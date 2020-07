Dichiara: "Le recomiendo a la gente que tiene casa en Monte que ponga alarma"

El Intendente de Monte Hermoso dijo que "acá la mayoría de las viviendas no tiene alarmas que son cosas mínimas que uno tendría que tener. No digo que igual no te van a robar pero todo lo que podamos poner como cuidados de la vivienda mejor todavía". Además, desmintió en CAFEXMEDIO que en la ciudad haya una ola de robos y aclaró que sólo se trató de tres casos aislados que están siendo investigados".

“Robaron en 3 casas. En realidad, una donde hubo un faltante de dos televisores y un microondas y otra donde hubo destrozos fundamentalmente para tratar de ingresar. La policía está detrás de cada uno de los casos y, mejor dicho, creemos que han sido los tres hechos por los mismos delincuentes y están con algunas pistas ciertas. Es bueno aclarar que la cantidad de robos con respecto al promedio anual en esta época ha bajado con respecto a años anteriores, o sea, que no es que hay una ola de robos ni mucho menos", indicó Dichiara.

El Jefe Comunal explicó que "todo aquel que tiene algún inconveniente acerca de alguna posibilidad de que le hayan robado algo en la casa o tenga algún deterioro en la vivienda que sea necesario la posibilidad de venir a verla que se tiene que comunicar con los teléfonos de la Guardia Urbana y nosotros le estamos permitiendo.

"Primero, vamos a supervisar que realmente haya el inconveniente que nos dicen en la vivienda y, a partir de detectado el inconveniente, le autorizamos a venir o lo acompañamos hasta la vivienda y después lo volvemos a acompañar para la salida", agregó.

"Estamos dejando entrar a dos personas por vivienda para poder ver si hay algún faltante o si tienen algún deterioro o algo que arreglar, que lo puedan hacer. En el caso de tener algún faltante que hagan la denuncia en la comisaría y, a partir de ahí, que se retiren nuevamente. Si cualquier habitante de Bahía Blanca o de la región tiene una casa de veraneo en Mar del Plata, en Pinamar, en Villa Gesell, en Necochea, no lo dejan entrar tampoco”, remarcó.

USET DIJO QUE SÍ.

“Lo de Uset sinceramente lo desconozco. Por lo que he hablado con Héctor Gay era únicamente para residentes del distrito de Coronel Rosales, después no sé si lo habilitó para gente de todo el país para que pueda entrar a Pehuen-Có. En los lugares de la costa en donde nosotros tenemos relación turística, comercial, de alguna manera y, con los cuales dialógo permanentemente, que son los intendentes de Villa Gesell, el de Pinamar, de Mar del Plata, de Necochea, en todos lados es exactamente lo mismo, no dejan entrar absolutamente a nadie que no tenga domicilio en su localidad".

Dichiara aseguró que "son casos excepcionales únicamente que puedan suceder, por ejemplo, de un robo de una vivienda nosotros le permitimos acceder sin ningún problema".

"Nos hemos encontrado con infinidad de casos que normalmente quieren venir los viernes para quedarse el fin de semana en Monte Hermoso y no estamos en una época de turismo, desgraciadamente y, aparte, los que más queremos que la gente venga a Monte Hermoso somos los propios montehermoseños. Nosotros no vemos la hora de que esto termine y se pueda volver a habilitar todo para que venga todo el mundo porque es el motor de la economía nuestra el turismo. Nosotros queremos más que nadie que la gente venga pero, desde el 16 de marzo, estamos haciendo un enorme esfuerzo priorizando la salud de la gente de Monte Hermoso", expresó.

"Desgraciadamente, en la región hay más casos que en Monte Hermoso. En Bahía Blanca hay una circulación comunitaria del virus que está asumida por las propias autoridades. Nosotros tenemos que preservar la salud de la gente de Monte Hermoso y la mejor forma de preservarla es el aislamiento y el cuidar los lugares que tienen la posibilidad de hacerlo en sus accesos de que no entre de afuera para adentro el virus", enfatizó.

AYER ESTA PERSONA TAMBIÉN MENCIONÓ QUE CUANDO FUE A HACER LA DENUNCIA A LA POLICÍA, TENIENDO A LA MUJER EN LA PUERTA, LE DIJERON, MIRE, VA A TENER QUE ESPERAR UN RATO LARGO PORQUE HAY UNA PERSONA A LA QUE LE ROBARON MUCHAS COSAS Y VA A DEMORAR MUCHO TIEMPO. ¿NO HAY OTRA PERSONA QUE LE PUEDA TOMAR EN LA COMISARÍA LA DENUNCIA?

