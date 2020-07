"Tenemos una ocupación del 80 % en el área de internación no Covid y 45 % en el sector Covid"

Esas fueron las palabras de Gustavo Carestía, titular del Hospital Municipal, quien aseguró que "el número no es alarmante por ahora pero julio y agosto son los meses en los cuales se espera mayor cantidad de casos". "Estamos lejos de lo que se había pensado que podía suceder pero es probable que en los próximos 30 días tengamos aumentos de casos. El pico se espera entre julio y agosto”, agregó a CAFEXMEDIO.

“Tenemos un excelente recurso humano en el hospital, como se ha, en este caso particular, cerrado una parte de la terapia la cantidad de gente que necesitamos para el resto de la terapia es mucho menos. Se ha suplantado perfectamente y no hay mayor problema en este sentido y además, obviamente, la gente que se ha quedado tiene que hacer algún pequeño esfuerzo más laboral pero no más que eso. Lo que pasa que es una situación que genera temores y genera alguna incertidumbre como genera en general la pandemia en toda la población y, obviamente, en el sector de salud, de las personas que trabajan en el área de salud aún más", indicó Carestía.

El profesional local explicó que los meses de julio y agosto "son los de mayor trabajo e internación históricamente y más en estas épocas difíciles como nos ha tocado vivir en el 2009 con la Gripe A y, actualmente, con esta pandemia".

"Nosotros en la internación común tenemos un porcentaje alto de pacientes internados en el sector de internación clínica para pacientes que no tienen Covid que ronda el 80% de internación al día de la fecha y, en cambio, en el sector Covid hoy tenemos un promedio de más o menos el 44%, 45%, con varios sospechosos y solamente dos confirmados. El número no es alarmante por ahora para el hospital pero presumimos claro como nos vienen diciendo las personas que están conociendo este tema, que son los epidemiólogos, julio y agosto son los meses que se espera mayor cantidad de casos”, remarcó.

EL 80% DE LAS CAMAS ESTÁN OCUPADAS EN SECTORES NO COVID Y EN COVID ES EL 44%.

“Sí, más o menos, pero calculá que solamente hay dos positivos confirmados, el resto son sospechosos, creo que son 8 si no me equivoco”.

¿Y HOY EN TERAPIA COVID CUÁNTA GENTE HAY?

“Hay 4 pacientes internados y tres confirmados, el cuarto es sospechoso pero todavía no está confirmado".

HACE UNA SEMANA USTEDES HABÍAN TENIDO UN PROBLEMA EN EL SECTOR DE LAVANDERÍA Y MAYORDOMÍA DEL HOSPITAL CON ALGUNOS CASOS POSITIVOS Y HABÍA SEPARADO PERSONAL. ¿CÓMO ESTÁ ESA SITUACIÓN?

“Ninguno de los pacientes estuvo sintomático, la gente estuvo en su casa y, paulatinamente en esta semana, se va a ir reintegrando al trabajo, así que está todo bien eso”.

¿BAHÍA BLANCA ESTÁ EN EL PICO? ¿ESTÁ PRÓXIMO AL PICO? ¿HAY ALGUNA ESTIMACIÓN EN ESTE SENTIDO?

“Yo me guío un poco por lo que dicen los que saben que son los epidemiólogos y están presumiendo que este fin de julio y durante agosto va a ser el pico. De todas formas, es cierto que para abril, más o menos, se había dicho que en estimaciones predictivas se había calculado que para este momento como para principio de julio en realidad íbamos a tener 600 contagiados en Bahía y creo que aún no llegamos a los 400. Estamos lejos de lo que se había pensado que podía suceder pero es probable que en los próximos 30 días tengamos aumentos de casos”.

Carestía explicó que "hay otra cuestión que hay que comprender más allá de este pico que el coronavirus llegó al mundo para quedarse y no se va a ir fácilmente".

"Lo vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. El asunto es pasar esta temporada difícil de la pandemia, que la gente empiece a tener anticuerpos para no tener más la enfermedad y que aparezca la vacuna, esto va a ir solucionando seguramente los próximos meses, va a tardar un poco el tema del coronavirus como infección, pero que el coronavirus llegó para quedarse de eso no tengamos ninguna duda”, remarcó.

CREO QUE ES DISTINTO EL TIPO DE CONTAGIO CON RESPECTO A LA GRIPE A.

“Es así, pero llegó y se quedó. La presencia de la vacuna modifica los problemas de epidemia o pandemia, como en este caso, así que supongo que entre la gente que ha tenido la enfermedad y que genera anticuerpos y la aparición de la vacuna en algunos meses, a fin de año si aparece la vacuna como están diciendo o principios del año que viene ya el año que viene va a ser otra la situación totalmente distinta a la actual”.