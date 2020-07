“En el sector de sala clínica para Covid, hay días que en el Hospital Municipal no hay camas"

Esas fueron las palabras de Marina Papucci, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud del nosocomio local, quien agregó que la situación varía todos los días. "En la sala clínica médica, hoy, tenemos una ocupación del 75 % al 80 %. En el sector de terapia intensiva, hay disponibilidad de camas", indicó a CAFEXMEDIO.

“Desde que empezó la pandemia una de las cosas que se habla es de los famosos EPP, que son los equipos de protección. Llegado el momento escasearon y no tuvo tanto que ver con no poder comprarlos sino porque escasearon a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy por hoy, contamos con los EPP y el municipio nos abastece de los EPP, de los equipos de protección. Consideramos desde la Asociación de Profesionales que los equipos de protección no son un problema", sostuvo Papucci.

Además, agregó que, "hoy por hoy, hay disponibilidad de camas en terapia intensiva pero en lo que es el área de pacientes Covid en la sala de clínica médica terminamos el viernes casi con una ocupación del cien por ciento y, hoy, es del 75% al 80%".

"Hoy tenemos 10 pacientes internados y son 14 camas disponibles en la sala de clínica, hay momentos que son 14 pacientes internados, hay días que son más, hay días que son menos. Esto es muy dinámico, depende mucho de los positivos, si son pacientes que requieren internación o requieren seguimiento telefónico, no es todos los días igual", agregó.

¿EN LA PARTE CLÍNICA DE COVID HAY DÍAS QUE ESTÁN SATURADOS?

“Hay días que en el Hospital Municipal no hay camas".

EN LAS ÚLTIMAS HORAS RECIBIMOS UNA COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN QUE USTED PRESIDE EN LA CUAL SOLICITA UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL AL JEFE COMUNAL DE BAHÍA BLANCA.

“La nota se la mandamos el viernes al Intendente de Bahía Blanca, justamente, solicitándole esta recomposición salarial dirigida básicamente a lo que yo represento que es el área de salud. Lo que planteamos es con respecto a los índices inflacionarios, publicados y de conocimiento de todos, que normalmente siempre en las paritarias se tiene en cuenta, el promedio entre el índice de precios del CREEBBA y el INDEC, que más o menos osciló en lo que va del primero de enero al 30 de junio del 13,6%".

Papucci aclaró que "no quiere decir que le estemos pidiendo este aumento sino que lo estamos exponiendo como una situación y, sobre todo, porque desde el mes de enero todos los sueldos de los trabajadores están congelados sabiendo que en otros lugares ha habido paritarias y se ha logrado un porcentaje en el aumento".

"Básicamente nuestro pedido es porque en este momento estamos trabajando, desde el primer momento de la pandemia salimos a trabajar, somos profesionales esenciales y continuamos cumpliendo con nuestras actividades en los hospitales y en las unidades sanitarias. No hemos dejado de trabajar”, remarcó.

¿ESTO LO PONEN DE MANIFIESTO COMO UNA NECESIDAD URGENTE O ES MARCAR UN ANTECEDENTE A ESTA SITUACIÓN?

“Nosotros estamos marcando un antecedente porque estamos diciendo que estamos yendo a trabajar y no pudimos gozar de los beneficios ni de las licencias ordinarias ni de las vacaciones. Por un decreto nos prohibieron las licencias a todos los profesionales de la salud, o sea, que no pudimos tener este beneficio en el principio de la pandemia".

Papucci expresó que "no es una necesidad de urgencia pero sí estamos trabajando con lo que es el pedido del bono que nos prometió Nación para los empleados de salud que algunos lo han podido cobrar y otros no".

"Por otro lado, si bien sabemos que no se han abierto las paritarias en lo que va del año, es un llamado de la atención como para que el Intendente esté al tanto de nuestra preocupación”, añadió.

¿ESTO VA EN PARALELO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES?

“Nosotros siempre hemos tenido un aumento en paralelo con el sindicato porque, de hecho, dependemos de la misma paritaria. Las paritarias no fueron abiertas en lo que va del año por eso nosotros lo que es el área de salud estamos pidiendo un reconocimiento".

¿LO QUE LE HACEN VER AL INTENDENTE ES QUE DE ENERO A LA FECHA HA HABIDO UNA INFLACIÓN DE ALREDEDOR DEL 15%?

“Nosotros hemos tenido siempre un aumento salarial alrededor del índice inflacionario, del INDEC, pero por supuesto no es que nosotros estemos pidiendo el 13,6% sino que es una mirada de la inflación. Estamos pidiéndoles de sentarnos, empezar a conversar acerca del aumento de nuestros sueldos”.