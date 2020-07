"Están dadas las condiciones para que el shopping pueda reabrir sus puertas"

Esas fueron las palabras de Nicolás Vitalini, Presidente del bloque de Juntos por el Cambio, quien informó que "cerraron sus puertas 6 locales, lo que implica, aproximadamente, 30 puestos de trabajo menos". "El shopping tiene amplias dimensiones, tiene un factor de ocupación de más de 600 personas en los espacios comunes y protocolos homologados. Es injusto y una competencia desleal con los comerciantes del centro", agregó a CAFEXMEDIO.

"La reunión con los comerciantes del shopping fue positiva. Como todos sabemos el Bahía Blanca Plaza Shopping está cerrado incluso una semana antes de que comience la cuarentena obligatoria, ya son más de 4 meses lo cual obviamente es insostenible poder continuar con cualquier actividad sin tener ingreso durante ese lapso temporal y, a la vez, teniendo que hacer frente a las obligaciones salariales", indicó Vitalini.

El concejal local opinó que, "si bien el shopping, por lo que nos decían, ha contribuido en lo que tenía que ver con los alquileres y demás, hay un montón de otras obligaciones que subsisten para los dueños de los comercios y, por el lado del Estado, si bien habían recibido la famosa ATP y demás, no llegan ni a cubrir los costos, con lo cual muchos se han endeudado y algunos de ellos ya han tenido que cerrar. Nos decían que alrededor de 6 locales cerraron lo que implica aproximadamente 30 puestos de trabajo menos".

"Viendo hoy la situación en lo que tiene que ver con las actividades que están permitidas en nuestra ciudad, que el shopping no tenga esa posibilidad, resulta injusto. El shopping tiene amplias dimensiones, tiene un factor de ocupación de más de 600 personas en los espacios comunes, protocolos homologados. Me parece que están dadas las condiciones para que puedan reabrir y, de a poco, ir retomando la actividad", sostuvo.

Vitalini expñlicó que, "si bien desde la provincia no se permite la apertura de centros comerciales como es este caso, me parece que hay que analizar un poco las localidades y no meter a todas en la misma bolsa".

"No es lo mismo un centro comercial de Bahía Blanca que un centro comercial por ejemplo del conurbano que quizá tiene una zona de influencia con más de 1.000.000 de habitantes a la redonda. Entonces, eso también es para analizar y planteárselo al jefe de gabinete de la provincia para ver si se le puede dar un trato particularizado y efectivamente habilite a los comercios del shopping a poder trabajar”, remarcó.

AYER EN LA REUNIÓN TAMBIÉN PARTICIPÓ GISELA GHIGLIANI. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL BLOQUE? ¿ELLOS COINCIDÍAN CON ESTA POSICIÓN?

“Los comerciantes nos dijeron que habían intentado reunirse con los máximos referentes del Frente de Todos local y no habían podido, no habían tenido esa oportunidad, con lo cual Ghigliani comprometió hacer ese puente, esa comunicación con los dirigentes de su espacio que quizás puedan tener algún tipo de llegada diferente a las gestiones que nosotros habitualmente hacemos con la provincia. Siempre es bueno que esté todo el arco político de la ciudad en el mismo sentido para hacerle ver al gobernador cosas que por ahí es lógico que se le escape".

El edil del oficilismo local dijo aifmró que "entendemos que en el caso puntual del Bahía Blanca Plaza Shopping, con el ancho que tienen sus pasillos, teniendo dos plantas, utilizando un único acceso y con un contador de gente, están dadas las condiciones para reabrir".

"Quizás los funcionarios provinciales que tienen que tomar las decisiones no están tan imbuidos y es bueno hacérselo llegar de todos los espacios políticos de la ciudad principalmente porque estamos hablando de 120 comercios y, aproximadamente, 700 fuentes de empleo”, subrayó.

“Se asumió el compromiso de transmitirles el mensaje a los máximos referentes del Frente de Todos local, llámese a Susbielles, a Feliú o a Godoy, como para que ellos puedan llevar esta problemática porque se trata de 700 fuentes de empleo. Nos decían que venían con determinado porcentaje de ventas online muy bajo y, a partir de la apertura de los comercios del centro, bajaron a cero. Celebramos que estén abiertos muchos de los comercios del centro los que pueden ir ahí y no pueden ir al comercio del shopping. Es una situación si querés injusto o de competencia desleal no generada por los comerciantes del centro sino por la norma", enfatizó.

¿SE TOCÓ EL TEMA, AHÍ MISMO EN ESA REUNIÓN, DE LO QUE SUCEDE CON GALERÍA PLAZA O CON GALERÍA VISIÓN 2000?

“La inquietud y los planteos que hicieron los representantes que estuvieron ayer con nosotros si bien ingresaron cuatro comerciantes había más de veinte esperando afuera, es totalmente atendible, razonable y me parece que es apelar al sentido común. Uno es optimista y entendemos de que, si se hace el planteo con toda la información como corresponde a quienes tienen que tomar la decisión, me parece que vamos a tener una respuesta favorable".