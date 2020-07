Solicitaron la prisión domiciliaria de 120 presos del penal local por estar dentro de los grupos de riesgo

Se trata de personas con enfermedades de base o de edad avanzada, que están alojadas en la Unidad N° 4 de Villa Floresta. Lo confirmó a CAFEXMEDIO, Pablo Radivoy, Jefe de la defensoria departamental de Bahía Blanca, quien sostuvo que "en las condiciones de hacinamiento en las que viven los internos, el virus se duplica de 8 a 10 veces más rápido". "Sí hay un brote en la cárcel, estas personas deben ser trasladadas a los diferentes hospitales y el sistema colapsaría", aseguró.

“Estamos preocupados porque hay casos positivos de coronavirus tanto en personal del Servicio Penitenciario como en internos. Eso ha generado una cantidad de presentaciones por parte de todos los defensores y desde la Defensoría General en concreto el viernes pasado cuando apareció el primer caso. Ya tenemos 7 confirmados, faltan realizar algunos informes más respecto de hisopados que se hicieron en el día de ayer, pidiendo, fundamentalmente, respecto de las personas que están en situación de riesgo, por su edad o por tener alguna enfermedad preexistente, están en la situación que es de contraer el virus sería prácticamente muy complicado, gente que necesitaría atención extramuros”, sostuvo Radivoy.

LA SITUACIÓN ES BASTANTE PREOCUPANTE PORQUE AL PRINCIPIO DE LA PANDEMIA HUBO YA ALGUNOS PROBLEMAS IMPORTANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA A QUIÉN DEBÍA ALCANZAR ESA SITUACIÓN, QUIÉNES ESTABAN EXENTOS DE QUE SE LES OTORGUE DOMICILIARIA, DE HECHO, LLEVÓ A QUE ALGÚN JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL EN BAHÍA BLANCA HAYA PEDIDO LICENCIA, ABRUMADO POR ESTA SITUACIÓN. ES MUY FINA LA SITUACIÓN DE A QUIÉN SE LE PUEDE DAR DOMICILIARIA, POR QUÉ SE LE PUEDE DAR. ¿USTEDES ENTIENDEN LO MISMO?

“Nosotros creemos, como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, que a su vez los jueces que tienen detenidos a su cargo son responsables porque esas condiciones se verifiquen, que son responsables incluso de la vida de las personas que tienen detenidas a su cargo, bajo su jurisdicción y, por ende, deben velar por ellas independientemente del delito que hayan cometido".

El Jefe de la defensoria departamental de Bahía Blanca explicó que "acá no se va a poder decir a esta persona que contrajo coronavirus no la trasladamos a un hospital porque el delito que cometió es tal o cual".

"El derecho a la vida de esa persona sigue existiendo, si no estaríamos hablando de una condena previamente a muerte, cosa que en nuestro código penal no existe y, por ende, la situación es complicada porque una vez que ingresó el virus ya tenemos que manejarnos de otra manera porque en situaciones de encierro la velocidad de la pandemia aumenta de 8 a 10 veces", subrayó.

"Lo que ha dicho inclusive el año pasado el Tribunal de Casación Penal respecto del sistema penitenciario o carcelario bonaerense en donde habló de una crisis humanitaria, antes de la pandemia estamos hablando, el hacinamiento que existe, con lo cual, prácticamente, el distanciamiento social es imposible. La situación es preocupante porque hoy los casos están, ya no es algo meramente hipotético”, sostuvo.

PERMÍTAME PONERME EN ABOGADO DEL DIABLO. HAY UNA GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD QUE NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA POSIBILIDAD PORQUE TIENE MIEDO DE QUE ESTAS PERSONAS SALGAN PORQUE LO QUE SE DIFUNDE ES QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO DE HACER UN CONTRALOR EXTRAORDINARIO DE LA PERSONA, O JUSTO, DE LA PERSONA A QUIEN SE LE DA DOMICILIARIA.

“Nadie ha dicho hasta ahora que no se puede controlar eso, no hay ninguna resolución judicial que diga, mire, no damos el arresto domiciliario porque no podemos controlarlo, yo no vi ninguna resolución en ese sentido. Lo que tiene que entender la sociedad es que estamos frente al mayor foco infeccioso de la ciudad si esto se disemina, estamos hablando de 800 personas, dentro del penal de Bahía Blanca e independientemente de si hay posibilidad de contralor o no, de necesitar asistencia médica va a tener que ser trasladada al sistema de salud público".

EL MES PASADO SE DETUVO A DOS PERSONAS A LAS QUE SE LES HABÍA OTORGADO DOMICILIARIA Y ESTABAN COMETIENDO ILÍCITOS. LAS DETUVO LA PROPIA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AQUÍ EN BAHÍA BLANCA.

“Pero acá estamos hablando de personas en situación de riesgo que no son la mayoría de las personas que están en el penal, estamos hablando de una población de más o menos 130 personas, de las que debería hacerse el control correspondiente, que cumplieren con ese arresto domiciliario. Son personas que de contraer el virus van necesariamente tener que ser trasladadas a cualquier hospital de la ciudad y eso podría hacer colapsar el sistema sanitario".

¿NO SE PODRÍA IMAGINAR UN ÁMBITO COMO TIENE BAHÍA BLANCA DISPUESTO PARA EL ALOJAMIENTO DE PERSONAS QUE NO NECESITEN INTERNACIÓN, CON COVID, UN LUGAR DE ESAS CARACTERÍSTICAS PARA UBICAR A ESTAS 120, 130, PERSONAS, EN DOS O TRES LUGARES DE ESA MANERA Y NO OTORGARLE LA DOMICILIARIA?