“Si vos vas a hacer una denuncia a cualquier comisaría del país normalmente se tarda. A veces estamos reclamando cosas que yo sinceramente no entiendo, ¿qué, quieren venir a Monte Hermoso a hacer una denuncia y que en dos segundos lo atiendan le hagan la denuncia y se vaya? ¿Lo que no pasa en ningún lado tiene que pasar en Monte Hermoso? Podemos tener un poquito también de empatía, de sentido común, de si tenemos que esperar esperar un poco. Nosotros tenemos una finalidad acá desde el 16 de marzo que es priorizar el cuidado de la salud de la población de Monte Hermoso, y no nos vamos a mover un ápice de eso porque es lo que yo creo que la población de Monte Hermoso me pide como intendente municipal y para eso tengo que llevar acciones adelante que desgraciadamente hoy no son simpáticas".

Dichiara manifestó que "convengamos también que todas las casas, que es otra de las cosas que nosotros siempre le pedimos a la gente, la gente en su casa original de alguna manera tiene perro, rejas, alarma".

"Acá la gran mayoría de las casas muchas no tienen ni siquiera alarma, que son cosas mínimas que uno tendría que tener, no digo que igual no te van a robar si no tenés alarma pero, digo, todo lo que podamos poner como cuidados de la vivienda mejor todavía, todo lo que se pueda hacer”, sostuvo.

¿EN LOS MESES ANTERIORES HA HABIDO TAMBIÉN ALGUNOS HECHOS DELICTIVOS QUE POR AHÍ NO LO SABEMOS O HA ESTADO MUCHO MÁS TRANQUILO?

“Nosotros lo que tenemos denunciado es muy por debajo del índice normal de robos que hay a esta altura del año, donde sabemos que Monte Hermoso tiene un montón de casas vacías, calles que a veces por varios días no pasa absolutamente nadie, hay lugares que son ideales para quien quiera hacer algún hurto, algún robo, para algún delincuente, en cualquier lugar de veraneo, donde vos tenés más viviendas que habitantes realmente".

Además, comentó que "nosotros en Las Dunas hemos puesto un delegado municipal, tenemos una guardia permanente de la Guardia Urbana con recorridos diarios nocturnos, fundamentalmente y un policía viviendo permanentemente ahí a pesar de la poca cantidad de efectivos policiales que nosotros tenemos".

"Es un barrio al cual le hemos dedicado desde el estado mucho de alguna manera en su cuidado porque es uno de los barrios más lindos que tiene Monte Hermoso y es para donde está creciendo la ciudad tanto a este como al oeste. Es un poco de sentido común, yo digo, un ladrón de aquí en Monte Hermoso no tiene forma de reducir lo que roba si no se puede salir de acá de Monte Hermoso. Nosotros entendemos y la pista de alguna manera que está siguiendo la policía es que ha sido más que nada un hecho de vandalismo o de un grupo de delincuentes menores fundamentalmente", manifestó.

¿QUÉ SITUACIÓN ESTÁN VIVIENDO CON LOS DOS CASOS DE CORONAVIRUS?

“Es un matrimonio que tiene domicilio en Coronel Dorrego y tiene un comercio en Monte Hermoso que se contagiaron por intermedio de su hija que es uno de los casos Covid de Coronel Dorrego donde estuvieron en contacto con ella y que por suerte aquí no contagiaron a nadie a pesar de haber tenido el comercio abierto durante varios días y de haber estado haciendo una vida normal, todos los casos estrechos que estuvieron en relación con ellos dieron los hisopados negativos, así que los únicos dos casos son ellos dos que están en aislamiento, en buen estado de salud y sin síntomas complicados".

INDUDABLEMENTE QUE EL DATO MÁS SIGNIFICATIVO ES QUE USTEDES DECIDIERON IR A LA JUSTICIA POR ESTE TEMA. ¿POR QUÉ?

“Fundamentalmente por el tema de falsearnos información, o sea, nosotros teníamos corroborado que el matrimonio había viajado a Coronel Dorrego y al dar positivo su hija nos contactamos con ellos para corroborar esto y ellos nos negaron rotundamente, en dos oportunidades, primero llamó el director del hospital y después una trabajadora del equipo de epidemiología nuestro y a los dos les dijeron lo mismo, que no habían viajado a Coronel Dorrego, que nunca habían salido de Monte Hermoso desde que empezó la pandemia y que los hijos tampoco habían venido a Monte Hermoso. Constatamos a través de las cámaras de seguridad que el día sábado a las dos de la tarde incluso firmando una declaración jurada que salía, salió este matrimonio, por faltar a la verdad y por poner en riesgo la salud de la población de Monte Hermoso nosotros hicimos una denuncia penal por haber falseado información. El motivo de la mentira sinceramente no se entiende".