OFICIAL PORQUE POR ALLÍ NOSOTROS NOS DEJAMOS LLEVAR POR WHATSAPP, POR LO QUE DICEN ALGUNAS REDES SOCIALES, ENTRAMOS EN PÁNICO, HACEMOS LAS COSAS QUE NO DEBEMOS.

“Nosotros estamos en la situación de, por un lado, tener que transmitir esta tranquilidad brindando toda la información con mayor transparencia posible pero, por otro lado, también tenemos una obligación, un compromiso que tomamos para sacar lo mejor de todas las entrevistas que hacemos a las personas que ponemos en seguimiento, que se aíslan, que tienen un episodio, de ellos necesitamos la verdad. Tenemos que transmitir también además de la tranquilidad la confiabilidad de que todo testimonio va a ser tratado con la mayor reserva del caso”.