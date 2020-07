Conocé los estrictos protocolos sanitarios ante la reapertura de locales gastronómicos en Bahía Blanca

A partir de hoy los restaurantes, bares, cafés y cervecerías estarán habilitados para reabrir sus puertas al público. Podrán hacerlo hasta las 24 horas de cada día con un factor de ocupación al 50% de la capacidad, evitando la asistencia de personas incluidas en grupos de riesgo.

Los clientes deberán usar tapabocas obligatoriamente cuando entran, cuando se retiran y cuando concurren a los sanitarios.

Normas a respetar:

Al ingreso

Disponer de alcohol en gel o alcohol al 70% y desinfectarse, obligatoriamente, las manos al ingresar y al salir.

Colocar trapos de piso con lavandina al 0,1%.

Sugerencia: medición de temperatura al ingresar.

Sanitarios

Distanciamiento de las personas cuando concurran a los baños: de acuerdo al tamaño del mismo.

En baños reducidos: máximo de a 1 persona.

Disponer de alcohol en gel o alcohol al 70% y desinfectarse, obligatoriamente, en los accesos a los sanitarios.

Espacio de servicio

Cantidad de personas por mesa: máximo de 4 personas (excepto grupo familiar primario).

Distancia entre mesas: 1,5 metros.

Rotación de mesas: con tiempo para desinfectar e higienizar.

Deberá haber cartelería visible, con información sobre sentido de la circulación, e información del covid-19 y las medidas de prevención y cuidado.

Anular lugares comunes que no sean las mesas.

Obligatorio que haya alcohol en gel o alcohol al 70% en cada mesa.

En toda la disposición del local hay que respetar la distancia preventiva, a partir de la instalación de medios físicos de separación.

Higiene permanente de todos los elementos y vajilla que se utilizan en la mesa, y faginando de los mismos en el momento de la atención.

En el interior deberá mantenerse una razonable ventilación del ambiente.

Los clientes NO podrán permanecer PARADOS.

NO se podrán utilizar las BARRAS para otro fin que no sea el despacho de comidas o bebidas.

NO podrá haber clientes estacionados fueras de las mesas, ni parados ni sentados.

Recomendaciones generales

Limpiar y desinfectar las superficies cada 2 horas.

Evitar manteles. Las servilletas deben ser de papel.

Los espacios infantiles deben permanecer cerrados.

No compartir utensilios para comer con otras persona.

Realizar limpieza de teclados, posnet, registradora, scanner, computadoras, etc.

Ventilar ambientes con regularidad.

Sobre el cuidado del personal

Capacitación sobre Covid-19 y emergencia sanitaria para todo el personal.

Uso obligatorio de tapabocas y nariz.

El personal debe trabajar con turnos rotativos.

Controlar la temperatura.

Realizar higiene de manos frecuentemente.

Evitar saludos de cortesía que requieran contacto físico.

Mantener la distancia de 2 metros de todas las personas.

Los elementos de protección personal serán provistos por el empleador.

Para el cobro evitar dinero efectivo y si no hay opción, al manipular el dinero se deberán desinfectar las manos.