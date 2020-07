Caso Facundo: "La actitud de Berni no sólo es negativa sino también encubridora y de cómplice"

Esas fueron las palabras de Leandro Aparicio, abogado de la familia del joven desaparecido, quien informó que los perros detectaron rastros de la presencia de Facundo en uno de los móviles. "Día a día, se caen todos los testimonios y estamos fortalecidos en la hipótesis de encubrimiento. Tenemos 9 policías hoy que estamos en condiciones de pedir su detención, dos todavía no están individualizados y los otros 7 sí”, remarcó a CAFEXMEDIO.

“Los perros detectaron rastros de Facundo en el patrullero donde aparece la foto. Ahí el perro ladró y marcó de la manera que él reconoce efectivamente. Tenemos acreditado que hay un plan de encubrimiento ejecutado por la policía de la provincia de Buenos Aires en 5 etapas distintas. La primera, el 30 de abril, la segunda, primeros días de junio ya en Luro, cuando los amigos quieren hacer la denuncia, la mamá hace la denuncia y se toman las primeras declaraciones testimoniales", indicó Aparicio.

El letrado local explicó que "la tercera comienza el 15 de junio donde un día antes al rastrillaje empiezan a practicarse detenciones arbitrarias, a amedrentar a distintas personas y, por supuesto, meter testigos truchos después de ese rastrillaje frustrado que ya lo expliqué pormenorizadamente que se debía haber realizado en Buratovich y ahí aparecen ya al otro día del rastrillaje que no se realizó un testigo que dice que lo vio a Facundo en Bahía, uno de los primeros".

"Casualmente a esa persona se le habían olvidado de poner los datos de su profesión, decía empleado pero no de qué, ¿sabés de qué era empleado, Ariel?, policía, ¿y sabés qué le dijo el fiscal hace tres días a ese señor? Señor usted no puede seguir declarando porque está incurriendo en falso testimonio. La cuarta parte de este encubrimiento se empieza a ejecutar entre el 26 de junio y el 6 de julio, desde que interviene el señor ministro Berni y después desde que la policía de todas maneras trata de meter con fórceps la idea de que Facundo estuvo acá a través de distintos rastrillajes siempre con testigos falsos que dijeron que lo vieron en tal o cual lugar", expresó.

Para finalizar, dijo que la última parte se produce el día 13 de julio cuando dos policías, los que detuvieron a Facundo Astudillo Castro el día 30 de abril a las 10".

"Son los que ellos dicen, uno dice vos estabas en mi casa y viene Pepe que no conozco y me dice andá, tal persona que ha llevado a Facundo, a partir de ahí lo meten por la ventana, tenemos el testimonio del policía federal que habla con la persona esa que dice en numerosas ocasiones no es Facundo, medía 15 centímetros más que Facundo, lo levanté en Buratovich, no en Origone y trabajaba en el campo, aun así va a declarar, surge la versión en un portal y repartida por numerosas personas y es lo que dice el Ministro Berni hoy respecto de que tal persona se lo llevó a Bahía", relató.

Aparicio aseguró que, "día a día, se caen todos los testimonios y estamos fortalecidos en la hipótesis, tenemos 9 policías hoy que estamos en condiciones de pedir su detención, dos todavía no están individualizados y los otros 7 sí”.

¿VOS CREÉS QUE NO FUE POSITIVA LA INTERVENCIÓN DE BERNI EN ESTE CASO SINO NEGATIVA?

“En un primer momento, uno puede pensar que no está a la altura de las circunstancias porque no sabe lo que pasó y ahora ya después de todo lo que está pasando no me queda ninguna duda que su actitud es encubridora y de cómplice, entonces, me parece que hay que apuntar o destacar la dicotomía o la contradicción de lo que dice el Señor Presidente respecto de que estos hechos no pueden pasar y de tener en la provincia más importante a un señor que en los hechos practica todo lo contrario de lo que el Señor Presidente alega que tenemos que encaminarnos por ese camino", finalizó.