"En Bahía Blanca hay alrededor de 300 geriátricos, de los cuales 30 están registrados y 90 en proceso de habilitación"

Esas fueron las palabras de Sebastián Brendel, Secretario de la Cámara de Hogares del Adulto Mayor, quien aseguró a CAFEXMEDIO que en "todos los hogares a los cuales nosotros tenemos acceso, inclusive nosotros mismos, tratamos todos de cumplir y de hacer cumplir ese protocolo de seguridad en el marco de la pandemia".

“El número total de geriátricos habilitados registrados y no registrados en Bahía Blanca asciende alrededor de 300 en Bahía Blanca. Los no registrados no sabemos si están cumpliendo o no, no está registrado no quiere decir que no estén cumpliendo con las normas de seguridad, de higiene o los protocolos que hoy se presentan a nivel nacional. Para nosotros esos lugares que comúnmente la prensa llama clandestinos para nosotros son no registrados", sostuvo Brendel.

Además, agregó que, "hoy en pandemia, en cuarentena obligatoria, no podemos salir a la calle a buscar esos lugares como era el trabajo que veníamos haciendo".

"Les pedimos a ellos que se acerquen y para acompañarlos en el proceso de registro, en ese proceso de habilitación que no quiere decir que ese lugar ya esté habilitado, por supuesto. En registro y en conocimiento fehaciente de Región Sanitaria hay alrededor de 90 geriátricos u hogares que estén en proceso de habilitación", expresó.

¿DENTRO DE ESOS 90 USTEDES ESTÁN CONTANDO LOS HABILITADOS O NO? ¿SON 90 QUE ESTÁN EN PROCESO MÁS LOS HABILITADOS?

“Son 90 que están en proceso y hace unas semanas el director de Región Sanitaria ascendió el número de habilitados a alrededor de 30. En todos los hogares donde nosotros como Cámara hemos podido tener acceso y hemos llegado a poder ver su situación se están cumpliendo las normas básicas de salud, por supuesto, porque si no no podrían formar parte o al menos nosotros no podríamos acompañarlos si no cuentan con un médico director, con un servicio de emergencia, con un enfermero de día y personal capacitado".

Brendel explicó que "ahí es donde nosotros estamos haciendo hincapié trabajando para poder permitirles a todos estos hogares la tranquilidad de que nosotros, Región Sanitaria y el municipio, va a estar presente cada quien desde su labor, desde su lado, porque no hay ninguna vergüenza y pasar puede pasar, vamos a tratar de reducir esa brecha a lo mínimo posible, pero es real que esta situación nos excede a todos, se nos escapa de las manos".

"Nosotros estamos en Bahía Blanca para acompañarlos, para que sepan que estamos como cámara, que se acerquen a nosotros, que no hay ningún problema”, añadió.

EN ESTA SITUACIÓN PARTICULAR DE COVID USTEDES ESTÁN ASESORANDO, ESTÁN AYUDANDO A TODOS LOS HOGARES QUE LO NECESITEN DICIÉNDOLES LLAMEN, NO LOS VAMOS A PERSEGUIR, VAMOS A ESTAR PARA COLABORAR, VAMOS A ESTAR A DISPOSICIÓN PARA MENCIONARLES LAS CUESTIONES QUE TIENEN QUE VER CON LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE PERO POR SOBRE TODAS LAS COSAS LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROTOCOLOS. USTED DIJO AL PRINCIPIO DE LA NOTA QUE SE CALCULABA ALREDEDOR DE 300 GERIÁTRICOS EN BAHÍA BLANCA. ¿A CUÁNTOS LES HAN PODIDO ENTREGAR UN PROTOCOLO?

“No a los 300, por supuesto, porque ahí parte de ese número de los 300 son los no registrados que son a los que les estamos pidiendo que por favor se acerquen para poder acompañarlos y acercarles este protocolo de seguridad pero alrededor de 150 o 160 hogares hemos podido llegar".

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DEL QUE MÁS SE QUEJAN HOY O QUE MÁS LES PLANTEAN HOY POR HOY AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN UN HOGAR PARA ABUELOS?

“El problema que hoy está es el miedo a que ingrese el virus, el miedo a no saber qué es lo que sucede. Los hogares siguen con mucho miedo, hay una incertidumbre legal de qué sucede si yo declaro mi hogar en Región Sanitaria. Nuestra labor es poder acompañar a estos lugares en ese proceso y que se queden tranquilos que estamos trabajando para que se modifique esta ley o bien decreto o que se agreguen anexos, que haya una cuestión de legalización un poco más pragmática y no tan estricta".

Remarcó que “lo primero que hay que hacer es informarle al médico, lo segundo es comunicarse con algún ente de regulación o de fiscalización que podemos ser nosotros, Región Sanitaria, el municipio".

"La mejor manera de afrontar esta situación es no ocultarlo sino enfrentarlo, comunicarlo y dejarse acompañar por los entes que estamos regulando esta situación”, añadió.

¿CÓMO ES LA VIDA EN UN GERIÁTRICO HOY? ¿CÓMO TRABAJAN HOY EN UN GERIÁTRICO?

“Todos los hogares a los cuales nosotros tenemos acceso, inclusive nosotros mismos, tratamos todos de cumplir y de hacer cumplir ese protocolo de seguridad. El movimiento diario de día a día es el ingreso del personal porque obviamente hay un personal que está ingresando y egresando del lugar porque alguien debe atender a los abuelos, ese personal ingresa y a partir de que cruza la puerta del hogar debe cumplir con este protocolo de seguridad e higiene. Es poder ingresar a un sector aislado y preparado para el cambio de ropa, la higienización de la persona y de su ropa, la ropa que va a utilizar del hogar y, luego, ingresa al hogar con una desinfección absoluta de manos, cara y va a trabajar con barbijo y máscara plástica transparente"

¿INGRESAN CON UNA ROPA, SE CAMBIAN Y DESPUÉS A LOS ABUELOS LOS ATIENDEN CON OTRA, O DESINFECTAN LA ROPA CON DISTINTOS PRODUCTOS?

"La ropa que utiliza el personal dentro del hogar no sale del lugar para que haya una contaminación en la ropa. La ropa que el personal trae de afuera debe dejarla en el lugar que está preparado para el cambio, para hacer la higienización y, de ahí en más, ingresar al hogar. En el hogar tratamos de que la bioseguridad sea lo más pura posible, que no ingrese ningún tipo de contaminación lo mismo que con la paquetería que ingresa de afuera porque seamos realistas que comida, paquetes, alguna botella de gaseosa, de agua, lo que sea, cualquier paquetería que ingrese de afuera debe desinfectarse inmediatamente y lo vuelve a ingresar al hogar”.

LOS ABUELOS NO PUEDEN RECIBIR VISITAS.

“No, en absoluto, estamos en cuarentena estricta desde el 16 de marzo. No pueden recibir visitas bajo ningún término".

¿EN ESTE MOMENTO TAN PARTICULAR SE ESTÁ TRABAJANDO CON LA HABILITACIÓN DE ESO OTROS 90 GERIÁTRICOS QUE ESTÁN EN TRÁMITE O POR AHORA ESO ESTÁ PARADO FRENTE A LA SITUACIÓN DE CORONAVIRUS?

“Las dos cosas. Estamos trabajando porque ese proceso continúa porque esa situación de habilitación no se ha truncado en absoluto. Toda la burocracia de papeles o de presentación para tal habilitación continúa pero está levemente relegada por la situación justamente de emergencia de salud a donde nos abocamos más específicamente para que se cumpla con el protocolo".