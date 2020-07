Carlos Bevilacqua: "No descartamos ninguna hipótesis porque lo único que queremos es que aparezca Facundo"

Esas fueron las palabras del Intendente de Villarino, al referirse a la búsqueda incesante del joven desaparecido el 30 de abril. "Lo vivo con suma preocupación no solamente como intendente sino como padre de familia y como vecino, que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas y respetando y siendo prudentes y cautos en cuanto al trabajo que va realizando la Fiscalía Federal", indicó a CAFEXMEDIO.

“Es un tema delicado y nosotros, desde el primer momento, nos hemos puesto a disposición y a colaborar con las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad. Cuando el caso pasó al ámbito de la Justicia Federal cambiando la carátula por la denuncia de la querella, tomamos contacto con el Fiscal Federal y, también, con las fuerzas federales donde le hemos estado colaborando con la logística, todo lo que tiene que ver con el rastrillaje que se ha hecho aquí en el distrito".

El Jefe Comunal aseguró que "lo vivo con suma preocupación no solamente como intendente sino como padre de familia y como vecino, que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas y respetando y siendo prudentes y cautos en cuanto al trabajo que va realizando la Fiscalía Federal ordenando todos los medios de prueba y confiamos en que en definitiva se pueda encontrar y aparezca Facundo y se pueda saber la verdad".

"Creemos que hay que dejar abierta todas las hipótesis y no centrarse en una sola, cuando uno busca la verdad todas las hipótesis tienen mérito para poder incursionar y tratar de ver si es cierto o no es cierto, no descartarla porque en definitiva lo que queremos es que aparezca Facundo”, agregó.

¿TIENEN CONTACTO CON LA FAMILIA, CON LA MADRE?

“Yo tuve dos contactos telefónicos y la última fue en el rastrillaje que se hizo aquí en Villarino y, lógicamente, siempre a disposición nosotros para que todo lo que necesite como en el caso de asistencia psicológica que hemos puesto a disposición de la familia, todo lo que esté al alcance nuestro en búsqueda de la verdad y, en definitiva, expectante a ver con todas las cuestiones de prueba que se están generando por parte de la fiscalía federal para que se resuelva este tema”.

EL DÍA SÁBADO SE COMUNICÓ CON LA MADRE EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL GOBERNADOR AXEL KICILLOF. ¿ESTABA AL TANTO INTENDENTE?

“No, no estaba al tanto. Recién me entero”.

SEGÚN ESTA INFORMACIÓN SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN, HABLÓ PERSONALMENTE CON LA MADRE, LE DIJO QUE ESTABAN HACIENDO TODOS LOS ESFUERZOS Y QUE ESTÁ MUY PREOCUPADO POR LA BÚSQUEDA DE ÉL. SEGÚN DIJO LA SEMANA PASADA LA MADRE QUE PARA ELLA BERNI SE HABÍA IDO DE VILLARINO SABIENDO QUE SU HIJO NO ESTABA VIVO POR ESO ESTA BRONCA CONTRA EL MINISTRO DE PARTE DE LA FAMILIA. SÉ QUE USTEDES HAN PUESTO TODO A DISPOSICIÓN, USTED LO ADELANTÓ, DESPUÉS LA JUSTICIA LO RATIFICÓ, Y SE LLEVÓ ADELANTE, INCLUSIVE DÁNDOLE ALOJAMIENTO, ESTADÍA, A TODAS LAS PERSONAS QUE VINIERON PARA HACER ESTE RASTRILLAJE. ¿LE HAN PEDIDO ALGUNA COSA MÁS EN LAS ÚLTIMAS HORAS?

“Nosotros hemos acompañado un informe a la Fiscalía Federal que tiene que ver con la lectora de patente de una de las testigos que manifestó en la declaración que lo había acercado hasta el kilómetro 714, antes del fitosanitario. En el sistema de seguridad los videos se van pisando cada 30 días y, teniendo en cuenta que la denuncia recién se hizo después de 35 días, habiendo llevado a cabo el hecho, porque era el 30 de abril y la denuncia el 5 de junio, lo que sí pudimos rescatar es un tema de informe de lectoras de patente porque como nosotros estamos trabajando técnicamente en ese tema de lectora se había hecho un backup automático porque estaba trabajando el RENAPER con el centro de monitoreo nuestro y pudimos en ese sentido la lectora poder tener el informe".

Bevilacqua mencionó que "eso se lo hemos brindado al Fiscal General y es un elemento de prueba más de que verifica que la señora por lo menos pasó la que manifiesta que lo llevó, alrededor las 16.03 de ese día".

"Yo sí en esto quiero ser cauto, prudente, esperar todo lo que surja del expediente, tratar de no politizar ni hacer ideología de esto. Me parece que es un hecho grave, apoyar a los que son competentes en la búsqueda de la verdad que es la justicia, la justicia es la que en definitiva va a establecer qué es lo que pasó y en definitiva tratar de ubicar el paradero de Facundo”, finalizó.