"Sí tenemos la autorización, la semana próxima vamos a tener habilitados deportes individuales"

Esas fueron las palabras de Bernardo Stortoni, Director de Deportes, quien aclaró que ya enviaron el pedido a Provincia pero, hasta el momento, "no tenemos la autorización". "Presentamos protocolos para habilitar los deportes al aire libre y después iremos sumando el resto, hasta llegar a los gimnasios que son uno de los sectores más perjudicados por la pandemia", indicó a CAFEXMEDIO.

“La semana pasada nos juntamos algunos funcionarios con concejales para ver la posibilidad de solicitar que dentro de esta fase se consideren los deportes individuales al aire libre. Si eso logramos tener la autorización para el mes que viene seguramente varios deportes individuales estarían habilitados. Esto lo charlamos a nivel municipal y se está mandando el pedido a provincia, todavía no tenemos la autorización. Esa es la intención nuestra de Bahía Blanca”, sostuvo Stortoni.

El funcionario remarcó que "los deportes que fueron presentando protocolos y que están considerados deportes individuales al aire libre son los que se les pide la autorización”.

¿TODOS AL AIRE LIBRE?

“Sí, por el momento todos al aire libre. Una vez que tengamos esta aprobación, si Dios quiere, es ir sumando deportes hasta llegar a los gimnasios que también otro de los sectores que más perjudicados están dentro de esta pandemia”, agregó.

¿CUÁLES SON LOS DEPORTES?

“Tennis, golf, arquería, pesca, náutica, escalada, colombófila, motocross, bicicross, skate y hay otros más”.

¿ESTO EN OTROS DISTRITOS YA ESTÁ FUNCIONANDO O TODAVÍA NO?

"No podemos compararnos con distritos dentro de la provincia porque nosotros tenemos más habitantes que la mayoría, salvo Mar del Plata y en algunos distritos hay cero casos. Yo estoy en un grupo donde estamos todos los referentes del deporte de cada municipio y hay algunos que no tienen casos y no están todavía con los deportes individuales y en otros ya están los gimnasios habilitados".

Stortoni explicó que "tenemos que pensar en Bahía Blanca cómo estamos haciendo las cosas acá y, en base a eso que se considere que dentro de esta fase, viendo que ya los bares, las cervecerías, los restaurantes y la cafetería ya abrieron, considerar a los deportes que están al aire libre de manera individual habilitarlos porque hay muchas personas que dependen de esa actividad, como profes y capacitadores".

¿RESPECTO A LOS OTROS DEPORTES SE HA HECHO ALGÚN PROTOCOLO PARA TRABAJO O NI SIQUIERA INTENTAN HACERLO?

“Tenemos protocolos de todos los deportes hasta de los deportes grupales que sabemos que van a ser los últimos, caso de rugby, hockey, básquet. Lo que nosotros tenemos que ir es paso a paso, arrancar con estos deportes que son individuales y al aire libre y así progresivamente. A fin de esta semana, principio de la otra, que ya van a hablar las autoridades nacionales y provinciales, también llegar a dar la noticia positiva, Dios quiera, de arrancar con los deportes en la ciudad”.