“Nosotros no tenemos otra herramienta que no sea el pedir el arresto domiciliario y, hasta ahora, desde los juzgados y tribunales y la propia cámara, no se ha sugerido siquiera esa posibilidad. Inclusive, no sería una mala alternativa pero nosotros no la manejamos atento a que no existe esa posibilidad de lo que es el requerimiento formal legal que podemos hacer. La única figura que nosotros tenemos legal para pedir es el arresto domiciliario en donde tiene que haber algún familiar a cargo que se haga responsable de que esa persona esté allí, con controles y monitoreos que sean los que establezca el tribunal".

Radivoy opinó que "tendrían que ir a un lugar en donde se pudieran reunir las mismas características que en el penal, con las mismas condiciones de seguridad, lo cual ya es una cuestión de logística mucho mayor y que, hasta el momento, a nadie se le ha ocurrido".

"El tema del hacinamiento es un hecho objetivo que nadie puede negar. El penal de acá tiene lugar para 550, 560 personas y tiene más de 800. ¿A dónde los trasladamos? No hay otro penal. En calabozos para dos personas hay hasta cinco”, remarcó.

¿QUÉ DELITOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, MÁS ALLÁ DE SU ESTADO DE SALUD, PODRÍAN NO OTORGARLE DOMICILIARIA?

“Frente al riesgo de vida y que en el penal informen que no pueden atender a esa persona, ninguna porque al Estado le va a generar una responsabilidad incluso internacional por tratados que tenemos firmados como el Pacto de San José de Costa Rica si no atiende a una persona que esté a punto de morir independientemente sea cual sea el delito que haya cometido. De hecho, los delitos más aberrantes que hay que son los de Lesa Humanidad hay personas que están por su edad y por afecciones con arresto domiciliario”.

UN OYENTE PREGUNTA ¿USTED SE HACE RESPONSABLE SI UNA PERSONA SE ESCAPA Y NO VUELVE AL PENAL?

“El arresto domiciliario implica que la detención continúa, no es responsabilidad del defensor controlar que esa persona cumpla con esa detención.”

PERO LO QUE USTEDES TAMBIÉN SABEN ES QUE HOY ES CASI IMPOSIBLE EL CONTRALOR DE ESA PERSONA.

“De colapsar el sistema de salud porque tenemos que mandar 100 personas a hospitales de Bahía Blanca ¿ahí también nos haríamos responsables si no hacemos ninguna presentación?. Estamos avisando esto nosotros porque si se dispara el virus. El virus empieza despegando como un avión y termina despegando como un cohete. Cuando se vaya la curva al despegue de un cohete ¿cómo hacemos para contener eso?. Ojo porque el virus ya entró en el penal, ojo porque hay una población hacinada, son las peores condiciones para este virus, ya ha pasado en otros penales como en Italia, España o Estados Unidos".

SOBRE UNA POBLACIÓN DE 800 PERSONAS QUE MÁS O MENOS HAY EN LA UNIDAD PENAL 4 ¿LOS QUE REQUERIRÍAN POR PEDIDO DE LOS DEFENSORES DOMICILIARIA NO SERÍAN MÁS DE 120 APROXIMADAMENTE?

“Ese es un relevamiento que nosotros hicimos en marzo respecto de personas que estaban detenidas, eso puede variar en más o en menos a la población actual que es algo de lo que pedimos en uno de los habeas corpus que presentamos sobre el fin de la semana pasada, que se hiciera ese relevamiento porque la población carcelaria va variando”.

¿ESTAS PERSONAS SON LAS QUE TEÓRICAMENTE TIENEN ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD DE BASE?

“Sí o por edad. Hay un listado que hizo la Corte y la Procuración también en relación a estas enfermedades para considerar a las personas dentro de lo que son categoría de riesgo, ni la Corte ni la Procuración en ese momento aludieron a delito alguno, a qué tipo de delito correspondía o no, porque acá lo que está en discusión es otra cosa, que las personas tienen mayor riesgo de poder morir si agarran este virus, es la cuestión, y aparte, independientemente de que no llegaran a la muerte que son las personas que necesariamente va a haber que tratar en un hospital ocupando una cama y generando para el sistema sanitario una posible congestión que puede hacer colapsar el sistema”.

¿SOBRE ESTAS APROXIMADAMENTE 120 PERSONAS YA LA DEFENSORÍA HIZO LA PRESENTACIÓN DE ESTAS PERSONAS PARA LA DOMICILIARIA?

“Hicimos una presentación de carácter colectivo además de las que se están haciendo individualmente. La de carácter colectivo porque queríamos también que se ordenara que se hicieran testeos dentro del penal para no correr el problema de atrás, para ir advirtiendo y aislando a las personas con los pabellones, de antemano, para que esto no se dispare y, en los casos individuales, se presentó toda la documentación en relación a las afecciones con certificados médicos y los informes socioambientales de los domicilios en donde podrían llegar a ser alojados". Todo eso a los efectos de, primero, que no contraigan el virus, obviamente es mejor estar en una casa aislado que estar en el penal. Como dijo la Organización Mundial de la Salud, en condiciones de encierro el virus se duplica de 8 a 10 veces más rápido”

POR LO PRONTO HOY HAN HECHO LA PRESENTACIÓN COLECTIVA Y ALGUNAS PRESENTACIONES INDIVIDUALES. ¿HAY TIEMPO FORMAL PARA QUE SE EXPIDAN EN ESTE SENTIDO LOS JUECES?

“Nosotros pedimos que se resuelva a la brevedad posible en virtud de justamente de que ya hay casos. En el tema de los habeas corpus se resuelve necesariamente dentro de las 24hs, en el tema de los pedidos individuales, si hay que pedir informe respecto de las condiciones de salud de la persona o los informes socioambientales, a veces tardan lo que tardan en realizarse esos informes”.